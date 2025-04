Insajderski savjet za zimske romantike Gargellen

Ovo seoce leži u „najudaljenijem kutku“ Montafona na 1423 metra nadmorske visine. Fascinantno je kako su ovdje zimski mir i skijaški turizam u skladnom suživotu. Skijašice i skijaše čeka 39 kilometara staza i osam žičara . Iako se grad nalazi usred visokih planina između planinskih lanaca Rätikon i Silvretta, krajolik je blag.