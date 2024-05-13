Naučite skijati u Austriji
Od potpunog početnika do heroja na stazi

Početnici, poslušajte: sada je najbolje vrijeme da isprobate nešto novo! Sve što trebate znati o tečajevima skijanja, opremi i učenju skijanja na zimovanju u Austriji.

Skijanje je seksi. Ne zbog skijaških naočala, ne zbog fora jakne. Ovdje je ključan cool osjećaj koji imamo kada se okušamo u nečem novom. Mladi ljudi koji uče skijati osjećaju povratak divnog osjećaja hrabrosti i znatiželje – na blagim padinama, na svježem planinskom zraku i s velikim osmijehom na licu. U Austriji je početak jednostavan: za to su zaslužne iskusne instruktorice i instruktori skijanja te opuštena atmosfera bez pritiska.

Prvi zavoj maleni je trijumf, a drugi je čista sloboda. A potom? Sunce, carski drobljenac, prekrasne planinske panorame, zabava – to je austrijska radost življenja. Isprobati nešto novo, diviti se samom sebi i osjećati se fantastično – sve ovo, uz pregršt dobre zabave, očekuje mlade koji ovdje uče skijati.

„Travel Tinder"

Znanstveno je dokazano: skijašice i skijaši su seksi

Međunarodna studija dokazuje crno na bijelo: skijaške fotografije među najpopularnijim su fotografijama na aplikacijama za upoznavanje. Više matcheva, više swipeanja – snijeg očito donosi dobru vibru.

Zašto? Zato što skijaške fotografije zrače pustolovnim duhom, zabavom i energijom koja šalje poruku: „Ja to mogu“. I upravo to je tako privlačno: ljudi koji su dovoljno hrabri da isprobaju nešto novo, koji se mogu smijati, padati i opet ustajati, a sve to dok izgledaju jako dobro.

Ukratko: skijanje vas čini cool osobama. I da – usto je i prilično seksi.

Usput, ne morate biti profesionalac kako biste snimili ove fotografije. Austrija je savršeno mjesto za sve koji tek žele početi skijati. Nova zima, novi osjećaj – a možda čak i novi match u aplikaciji za upoznavanje.

Na studiju

Skijanje je sloboda, a sloboda je nešto najbolje što postoji.

Skije, štapovi, kaciga, naočale... 

Oprema: što je potrebno za skijaški odmor

Gotovo svako skijalište u Austriji ima sportske trgovine koje iznajmljuju skijašku opremu: tu su skije, cipele, štapovi i kacige – sve se individualno prilagođava. Mnoga veća skijališta nude i najam skijaške odjeće – jakne, hlače, rukavice ili naočale. Na taj način možete doživjeti zimu bez da odmah morate sve kupiti – to je pristupačno i održivo. Ako želite, najam možete organizirati online prije dolaska – tako će sve već biti spremno kada stignete.

Savjet: u nekim hotelima oprema se može unajmiti izravno u smještajnom objektu. A ako radije želite imati vlastitu opremu, održive alternative možete pronaći u trgovinama rabljene robe ili na platformama za najam. Na ovaj način, vaš prvi dan na stazama započet će u potpunosti bez stresa – toplo, sigurno i ready to go.

Pravila, znakovi, oznake 

Na planini sve je sigurno: zabava bez rizika

Sigurnost je prilikom skijanja najvažnija – posebno ako ste novi na stazama. U Austriji su skijališta izvrsno organizirana: označene staze, jasni znakovi i iskusne instruktorice i instruktori skijanja koji sve objašnjavaju korak po korak. Svi oni koji pohađaju tečaj skijanja odmah uče najvažnija pravila – poput toga da uvijek skijaju kontrolirano, obraćaju pažnju na sporije skijaše i staju na rubu staze.

Plavi znakovi označavaju lagane staze, dok su crvene staze za napredne skijaše. Na stazama za vježbanje sve je mirno, bez užurbanosti ili razuzdanog ponašanja. Operateri žičara i instruktori skijanja brinu se da se svi osjećaju sigurno. Na ovaj način, neizvjesnost se pretvara u samopouzdanje, a nervoza u istinsko uživanje u skijanju. Samo bez stresa!

Još nešto: u nekim su austrijskim saveznim zemljama kacige obavezne za djecu mlađu od 15 godina. Međutim, nošenje kacige toplo se preporučuje svima.

Profesionalci su uz vas  

Tečaj skijanja: ovako započinju prvi dani na stazama

Prvog dana upoznat ćete se s opremom, naučiti kako pravilno stajati, kliziti i sigurno kočiti – mali su to koraci koji brzo grade samopouzdanje. U početku će vam se mnogo toga činiti nepoznatim, ali već nakon nekoliko sati skijanje obično ide prilično dobro. Također ćete naučiti što se događa kada izgubite ravnotežu, kako pravilno reagirati i kako se ponovno podići.

Drugog dana u repertoar ćete dodati zavoje i nešto duže staze. Nakon tri do pet dana možete samostalno skijati na laganim stazama, u pratnji instruktora skijanja. Odluku o uzimanju dodatnih sati donosi se individualno, ovisno o potrebama pojedinaca. Nakon tjedan dana obično ćete biti spremni samostalno osvajati staze.

Važno je zapamtiti da nije nužno sve raditi savršeno – najvažnije je dobro se zabaviti. Na tečaju skijanja važno je isprobavati stvari, smijati se i zabaviti te polako stjecati samopouzdanje. I odjednom se to dogodi: sve sjedne na svoje mjesto i klizite niz padinu lako i bez napora.  

Paketi skijaških tečajeva za apsolutne početnike

Nemate iskustva? Skijanje za samo nekoliko dana za mlade? – bez problema! Ove posebne ponude tečajeva, u kombinaciji s opremom, dovest će vas na staze u samo nekoliko dana.

Škole skijanja s tečajevima za tinejdžere i odrasle

Bez obzira na to radi li se o velikim ili malim skijalištima – gotovo sve škole skijanja u Austriji nude tečajeve za tinejdžere i odrasle. Izbor iz mjesta na kojima možete steći svoje prvo skijaško iskustvo.

Lech na Arlbergu: škola skijanja Lech

Ischgl: škola skijanja Ischgl

Katschberg: škola skijanja Krabath

Nassfeld: škola skijanja Nassfeld

Bad Kleinkirchheim/St. Oswald: ski škola Bad Kleinkirchheim

Dachstein West: škola skijanja Dachstein

Semmering – Hirschenkogel: škola skijanja Semmering

Skijalište na 4 planine – Dachstein: škola skijanja Hopl

Serfaus-Fiss-Ladis: škola skijanja Fiss-Ladis

Arlberg: škola skijanja Arlberg

10 skijaških mitova koji pripadaju prošlosti

Uz pogrešnu predstavu i zastarjele poglede lako je izgubiti iz vida to koliko je zima zapravo lijepa. Vrijeme je da sljedeći mitovi odu u zaborav: Skijanje je...

1. ...samo za bogate?

Skijanje u Austriji dostupno je za svaki budžet. Mnoga manja skijališta nude povoljnije skijaške karte, pristupačan smještaj i nude izvrsnu vrijednost za novac. Kompletni paketi, obiteljske ponude i akcije za skijaše koji se vraćaju skijanju nakon duljeg vremena čine početak lakšim nego što mislite, među ostalim i za vaš novčanik. 

2. ...nemoguće bez skupe opreme?

U austrijskim skijalištima sve se može lako unajmiti – od kaciga do skijaških jakni. Moderne trgovine za iznajmljivanje nude vrhunsku opremu za nekoliko dana ili cijeli tjedan. Ako želite, možete čak i rezervirati online unaprijed, potpuno besplatno. 

3. ...prilično opasno?

Sigurnost je glavni prioritet u Austriji. Profesionalne škole skijanja, dobro uređene staze i moderne žičare osiguravaju opuštenost i užitak na stazama. Oni koji poznaju pravila FIS-a, kreću na stazu skijaju s povjerenjem i velikim osmijehom. 

4. ...samo za odvažne?

Skijanje može biti prilično blaga aktivnost. Mnoge regije imaju posebne padine za početnike, žičare za vježbanje i blage staze gdje lako možete napraviti svoje prve zavoje na snijegu. Cilj nije postići što veće brzine – cilj je odlično se osjećati nakon što isprobate nešto novo.

5. ...hladno, mokro i neugodno? 

Snijeg svjetluca, zrak je svjež – i nakon nekoliko vožnji, svakako ćete se zagrijati. Osim toga, ugodne planinske kolibe, miris carskog drobljenca i saune koje zagrijavaju duh i tijelo čekaju vas u smještajnom objektu. Hladno je? Možda, ako samo gledate.

6. ...moguće samo usred zime?

U Austriji sezona počinje rano i često se nastavlja do duboko u proljeće. Mnogi ledenjaci nude izvrsne uvjete od kasne jeseni do svibnja. Dakle, ako volite sunce i snijeg, ovdje ćete pronaći najdužu zimu u Alpama.

7. ...štetno za okoliš?

Sve više skijališta u Austriji fokusira se na održivost: energetski učinkovite žičare, regionalnu kuhinju i opcije javnog prijevoza. Zimski se turizam razvija – i razmišlja zeleno. 

8. ...naporno, ne ugodno?

Skijanje je vježbanje s lijepim pogledom – i opuštajući odmor uz dobre okuse. Između zavoja čeka vas najbolji dio: sunce, snijeg, dobra hrana i dobro društvo. Tjelesno aktivni, mentalno opušteni – bolje od toga zaista ne može.

9. ...samo za djecu ili stručnjake? 

U Austriji postoji prikladan teren za svaku razinu vještine – od prvog skijanja do ponovnog skijanja nakon duljeg vremena i usavršavanja tehnike carvinga. Instruktorice i instruktori skijanja nude strpljivo, duhovito i neometano vodstvo. Skijanje je akivnost za sve one koji su otvoreni za nova iskustva.

10. ... gužva i guranje?

Daleko od velikih imena, bezbrojna mala, šarmantna skijališta nude dovoljno prostora, mira i poseban karakter. Kratke udaljenosti, bez redova i obilje austrijskog gostoprimstva. Tako ugodna može bizi zima. 

Često postavljana pitanja

Ne – skijati možete naučiti u bilo kojoj dobi. Odrasli i mladi često uče svjesnije, smirenije i s više strpljenja. U Austriji postoje namjenski tečajevi skijanja za početnike svih dobnih skupina. 

Ne morate biti u vrhunskoj formi. Oni koji redovito vježbaju ili uživaju u hodanju već ispunjavaju glavne preduvjete. Skijanje jača mišiće, poboljšava ravnotežu i jednostavno vas dovodi u dobro raspoloženje. 

To varira od osobe do osobe – ali mnogi uspiju samostalno skijati na laganim, ravnim stazama nakon tri do pet dana. Važno: sigurnost je važnija od brzine. Nakon osnovnog tečaja obično se možete samostalno kretati, samostalno kočiti, skretati i koristiti žičaru. 

Unatoč tome, vrijedi provesti dan ili dva s instruktorom skijanja na sljedećem zimovanju. To će vam pomoći da utvrdite ono što ste naučili, poboljšate tehniku i osjećate se sigurnije, čak i na novim stazama. 

Oprema:

  • Skije – mogu se unajmiti 

  • Skijaške cipele – mogu se unajmiti 

  • Skijaški štapovi – mogu se unajmiti 

  • Kaciga – može se unajmiti (često uključena u paket) 

Odjeća:

  • Skijaška jakna – često dostupna za najam, u protivnom rabljena ili kupljena 

  • Skijaške hlače – dostupne za najam u većim sportskim trgovinama ili pristupačne za kupnju 

  • Rukavice – obično je najbolje ponijeti vlastite, iz higijenskih razloga 

  • Skijaške čarape – ponesite svoje (po mogućnosti od funkcionalne tkanine) 

  • Funkcionalno skijaško donje rublje – ponesite svoje iz higijenskih razloga 

  • Skijaške naočale ili sunčane naočale – često dostupne za najam, ali je bolje ponijeti svoje 

  • Kapa ili traka za glavu – ponesite svoje, ali nije nužno ispod kacige 

  • Krema za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom – ponesite svoju 

Savjet: 
U velikim austrijskim skijalištima, kompletan najam dostupan je izravno u vašem smještaju ili na stanici u dolini. Sve je individualno prilagođeno – tako da nije nužno imati vlastitu opremu da biste doživjeli svoj prvi dan na stazama. 

Da, apsolutno. Kao tinejdžer ili odrasla osoba, uz profesionalnu poduku učit ćete puno brže i sigurnije. Instruktori skijanja pokazat će vam kako pravilno kočiti, skretati i vježbati s užitkom. A najbolji dio: znaju svaki trik, tako da ćete se i jako dobro zabaviti. 

U Austriji je to vrlo jednostavno: brojni hoteli nalaze se direktno na stazama ili nude vlastite shuttle buseve. Alternativno, skijaški busevi redovito i besplatno voze između vašeg smještaja i žičare. Automobil vam obično neće trebati ni jednom tijekom odmora. 

Smještaj uz same skijaške staze

To je sasvim normalno – gotovo svi imaju taj osjećaj na početku. Na satovima skijanja naučit ćete kako sigurno skijati, pravilno kočiti i ostati mirni. Instruktori skijanja također vam pokazuju kako pravilno ustati nakon pada. Svakim danom vaše samopouzdanje raste – a strah se smanjuje. 

Da. U Austriji mnogi instruktori skijanja govore engleski, a često i nizozemski, francuski ili mađarski. U velikim skijalištima poput Saalbacha, Söldena ili Kitzbühela redovito se nude tečajevi na nekoliko jezika. Najbolje je pitati prilikom rezervacije.  

