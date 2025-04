U pokretu amfibijskim vozilom

Oduševite se svjetski poznatim starim gradom Salzburga na valovima Salzacha, a potom pođite izravno do atrakcija autobusom: Amphibious Splash Tours to omogućuje! Od dvorca Mirabell do Mozartove kuće, potom uz dvorac Leopoldskron do povijesnih četvrti i brojnih drugih znamenitosti.

Opsežnije krstarenje rijekom Salzach pak nudi panoramski gliser Amadeus Salzburg koji putnice i putnike vodi do kompleksa dvorca Hellbrunn i njegovih legendarnih fontana. Navečer se mol kod mosta Makartsteg pretvara u koktel bar.