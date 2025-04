Kunsthaus Graz

Les Grazois⸱es l’appellent le « gentil extraterrestre » : il faut dire que le Kunsthaus Graz a un aspect pour le moins insolite. Ce musée d’art contemporain ressemble à une goutte d’eau géante qui serait tombée sur la ville en 2003, année où Graz était la capitale européenne de la culture. Il est devenu l’emblème moderne de la ville universitaire et brille tant par son apparence controversée que par le contenu de ses expositions. À travers l’une des ouvertures en forme de trompes appelées « nozzles », les visiteurs peuvent apercevoir la Tour de l’Horloge. De cette façon, les architectes ont volontairement établi une connexion entre les deux monuments les plus importants de la ville. La façade lumineuse orientée vers le centre-ville permet aux artistes et commissaires d’exposition de communiquer et d’interagir avec l’espace urbain.

Le Kunsthauscafé est un lieu de rendez-vous très prisé par la scène créative de Graz, par les étudiants et, bien sûr, par les amateurs d’art contemporain.