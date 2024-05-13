e Zillertal regroupe au total 25 communes qui s’étirent le long du Ziller et offrent une multitude d’activités de loisirs et d’expériences culturelles. Sélection de localités appartenant au Zillertal :

Mayrhofen : pour qui cherche le défi sportif, impossible de passer à côté de l’Actionberg Penken. Ici, les plus téméraires affrontent la piste la plus raide d’Autriche : la légendaire descente Harakiri, avec jusqu’à 78 % de pente.

Gerlos : Gerlos propose toute l’année un large éventail d’activités, avec un accent sur les sports d’hiver. Le domaine se distingue par 147 km de pistes et 52 remontées mécaniques jusqu’à 2 500 m d’altitude. En été, la destination séduit par des activités de plein air en pleine nature.

Fügen-Kaltenbach : le petit domaine du Spieljoch, avec funpark, funslope, piste de luge et larges pistes, convient particulièrement aux familles. En été, la région de vacances est considérée comme un paradis de montagne au caractère authentique et villageois.

Tux-Finkenberg : à 3 250 m, les amateurs de sports d’hiver embrassent ici un panorama montagneux grandiose. En été, les visiteurs parcourent des alpages pittoresques et des lacs de montagne cristallins, ou s’élancent sur l’une des nombreuses randonnées.