Wienerwald – la forêt aux portes de Vienne
Randonnées, VTT, culture des Heuriger et région thermale
Introduction
Un écrin de verdure entre ville et campagne
Le Wienerwald, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, constitue le plus vaste massif de forêts caducifoliées d’Europe. Aux portes de la capitale autrichienne, il forme une zone de transition unique entre l’animation urbaine de Vienne et le charme rural de la Basse-Autriche. Cette proximité en fait un véritable havre de nature pour les Viennois comme pour les visiteurs en quête d’escapade verte.
Randonnées, vélo et plaisirs simples
Des sentiers de randonnée bien balisés traversent des paysages vallonnés et variés, propices à la contemplation et à l’exploration active. Avec près de 1 250 km de parcours VTT, la région est également un paradis pour les amateurs de vélo tout-terrain. En chemin : des panoramas inspirants, des forêts ombragées, et parfois… une pause bienvenue dans un Heuriger, auberge typique de la région viticole.
Heuriger et culture locale
Ici, l'art de vivre rime avec authenticité. Dans les tavernes familiales, les vignerons et vigneronnes servent leurs propres crus accompagnés de buffets de saison. On y partage des moments conviviaux dans une atmosphère intemporelle. La région abrite aussi des trésors culturels, comme le prestigieux monastère de Klosterneuburg, témoin d’un riche patrimoine spirituel et architectural.
Le Wienerwald sous toutes ses facettes
Les incontournables
L’art de vivre des auberges de Basse-Autriche
La Basse-Autriche est un véritable trésor culinaire où le plaisir de la table fait partie intégrante du quotidien. Les produits d’exception y poussent naturellement : dans le Waldviertel, on cueille champignons, herbes sauvages et gibier en forêt, tandis que les coteaux de Klosterneuburg et de la région thermale donnent naissance à des cépages rares comme le Rotgipfler et le Zierfandler.
L’art des auberges (« Wirtshauskultur ») y occupe une place particulière. Plus de 200 établissements labellisés « Auberge à culture gastronomique » conjuguent tradition et créativité. Qu’il s’agisse de bistrots de village, de restaurants en ville ou d’adresses gastronomiques étoilées, tous mettent à l’honneur les recettes régionales, revisitées avec audace et servies dans une ambiance chaleureuse. Entre héritage culinaire et esprit novateur, la Basse-Autriche invite à une découverte savoureuse de ses terroirs.
Hébergements insolites
Le Wienerwald, parc biosphère UNESCO
Le Wienerwald est bien plus qu’un lieu de détente aux portes de Vienne. Classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, il incarne l’harmonie entre préservation de la nature et activité humaine durable dans un paysage culturel unique. Espèces rares de faune et de flore y trouvent refuge, tandis que les pratiques agricoles et forestières traditionnelles se poursuivent avec soin.
Les anciennes hêtraies stockent du CO₂, les prairies fleuries accueillent une biodiversité précieuse, et les cours d’eau naturels contribuent à l’équilibre climatique. Grâce à la recherche et à l’éducation à l’environnement, ce territoire vivant sensibilise aux enjeux écologiques actuels. Le Wienerwald démontre qu’il est possible de vivre avec la nature, et non contre elle – pour un avenir en équilibre.