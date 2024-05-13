Zillertal
Une région active, traditionnelle et diversifiée
Introduction
Le Zillertal compte parmi les régions les plus actives du monde alpin tyrolien. Encerclée par de nombreux sommets de plus de 3 000 m – avec le Hochfeiler pour point culminant – la vallée est considérée comme le berceau de l’alpinisme. Des merveilles naturelles à couper le souffle, comme le Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen et ses quelque 80 glaciers, sont restées en grande partie intactes jusqu’à aujourd’hui.
La chaîne montagneuse caractéristique se découvre de multiples façons. L’été invite aux randonnées sur d’idylliques alpages, aux voies d’escalade sur des pentes abruptes et au VTT le long de torrents impétueux. En hiver, quatre domaines skiables et des balades en calèche à travers le manteau neigeux scintillant vous attendent. Cette composition unique de nature sauvage et d’activités palpitantes fait de chaque jour dans le Zillertal une aventure.
La région est réputée pour ses beignets du Zillertal (Zillertaler Krapfen), une spécialité traditionnelle fourrée d'une garniture salée ou sucrée.
Le Zillertal sous toutes ses facettes
Les incontournables
Conseils pour les gourmets
Dans le Zillertal, d’excellentes auberges et des refuges rustiques servent aux visiteurs des spécialités régionales. Parmi elles figurent les Zillertaler Krapfen, proposés salés, garnis, ou en version sucrée, fourrés de confiture.
Autre délice : le Melchermuas. Ce mets sucré à base de farine de blé, de beurre, de lait et de baies était autrefois servi aux vachers sur les alpages.
Hébergements insolites
Pourquoi l'économie alpestre est-elle si importante ?
L’économie d’alpage contribue à la préservation du paysage culturel et à la sécurité des vallées. En effet, des alpages exploités protègent des avalanches et des laves torrentielles.
L’économie d’alpage empêche l’embroussaillement et favorise ainsi la biodiversité.
Sur les prairies d’alpage poussent jusqu’à 70 espèces d’herbes par mètre carré (au fond de la vallée, en moyenne seulement sept). Cette biodiversité est essentielle pour la nature.
Les agriculteurs et agricultrices d’alpage ainsi que les fromagers et fromagères d’alpage produisent des produits laitiers précieux issus de vaches, de brebis et de chèvres, le plus souvent en qualité bio.
Les alpages sont un espace de ressourcement énergisant, marqué par de beaux paysages de montagne, l’authenticité et la simplicité.