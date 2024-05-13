Entre nature préservée et traditions vivantes : le Wienerwald séduit par ses forêts, ses sentiers, sa viticulture et sa richesse culturelle.

Un écrin de verdure entre ville et campagne

Le Wienerwald, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, constitue le plus vaste massif de forêts caducifoliées d’Europe. Aux portes de la capitale autrichienne, il forme une zone de transition unique entre l’animation urbaine de Vienne et le charme rural de la Basse-Autriche. Cette proximité en fait un véritable havre de nature pour les Viennois comme pour les visiteurs en quête d’escapade verte.

Randonnées, vélo et plaisirs simples

Des sentiers de randonnée bien balisés traversent des paysages vallonnés et variés, propices à la contemplation et à l’exploration active. Avec près de 1 250 km de parcours VTT, la région est également un paradis pour les amateurs de vélo tout-terrain. En chemin : des panoramas inspirants, des forêts ombragées, et parfois… une pause bienvenue dans un Heuriger, auberge typique de la région viticole.

Heuriger et culture locale

Ici, l'art de vivre rime avec authenticité. Dans les tavernes familiales, les vignerons et vigneronnes servent leurs propres crus accompagnés de buffets de saison. On y partage des moments conviviaux dans une atmosphère intemporelle. La région abrite aussi des trésors culturels, comme le prestigieux monastère de Klosterneuburg, témoin d’un riche patrimoine spirituel et architectural.