Wilder Kaiser
Une véritable merveille de la nature
Introduction
Majestueux, le Wilder Kaiser surgit du paysage avec ses dents impressionnantes. Au sud, il est bordé par les douces collines des Alpes de Kitzbühel, et, dans son giron, s’étend une réserve naturelle de plus de 100 kilomètres carrés. Un véritable sanctuaire de biodiversité qui offre un habitat préservé à des habitants typiquement alpins tels que l’aigle royal, le loir ou le chamois.
La région du Wilder Kaiser ne ravit pas que les amoureux de nature : en été, des parcours de VTT le long de torrents impétueux et des aventures d’escalade sur des parois abruptes garantissent des plaisirs sportifs au sommet. En hiver, un domaine skiable cinq étoiles de tout premier plan attire avec plus de 275 kilomètres de pistes. Et tout au long de l’année, des délices comme un savoureux Kaiserschmarrn régalent les papilles — face au massif du Kaiser, chacun se sent comme un roi ou une reine.
La Wilder Kaiser GästeCard est remise gratuitement, dès votre arrivée, directement dans l’hébergement réservé, et reste valable pendant tout le séjour : découvrez à petit prix la région du Wilder Kaiser autour d’Ellmau, Going, Scheffau et Söll.
La région du Wilder Kaiser sous toutes ses facettes
Les incontournables
Hébergements insolites
Durabilité dans la région du Wilder Kaiser
Des sommets à couper le souffle et une durabilité vécue au quotidien : au Wilder Kaiser, les deux deviennent une affaire de cœur. Ici, l’hospitalité tyrolienne se découvre dans sa version la plus moderne : les voyageurs arrivant en train sont conduits personnellement jusqu’à leur hébergement et des vélos électriques sont à disposition pour des explorations en toute sérénité. Tandis que l’eau cristalline des montagnes produit une électricité propre, les hôtes régalent leurs visiteurs de délicieux produits bio de la région.
Mais le plus beau, c’est que le majestueux univers alpin est réellement ouvert à toutes et tous. Grâce à des itinéraires et des équipements accessibles, pensés avec soin, les jeunes comme les aînés, les familles comme les personnes en situation de handicap peuvent tomber amoureux de cette nature majestueuse.