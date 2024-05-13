LGBTQIA+: Najbolje preporuke u Austriji
Austrija i njezin glavni grad Beč poznati su po svojoj raznolikosti i otvorenosti. Sve veći broj queer inicijativa, događanja i sigurnih prostora omogućuje dobrodošlicu osobama iz LGBTQIA+ zajednice. Engleska kratica LGBTQIA+ stoji za lezbijke, gay, transrodne, queer, interspolne i aseksualne osobe, dakle za osobe čija se seksualna orijentacija razlikuje od spolnog identiteta.
Sljedećih osam savjeta navode mjesta gdje se slavi čitav spektar duginih boja i gdje prevladava svijest o sigurnim prostorima. U duhu pop ikone Lady Gage: „I’m on the right track, baby, I was born this way!
Povorka ponosa (Pride)
Lipanj je mjesec Povorke ponosa. Ona daje vidljivost i glas osobama iz LGBTQIA+ zajednice te predstavlja ponos, toleranciju i samopouzdanje. Najvažnije događanje u mjesecu poznata je ulična parada Pride koja šalje važnu poruku protiv stigmatizacije i isključivosti diljem svijeta. U Austriji se prvi šareni prosvjed održao 1996. godine u bečkoj ulici Ringstraße, a u Grazu, Linzu i Innsbrucku se već nekoliko godina na paradama duginih boja raskošno slavi i prosvjeduje. Sve sudionike šarene povorke na ulici očekuje bogat popratni program.
Dio bečke povorke ponosa je i višednevni Pride Village na Rathausplatzu. To je mjesto susreta gdje sudionici mogu učiti, slaviti i biti dijelom pokreta. Sportski entuzijasti mogu ponosno iskazati svoju podršku različitosti na utrci Pride Run, a glamurozni drag umjetnici koračati pistom na natjecanju Miss*ter Vienna Pride. Osim navedenih manifestacija, program povorke ponosa iz godine u godinu smišlja mnoge druge.
Bal različitosti
U svečanoj atmosferi bečke vijećnice Bal različitosti svake godine poziva posjetitelje na večer punu veličanstvenih nastupa, dobrih ritmova i raskošnih odjevnih kombinacija. Tu se klasična tradicija balova susreće s modernom zabavom: nekoliko plesnih podija animirat će vas da se opušteno zabavljate, istaknute osobe s LGBTQIA+ scene miješaju se s publikom, spektakularan ponoćni nastup svake godine izaziva senzaciju, a tombola te drugi interaktivni programski sadržaji pozivaju vas na sudjelovanje.
Ovaj je bal slavlje svih dimenzija različitosti i ne poznaje granice: rod, dob, seksualna orijentacija, invaliditet, porijeklo ili religija posjetitelja nisu ni najmanje bitni. Ovo događanje potpuno je bez prepreka, a govori se također prevode na znakovni jezik. Onaj tko voli kričave kostime, ekstravagantne nastupe i živahne plesove na ovom će se balu odlično zabavljati.
Barovi i kafići
Vila Vida u Beču prije svega je kafić, ali i mjesto održavanja queer susreta: primjerice, na redovnom Queens Brunchu doručak je popraćen drag showom. U kavani Savoy je usred baroknog, starobečkog ambijenta podignuta zastava duginih boja, a gostima su cijeli dan osigurani ukusna hrana i piće. Izvrsna pića možete probati u Mango baru, a ljeti ćete u njima moći uživati i u malom vanjskom vrtu.
Kod sljedećeg lokala ne radi se samo o baru, već i o mjestu okupljanja LGBTQIA+ zajednice. To je bar HOSI u Salzburgu, gdje se redovito organiziraju različita događanja. U Salzburgu se također nalazi i Mexxx Gaybar, koji istodobno posluje i kao klub. Nedaleko se nalazi i Dark Eagle, cruising bar na dva kata s zatamnjenim sobama (dark rooms).
Shopping
Odlično mjesto za razgledavanje i listanje knjiga nudi bečka knjižara Löwenherz koja nudi široku ponudu knjiga za homoseksualce i transrodne osobe. Ova ponuda ne uključuje samo knjige, već i časopise i DVD-ove. Osim toga s vremena na vrijeme organizira i čitanja knjiga.
U prvom okrugu, knjižara ChickLit nudi feminističku i lezbijsku literaturu na njemačkom i engleskom jeziku. Kao „dućan gay životnog stila“ proslavio Gayt koji se nalazi u petom okrugu: osim odjeće, modnih dodataka, fetiš odjeće i igračaka, u njegovom podrumu se nalazi i umjetnička galerija gay umjetnika.
Hoteli
U glavnom se gradu u boutique hotelu Motto susreću bečki šarm i pariški štih: ovaj hotel ne pruža samo prostor osobama iz različitih domena društva, već svakom paru nudi i stilski izuzetno uređene sobe. Ukusna hrana i pića dostupni su uz prekrasan pogled u restoranu Chez Bernard koji je dio hotela, a koji se nalazi na gornjem katu te uključuje terasu. Ništa manje privlačan nije ni boutique hotel Stadthalle koji se osim toga drži sveobuhvatnog koncepta održivosti.
Usred turističke regije Hochkönig Wellnesshotel MorgenZeit u Maria Almu sve goste dočekuje otvorenošću i s puno mogućnosti za opuštanje, korištenje sauna i uživanje. S raznolikim rasponom aktivnosti, od joge, wellnessa i spa centara do uzbudljivih planinarskih tura, gay friendly hotel Pirchnerhofu Alpbachtalu se također preporuča za LGBTQIA+ odmor.
Pink Lake na Vrbskom jezeru
Zabavite se, opustite se, upoznajte nove ljude ili se romantično opustite u dvoje: LGBTQI+ festival Pink Lake nudi nezaboravan odmor u Koruškoj. Raspon aktivnosti oko Vrbskog jezera raznolik je kao i sama LGBTQI+ zajednica. Kulinarstvo, kultura, wellness i zabava: na jednom od omiljenih kupališnih jezera u Austriji goste čeka bogat program od tri dana.
Uz ekskluzivna festivalska događanja, gay barovi i klubovi u Koruškoj također su otvoreni posjetiteljima u slučaju da požele ukusna pića, mjesto za spojeve i zabavu.
Zabave i klubovi
Još od osamdesetih je godina Why Not u Beču popularan klub i time jedno od najstarijih sigurnih prostora za homoseksualce u Beču. Ovdje su u ponudi sve vrste tema: od noći u stilu 90-ih preko gay izdanja Oktoberfesta do vrućih pornografskih zabava. Zarazna pop i trash glazba, izražajni nastupi, seksipilna atmosfera i besramne odjevne kombinacije stoje i u okviru događanja u KEN Clubu na dnevnom, ili bolje rečeno noćnom redu. One se odvijaju u raznim bečkim klubovima, uvijek na nekom novom mjestu.
„Najveća gay zabava u Austriji” zove se The Circus te je to ime koje ispisuju na vlastite zastave (duginih boja): Događaji na velikim lokacijama kao što su Arena Wien ili Praterdome privlače tisuće gostiju iz LGBTQI zajednice. Još jedan niz queer događanja s pop i elektroničkim zvukovima nudi PiNKED Vienna i to također u raznim klubovima.
Die bärtige Therese
Kako se ono lijepo kaže? Na planinskim pašnjacima ne može se počiniti grijeh. I tako je u Bergdorf Trahüttenu nastalo prvo queer prenoćište na 1000 metara nadmorske visine imena Die bärtige Therese. Die bärtige Therese je sve samo ne obična planinska koliba: ovdje možete prenoćiti i objedovati u gostionici, a u isto vrijeme doživjeti bogat umjetnički i kulturni program s događajima i glazbom koji se stalno mijenjaju. Prostorije su uređene u kultnom retro stilu, dok svjež planinski zrak struji izvana.
Ovdje je dobrodošla čitava LGBTQIA+ zajednica i njeni saveznici. Jedini uvjet za boravak je: minimalna dob od 18 godina.
Savjeti iz austrijskih gradova
Salzburg: LGBTQIA+ barovi i još mnogo toga
Salzburški slogan „Svjetska pozornica" vrijedi i za tamošnju LGBTQIA+ scenu. Taj grad ima naime iznimno aktivnu queer scenu koja organizira brojna LGBTQIA+ događanja.