Innsbruck Card

Avec la carte Innsbruck Card, profitez d'un accès gratuit à 22 musées et attractions, des remontées mécaniques et des transports en commun, y compris le bus Sightseer Hop on Hop off. Disponible pour 24, 48 ou 72 heures, elle vous permet de découvrir Innsbruck en toute liberté.