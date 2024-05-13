Two mountain bikers wearing helmets on a narrow forest trail surrounded by white wild garlic.
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Wienerwald – la forêt aux portes de Vienne
Randonnées, VTT, culture des Heuriger et région thermale

Entre nature préservée et traditions vivantes : le Wienerwald séduit par ses forêts, ses sentiers, sa viticulture et sa richesse culturelle.

Un écrin de verdure entre ville et campagne

Le Wienerwald, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, constitue le plus vaste massif de forêts caducifoliées d’Europe. Aux portes de la capitale autrichienne, il forme une zone de transition unique entre l’animation urbaine de Vienne et le charme rural de la Basse-Autriche. Cette proximité en fait un véritable havre de nature pour les Viennois comme pour les visiteurs en quête d’escapade verte.

Randonnées, vélo et plaisirs simples

Des sentiers de randonnée bien balisés traversent des paysages vallonnés et variés, propices à la contemplation et à l’exploration active. Avec près de 1 250 km de parcours VTT, la région est également un paradis pour les amateurs de vélo tout-terrain. En chemin : des panoramas inspirants, des forêts ombragées, et parfois… une pause bienvenue dans un Heuriger, auberge typique de la région viticole.

Heuriger et culture locale

Ici, l'art de vivre rime avec authenticité. Dans les tavernes familiales, les vignerons et vigneronnes servent leurs propres crus accompagnés de buffets de saison. On y partage des moments conviviaux dans une atmosphère intemporelle. La région abrite aussi des trésors culturels, comme le prestigieux monastère de Klosterneuburg, témoin d’un riche patrimoine spirituel et architectural.

Informations clés sur le Wienerwald
Situation :À l’ouest de Vienne jusqu’au sud de la Basse-Autriche
Trésor caché :Les ruines romantiques de Mödling
Parcs naturels :4 zones protégées à explorer
Plus grand lac de baignade :Le lac du Wienerwald
Cépages typiques :Rotgipfler & Zierfandler – spécialités locales de la région viticole thermale

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Le Wienerwald sous toutes ses facettes

Les incontournables

Château de Laxenburg : histoire et art des jardins

Abbaye de Klosterneuburg : 900 ans d’art et de culture

Sparbach : premier parc naturel d’Autriche

Ludwig van Beethoven : lieux marquants et musées

Römertherme Baden : thermes, sauna et piscines

Helenental : romantisme sauvage dans le parc de la biosphère

Abbaye d'Heiligenkreuz : une oasis de force depuis 1133

Klein Mariazell est un lieu de pèlerinage au portail roman.

Activités dans le Wienerwald

Terroirs et vins d’exception

L’art de vivre des auberges de Basse-Autriche

La Basse-Autriche est un véritable trésor culinaire où le plaisir de la table fait partie intégrante du quotidien. Les produits d’exception y poussent naturellement : dans le Waldviertel, on cueille champignons, herbes sauvages et gibier en forêt, tandis que les coteaux de Klosterneuburg et de la région thermale donnent naissance à des cépages rares comme le Rotgipfler et le Zierfandler.

L’art des auberges (« Wirtshauskultur ») y occupe une place particulière. Plus de 200 établissements labellisés « Auberge à culture gastronomique » conjuguent tradition et créativité. Qu’il s’agisse de bistrots de village, de restaurants en ville ou d’adresses gastronomiques étoilées, tous mettent à l’honneur les recettes régionales, revisitées avec audace et servies dans une ambiance chaleureuse. Entre héritage culinaire et esprit novateur, la Basse-Autriche invite à une découverte savoureuse de ses terroirs.

Wirtshauskultur im Wienerwald

Hébergements insolites

At the Park Hotel Baden

Hôtel de santé et de cure Badener Hof

Hotel Sacher Baden

Berghotel Tulbingerkogel

Vivea Hotel Bad Vöslau

Schlosspark Mauerbach

Nature et biodiversité préservées

Le Wienerwald, parc biosphère UNESCO

Le Wienerwald est bien plus qu’un lieu de détente aux portes de Vienne. Classé Réserve de biosphère par l’UNESCO, il incarne l’harmonie entre préservation de la nature et activité humaine durable dans un paysage culturel unique. Espèces rares de faune et de flore y trouvent refuge, tandis que les pratiques agricoles et forestières traditionnelles se poursuivent avec soin.

Les anciennes hêtraies stockent du CO₂, les prairies fleuries accueillent une biodiversité précieuse, et les cours d’eau naturels contribuent à l’équilibre climatique. Grâce à la recherche et à l’éducation à l’environnement, ce territoire vivant sensibilise aux enjeux écologiques actuels. Le Wienerwald démontre qu’il est possible de vivre avec la nature, et non contre elle – pour un avenir en équilibre.

Parc de la biosphère Wienerwald

FAQs

Le Wienerwald séduit par ses forêts profondes, ses collines douces et ses ruisseaux paisibles. Classée Réserve de biosphère par l’UNESCO, la région invite à la randonnée, au vélo et à la découverte de la nature. Elle est aussi réputée pour sa culture conviviale des Heuriger et ses spécialités régionales. Entre patrimoine historique – comme l’abbaye de Klosterneuburg – et proximité immédiate avec Vienne, le Wienerwald attire les amateurs de nature et de culture.

Le Wienerwald offre une multitude d’activités en pleine nature : arpentez les sentiers de randonnée ou explorez les pistes cyclables à travers les forêts et collines. Faites une pause dans un Heuriger traditionnel pour savourer des spécialités locales, ou partez sur les traces de l’histoire en visitant l’abbaye de Klosterneuburg.

De nombreux sites naturels et culturels vous invitent à l’exploration. Le parc biosphère UNESCO propose également des expériences immersives autour de la protection de l’environnement et de l’utilisation durable du paysage. Un lieu idéal pour allier nature, culture et plaisir de vivre.

Le Wienerwald s’étend à l’ouest de Vienne jusqu’au sud de la Basse-Autriche. Véritable frontière verte entre la ville et la campagne, il couvre une superficie d’environ 1 500 km².

La région du Wienerwald comprend 78 communes, allant de petits villages pittoresques à de charmantes villes. En voici quelques-unes parmi les plus connues :

Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern, Gablitz, Purkersdorf, Mauerbach, Breitenfurt bei Wien, Pressbaum, Eichgraben, Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Alland, Bad Vöslau, Baden, Gumpoldskirchen, Mödling, Brunn am Gebirge, Heiligenkreuz et Wienerwald.

Regionen und Orte

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