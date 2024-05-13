Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
  1. Homepage
  2. Reiseziele
  3. Regionen
  4. Wilder Kaiser

Wilder Kaiser
Une véritable merveille de la nature

Sommets majestueux, forêts luxuriantes et eaux cristallines : la région du Wilder Kaiser au Tyrol est un paradis pour les amoureux de nature.

Majestueux, le Wilder Kaiser surgit du paysage avec ses dents impressionnantes. Au sud, il est bordé par les douces collines des Alpes de Kitzbühel, et, dans son giron, s’étend une réserve naturelle de plus de 100 kilomètres carrés. Un véritable sanctuaire de biodiversité qui offre un habitat préservé à des habitants typiquement alpins tels que l’aigle royal, le loir ou le chamois.

La région du Wilder Kaiser ne ravit pas que les amoureux de nature : en été, des parcours de VTT le long de torrents impétueux et des aventures d’escalade sur des parois abruptes garantissent des plaisirs sportifs au sommet. En hiver, un domaine skiable cinq étoiles de tout premier plan attire avec plus de 275 kilomètres de pistes. Et tout au long de l’année, des délices comme un savoureux Kaiserschmarrn régalent les papilles — face au massif du Kaiser, chacun se sent comme un roi ou une reine.

Le Wilder Kaiser en un coup d'œil
Altitude2 344 m
Sentiers de randonnée274 itinéraires
Pistes de ski275 km
Refuges 80

La Wilder Kaiser GästeCard est remise gratuitement, dès votre arrivée, directement dans l’hébergement réservé, et reste valable pendant tout le séjour : découvrez à petit prix la région du Wilder Kaiser autour d’Ellmau, Going, Scheffau et Söll.

La région du Wilder Kaiser sous toutes ses facettes

Les incontournables

Vacances en famille : profiter ensemble

Explorer la nature de manière ludique

Sports de montagne : des montagnes à découvrir absolument

Réserve naturelle du Wilder Kaiser : une expérience nature

Remontées mécaniques : en route pour les montagnes

Domaine skiable SkiWelt Wilder Kaiser Brixental

Activités dans la région du Wilder Kaiser

Hébergements insolites

Bio-Hotel Stanglwirt à Going

Kaiserhof à Ellmau

Hôtel & chalets haut de gamme – Hochfilzer à Söll

La nature pour tous

Durabilité dans la région du Wilder Kaiser

Des sommets à couper le souffle et une durabilité vécue au quotidien : au Wilder Kaiser, les deux deviennent une affaire de cœur. Ici, l’hospitalité tyrolienne se découvre dans sa version la plus moderne : les voyageurs arrivant en train sont conduits personnellement jusqu’à leur hébergement et des vélos électriques sont à disposition pour des explorations en toute sérénité. Tandis que l’eau cristalline des montagnes produit une électricité propre, les hôtes régalent leurs visiteurs de délicieux produits bio de la région.

Mais le plus beau, c’est que le majestueux univers alpin est réellement ouvert à toutes et tous. Grâce à des itinéraires et des équipements accessibles, pensés avec soin, les jeunes comme les aînés, les familles comme les personnes en situation de handicap peuvent tomber amoureux de cette nature majestueuse.

FAQs

La région du Wilder Kaiser allie protection de la nature et tourisme doux. Cette vaste zone protégée, avec son paysage montagneux caractéristique, offre une multitude d’activités en toute saison : randonnées, voies d’escalade et descentes à ski.

  • À Ellmau, le passage du temps se lit particulièrement bien : tout en conservant le caractère authentique du village de montagne, des équipements de loisirs modernes pour les familles ont vu le jour, comme le KaiserBad et Ellmi’s Zauberwelt.

  • Going a délibérément opté pour un développement plus paisible. La destination s’adresse avant tout aux hôtes en quête de tranquillité qui souhaitent vivre la nature au pas de la porte. Un réseau de sentiers de randonnée bien développé ouvre l’accès au massif environnant.

  • À Scheffau, la KaiserWelt mise résolument sur le tourisme familial. Parallèlement, la localité constitue un accès important au parc naturel du Kaisergebirge, particulièrement adapté aux randonnées à la journée.

  • À Söll, Hexenwasser associe les traditions régionales à une interprétation contemporaine : le site transmet de façon ludique des connaissances sur l’eau et les coutumes locales. La destination s’est par ailleurs imposée comme un point de rencontre pour les randonneurs et les amateurs de sports d’hiver.

Le Wilder Kaiser se situe à l’est du Tyrol, à environ une heure des villes d’Innsbruck, Salzbourg et Munich. La région s’étend entre Kufstein et St. Johann in Tirol et comprend quatre stations de vacances — Ellmau, Going, Scheffau et Söll — au pied de ce massif impressionnant. Le Kaisergebirge, dont fait partie le Wilder Kaiser, est réputé pour ses sommets emblématiques et offre de nombreuses possibilités d’activités de plein air, comme la randonnée et le ski.

Le Wilder Kaiser — majestueux massif des Alpes tyroliennes — enchante ses visiteurs en toute saison. L’été, d’innombrables sentiers de randonnée traversent des prairies d’alpage parfumées pour mener à des lacs de montagne cachés, comme le Hintersteiner See aux eaux cristallines. Tandis que les familles explorent les stations interactives d’Ellmi’s Zauberwelt ou d’Hexenwasser, les amateurs d’aventure s’attaquent aux parois abruptes ou profitent en parapente d’une vue à vol d’oiseau.

En hiver, le paysage alpin se transforme en paradis pour les skieurs et les snowboardeurs. La SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental séduit avec 270 kilomètres de pistes, tandis que les adeptes du ski de fond glissent sur des tracés préparés à travers les forêts enneigées. Ceux qui préfèrent la douceur découvrent la région en raquettes, lors de randonnées hivernales ou s’essaient à l’Eisstock, un jeu de glace traditionnel.

La cuisine tyrolienne authentique dans de chaleureux chalets d’alpage vient parfaire l’expérience de la nature — particulièrement savoureuse lors d’un Almfrühstück avec vue panoramique sur les montagnes.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des informations exclusives :

  • Conseils pour vos prochaines vacances

  • Découvertes culinaires et recettes autrichiennes

  • Calendrier des événements

  • Offres spéciales pour votre séjour