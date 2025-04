Skijaško trčanje u Austriji

Skijaško trčanje savršen je način za uživanje u snježnom krajoliku, a austrijske snježne planine i doline idealno su mjesto za to.

Sport izdržljivosti i doživljaj prirode

Tisuće ledenih kristala svjetlucaju na beskrajnom snježnom prostranstvu, a vaš dah stvara zaigrane oblačiće u hladnom zraku. Misli se razbistravaju i mirne su poput zimskog zraka koji udišete duboko i ravnomjerno. Čuje se samo škripanje snijega pod skijama i šum vjetra u drveću. Skijaši gotovo nečujno klize usamljenim zimskim krajolikom otkrivajući doline koje bi im inače ostale skrivene.

Skijaško trčanje kroz snježnu planinu

Skijaško trčanje sve do proljeća – to je moguće na brojnim stazama na velikim nadmorskim visinama u austrijskim alpskim regijama. One se često nalaze usred veličanstvenog planinskog krajolika i samo nekoliko koraka od vrata hotela, kao primjerice staze u Sportgasteinu , koje se ubrajaju među najljepše u Austriji. Korak po korak približavate se cijeloj areni vrhova od tri tisuće metara. Talschluss, koji pripada nacionalnom parku Visoke Ture, pokriven je debelim bijelim snježnim pokrivačem cijele zime, koji se zadržava i do proljeća. Nadmorska visina od 1600 metara to omogućuje.

A ako želite uzeti slobodan dan od skijaškog trčanja, možete uživati ​​u fantastičnoj planinskoj panorami sa slikovitih zimskih planinarskih staza.