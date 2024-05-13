Početnici, poslušajte: sada je najbolje vrijeme da isprobate nešto novo! Sve što trebate znati o tečajevima skijanja, opremi i učenju skijanja na zimovanju u Austriji.

Skijanje je seksi. Ne zbog skijaških naočala, ne zbog fora jakne. Ovdje je ključan cool osjećaj koji imamo kada se okušamo u nečem novom. Mladi ljudi koji uče skijati osjećaju povratak divnog osjećaja hrabrosti i znatiželje – na blagim padinama, na svježem planinskom zraku i s velikim osmijehom na licu. U Austriji je početak jednostavan: za to su zaslužne iskusne instruktorice i instruktori skijanja te opuštena atmosfera bez pritiska.

Prvi zavoj maleni je trijumf, a drugi je čista sloboda. A potom? Sunce, carski drobljenac, prekrasne planinske panorame, zabava – to je austrijska radost življenja. Isprobati nešto novo, diviti se samom sebi i osjećati se fantastično – sve ovo, uz pregršt dobre zabave, očekuje mlade koji ovdje uče skijati.