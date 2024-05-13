Naučite skijati u Austriji
Od potpunog početnika do heroja na stazi
Skijanje je seksi. Ne zbog skijaških naočala, ne zbog fora jakne. Ovdje je ključan cool osjećaj koji imamo kada se okušamo u nečem novom. Mladi ljudi koji uče skijati osjećaju povratak divnog osjećaja hrabrosti i znatiželje – na blagim padinama, na svježem planinskom zraku i s velikim osmijehom na licu. U Austriji je početak jednostavan: za to su zaslužne iskusne instruktorice i instruktori skijanja te opuštena atmosfera bez pritiska.
Prvi zavoj maleni je trijumf, a drugi je čista sloboda. A potom? Sunce, carski drobljenac, prekrasne planinske panorame, zabava – to je austrijska radost življenja. Isprobati nešto novo, diviti se samom sebi i osjećati se fantastično – sve ovo, uz pregršt dobre zabave, očekuje mlade koji ovdje uče skijati.
Znanstveno je dokazano: skijašice i skijaši su seksi
Međunarodna studija dokazuje crno na bijelo: skijaške fotografije među najpopularnijim su fotografijama na aplikacijama za upoznavanje. Više matcheva, više swipeanja – snijeg očito donosi dobru vibru.
Zašto? Zato što skijaške fotografije zrače pustolovnim duhom, zabavom i energijom koja šalje poruku: „Ja to mogu“. I upravo to je tako privlačno: ljudi koji su dovoljno hrabri da isprobaju nešto novo, koji se mogu smijati, padati i opet ustajati, a sve to dok izgledaju jako dobro.
Ukratko: skijanje vas čini cool osobama. I da – usto je i prilično seksi.
Usput, ne morate biti profesionalac kako biste snimili ove fotografije. Austrija je savršeno mjesto za sve koji tek žele početi skijati. Nova zima, novi osjećaj – a možda čak i novi match u aplikaciji za upoznavanje.
Skijanje je sloboda, a sloboda je nešto najbolje što postoji.
Oprema: što je potrebno za skijaški odmor
Gotovo svako skijalište u Austriji ima sportske trgovine koje iznajmljuju skijašku opremu: tu su skije, cipele, štapovi i kacige – sve se individualno prilagođava. Mnoga veća skijališta nude i najam skijaške odjeće – jakne, hlače, rukavice ili naočale. Na taj način možete doživjeti zimu bez da odmah morate sve kupiti – to je pristupačno i održivo. Ako želite, najam možete organizirati online prije dolaska – tako će sve već biti spremno kada stignete.
Savjet: u nekim hotelima oprema se može unajmiti izravno u smještajnom objektu. A ako radije želite imati vlastitu opremu, održive alternative možete pronaći u trgovinama rabljene robe ili na platformama za najam. Na ovaj način, vaš prvi dan na stazama započet će u potpunosti bez stresa – toplo, sigurno i ready to go.
Na planini sve je sigurno: zabava bez rizika
Sigurnost je prilikom skijanja najvažnija – posebno ako ste novi na stazama. U Austriji su skijališta izvrsno organizirana: označene staze, jasni znakovi i iskusne instruktorice i instruktori skijanja koji sve objašnjavaju korak po korak. Svi oni koji pohađaju tečaj skijanja odmah uče najvažnija pravila – poput toga da uvijek skijaju kontrolirano, obraćaju pažnju na sporije skijaše i staju na rubu staze.
Plavi znakovi označavaju lagane staze, dok su crvene staze za napredne skijaše. Na stazama za vježbanje sve je mirno, bez užurbanosti ili razuzdanog ponašanja. Operateri žičara i instruktori skijanja brinu se da se svi osjećaju sigurno. Na ovaj način, neizvjesnost se pretvara u samopouzdanje, a nervoza u istinsko uživanje u skijanju. Samo bez stresa!
Još nešto: u nekim su austrijskim saveznim zemljama kacige obavezne za djecu mlađu od 15 godina. Međutim, nošenje kacige toplo se preporučuje svima.
Tečaj skijanja: ovako započinju prvi dani na stazama
Prvog dana upoznat ćete se s opremom, naučiti kako pravilno stajati, kliziti i sigurno kočiti – mali su to koraci koji brzo grade samopouzdanje. U početku će vam se mnogo toga činiti nepoznatim, ali već nakon nekoliko sati skijanje obično ide prilično dobro. Također ćete naučiti što se događa kada izgubite ravnotežu, kako pravilno reagirati i kako se ponovno podići.
Drugog dana u repertoar ćete dodati zavoje i nešto duže staze. Nakon tri do pet dana možete samostalno skijati na laganim stazama, u pratnji instruktora skijanja. Odluku o uzimanju dodatnih sati donosi se individualno, ovisno o potrebama pojedinaca. Nakon tjedan dana obično ćete biti spremni samostalno osvajati staze.
Važno je zapamtiti da nije nužno sve raditi savršeno – najvažnije je dobro se zabaviti. Na tečaju skijanja važno je isprobavati stvari, smijati se i zabaviti te polako stjecati samopouzdanje. I odjednom se to dogodi: sve sjedne na svoje mjesto i klizite niz padinu lako i bez napora.
Paketi skijaških tečajeva za apsolutne početnike
Škole skijanja s tečajevima za tinejdžere i odrasle
10 skijaških mitova koji pripadaju prošlosti
1. ...samo za bogate?
Skijanje u Austriji dostupno je za svaki budžet. Mnoga manja skijališta nude povoljnije skijaške karte, pristupačan smještaj i nude izvrsnu vrijednost za novac. Kompletni paketi, obiteljske ponude i akcije za skijaše koji se vraćaju skijanju nakon duljeg vremena čine početak lakšim nego što mislite, među ostalim i za vaš novčanik.
2. ...nemoguće bez skupe opreme?
U austrijskim skijalištima sve se može lako unajmiti – od kaciga do skijaških jakni. Moderne trgovine za iznajmljivanje nude vrhunsku opremu za nekoliko dana ili cijeli tjedan. Ako želite, možete čak i rezervirati online unaprijed, potpuno besplatno.
3. ...prilično opasno?
Sigurnost je glavni prioritet u Austriji. Profesionalne škole skijanja, dobro uređene staze i moderne žičare osiguravaju opuštenost i užitak na stazama. Oni koji poznaju pravila FIS-a, kreću na stazu skijaju s povjerenjem i velikim osmijehom.
4. ...samo za odvažne?
Skijanje može biti prilično blaga aktivnost. Mnoge regije imaju posebne padine za početnike, žičare za vježbanje i blage staze gdje lako možete napraviti svoje prve zavoje na snijegu. Cilj nije postići što veće brzine – cilj je odlično se osjećati nakon što isprobate nešto novo.
5. ...hladno, mokro i neugodno?
Snijeg svjetluca, zrak je svjež – i nakon nekoliko vožnji, svakako ćete se zagrijati. Osim toga, ugodne planinske kolibe, miris carskog drobljenca i saune koje zagrijavaju duh i tijelo čekaju vas u smještajnom objektu. Hladno je? Možda, ako samo gledate.
6. ...moguće samo usred zime?
U Austriji sezona počinje rano i često se nastavlja do duboko u proljeće. Mnogi ledenjaci nude izvrsne uvjete od kasne jeseni do svibnja. Dakle, ako volite sunce i snijeg, ovdje ćete pronaći najdužu zimu u Alpama.
7. ...štetno za okoliš?
Sve više skijališta u Austriji fokusira se na održivost: energetski učinkovite žičare, regionalnu kuhinju i opcije javnog prijevoza. Zimski se turizam razvija – i razmišlja zeleno.
8. ...naporno, ne ugodno?
Skijanje je vježbanje s lijepim pogledom – i opuštajući odmor uz dobre okuse. Između zavoja čeka vas najbolji dio: sunce, snijeg, dobra hrana i dobro društvo. Tjelesno aktivni, mentalno opušteni – bolje od toga zaista ne može.
9. ...samo za djecu ili stručnjake?
U Austriji postoji prikladan teren za svaku razinu vještine – od prvog skijanja do ponovnog skijanja nakon duljeg vremena i usavršavanja tehnike carvinga. Instruktorice i instruktori skijanja nude strpljivo, duhovito i neometano vodstvo. Skijanje je akivnost za sve one koji su otvoreni za nova iskustva.
10. ... gužva i guranje?
Daleko od velikih imena, bezbrojna mala, šarmantna skijališta nude dovoljno prostora, mira i poseban karakter. Kratke udaljenosti, bez redova i obilje austrijskog gostoprimstva. Tako ugodna može bizi zima.