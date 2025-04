Kunsthaus Graz

Les habitants de Graz appellent affectueusement le Kunsthaus Graz "The friendly alien". Il est tombé comme une énorme goutte d'eau dans la ville en 2003, lorsque Graz était capitale européenne de la culture. Elle est devenue l'emblème moderne de la ville universitaire et brille autant par son aspect extérieur controversé que par les valeurs intérieures de ses expositions. Les visiteurs voient la tour de l'horloge à travers l'un des "nozzles", des ouvertures en forme de trompe. Les architectes créent ainsi délibérément un lien entre les deux principaux monuments de la ville. La façade lumineuse en direction du centre-ville permet aux artistes et aux conservateurs de communiquer et d'interagir avec l'espace urbain.

Le café du Kunsthaus est un lieu de rencontre apprécié de la scène créative de Graz, des étudiants et bien sûr des amateurs d'art contemporain.