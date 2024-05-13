Sommets majestueux, forêts luxuriantes et eaux cristallines : la région du Wilder Kaiser au Tyrol est un paradis pour les amoureux de nature.

Majestueux, le Wilder Kaiser surgit du paysage avec ses dents impressionnantes. Au sud, il est bordé par les douces collines des Alpes de Kitzbühel, et, dans son giron, s’étend une réserve naturelle de plus de 100 kilomètres carrés. Un véritable sanctuaire de biodiversité qui offre un habitat préservé à des habitants typiquement alpins tels que l’aigle royal, le loir ou le chamois.

La région du Wilder Kaiser ne ravit pas que les amoureux de nature : en été, des parcours de VTT le long de torrents impétueux et des aventures d’escalade sur des parois abruptes garantissent des plaisirs sportifs au sommet. En hiver, un domaine skiable cinq étoiles de tout premier plan attire avec plus de 275 kilomètres de pistes. Et tout au long de l’année, des délices comme un savoureux Kaiserschmarrn régalent les papilles — face au massif du Kaiser, chacun se sent comme un roi ou une reine.