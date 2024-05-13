Diljem zemlje različita događanja, lokali i aktivnosti promiču različitost i otvorenost. Ove preporuke posebno su popularne u LGBTQIA+ zajednici.

Austrija i njezin glavni grad Beč poznati su po svojoj raznolikosti i otvorenosti. Sve veći broj queer inicijativa, događanja i sigurnih prostora omogućuje dobrodošlicu osobama iz LGBTQIA+ zajednice. Engleska kratica LGBTQIA+ stoji za lezbijke, gay, transrodne, queer, interspolne i aseksualne osobe, dakle za osobe čija se seksualna orijentacija razlikuje od spolnog identiteta.

Sljedećih osam savjeta navode mjesta gdje se slavi čitav spektar duginih boja i gdje prevladava svijest o sigurnim prostorima. U duhu pop ikone Lady Gage: „I’m on the right track, baby, I was born this way!