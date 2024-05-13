Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal
Une région active, traditionnelle et diversifiée

Escalade sur parois rocheuses, ski dans la poudreuse, randonnées vers des refuges authentiques : le Zillertal promet des vacances inoubliables au cœur de la nature.

Le Zillertal compte parmi les régions les plus actives du monde alpin tyrolien. Encerclée par de nombreux sommets de plus de 3 000 m – avec le Hochfeiler pour point culminant – la vallée est considérée comme le berceau de l’alpinisme. Des merveilles naturelles à couper le souffle, comme le Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen et ses quelque 80 glaciers, sont restées en grande partie intactes jusqu’à aujourd’hui.

La chaîne montagneuse caractéristique se découvre de multiples façons. L’été invite aux randonnées sur d’idylliques alpages, aux voies d’escalade sur des pentes abruptes et au VTT le long de torrents impétueux. En hiver, quatre domaines skiables et des balades en calèche à travers le manteau neigeux scintillant vous attendent. Cette composition unique de nature sauvage et d’activités palpitantes fait de chaque jour dans le Zillertal une aventure.

Le Zillertal en un coup d'œil
Localisation40 km à l'est d'Innsbruck
Altitude520 m
Populationenviron 35 000 habitants (2024)
Point culminantHochfeiler (3 509 m)

La région est réputée pour ses beignets du Zillertal (Zillertaler Krapfen), une spécialité traditionnelle fourrée d'une garniture salée ou sucrée.

Tous les avantages de la Zillertal Activcard en un coup d'œil.

Le Zillertal sous toutes ses facettes

Les incontournables

Circuit des refuges sur le Berliner Höhenweg

Fichtenschloss : une aire d’aventure perchée dans les cimes

Grotte de Spannagel : une grotte de marbre unique

Natureispalast : au cœur de la glace éternelle

Erlebnistherme Zillertal : bien-être et plaisirs aquatiques

Harakiri : la piste noire incontournable du Zillertal

Activités dans le Zillertal

Conseils pour les gourmets

Dans le Zillertal, d’excellentes auberges et des refuges rustiques servent aux visiteurs des spécialités régionales. Parmi elles figurent les Zillertaler Krapfen, proposés salés, garnis, ou en version sucrée, fourrés de confiture.

Autre délice : le Melchermuas. Ce mets sucré à base de farine de blé, de beurre, de lait et de baies était autrefois servi aux vachers sur les alpages.

Hébergements insolites

Hôtel das Kaltenbach

MalisGarten Green Spa Hotel

Wöscherhof

Hotel Sieghard

Alpinahotel Fügen

Pourquoi l'économie alpestre est-elle si importante ?

  • L’économie d’alpage contribue à la préservation du paysage culturel et à la sécurité des vallées. En effet, des alpages exploités protègent des avalanches et des laves torrentielles.

  • L’économie d’alpage empêche l’embroussaillement et favorise ainsi la biodiversité.

  • Sur les prairies d’alpage poussent jusqu’à 70 espèces d’herbes par mètre carré (au fond de la vallée, en moyenne seulement sept). Cette biodiversité est essentielle pour la nature.

  • Les agriculteurs et agricultrices d’alpage ainsi que les fromagers et fromagères d’alpage produisent des produits laitiers précieux issus de vaches, de brebis et de chèvres, le plus souvent en qualité bio.

  • Les alpages sont un espace de ressourcement énergisant, marqué par de beaux paysages de montagne, l’authenticité et la simplicité.

FAQs

e Zillertal regroupe au total 25 communes qui s’étirent le long du Ziller et offrent une multitude d’activités de loisirs et d’expériences culturelles. Sélection de localités appartenant au Zillertal :

Mayrhofen : pour qui cherche le défi sportif, impossible de passer à côté de l’Actionberg Penken. Ici, les plus téméraires affrontent la piste la plus raide d’Autriche : la légendaire descente Harakiri, avec jusqu’à 78 % de pente.

Gerlos : Gerlos propose toute l’année un large éventail d’activités, avec un accent sur les sports d’hiver. Le domaine se distingue par 147 km de pistes et 52 remontées mécaniques jusqu’à 2 500 m d’altitude. En été, la destination séduit par des activités de plein air en pleine nature.

Fügen-Kaltenbach : le petit domaine du Spieljoch, avec funpark, funslope, piste de luge et larges pistes, convient particulièrement aux familles. En été, la région de vacances est considérée comme un paradis de montagne au caractère authentique et villageois.

Tux-Finkenberg : à 3 250 m, les amateurs de sports d’hiver embrassent ici un panorama montagneux grandiose. En été, les visiteurs parcourent des alpages pittoresques et des lacs de montagne cristallins, ou s’élancent sur l’une des nombreuses randonnées.

Dans le Tyrol, le Zillertal offre à la fois action et quiétude, haute cuisine et sommets alpins, fun pour enfants et aventures. Randonnée, VTT, escalade – sans oublier golf et sorties sur les glaciers en été.

Les Zillertaler Krapfen (ou beignets du Zillertal) sont une spécialité traditionnelle du Zillertal : réputés pour leurs garnitures salées ou sucrées et leur préparation singulière, ils séduisent habitants et voyageurs, et se dégustent dans tout le Tyrol.

Arena Coaster : plaisir et action sur la piste de luge d’été. Sur un parcours de 1 500 mètres, la descente est rapide, avec des virages palpitants et des sections raides.

Fichtenschloss : à Zell am Ziller se trouve le Fichtenschloss, une aire de jeux d’aventure en bois d’épicéa avec plusieurs tours et une superbe vue sur les environs.

Natureispalast : les visiteurs explorent d’impressionnantes formations de glace, des stalactites et une cascade figée. La balade en bateau sur le lac glaciaire est un temps fort pour toute la famille.

Zillertalbahn : la Zillertalbahn historique relie Mayrhofen à Jenbach et offre un voyage nostalgique à travers la vallée. Les wagons fidèlement restaurés et la locomotive à vapeur créent une expérience unique qui vous replonge dans le passé.

Zillertaler Höhenstraße : cette route panoramique pittoresque serpente dans l’imposant paysage alpin du Zillertal et offre des vues à couper le souffle sur les sommets environnants.

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