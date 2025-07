SalzburgerLand

Regija Lungau

Alpske kolibe Weissenbacher

Planinske kolibe sa zimskim vrtovima i prekrasnim pogledom na okolicu. Sve kuće imaju saunu.

Planinske kolibe St. Martin

Deset udobnih planinskih koliba s pećima na drva i prostorijama za odlaganje i sušenje sportske opreme. Skijališta Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck i Grosseck-Speiereck su nadohvat ruke.

Alpsko selo Lungau

Sedam lijepo namještenih drvenih brvnara na nadmorskoj visini od 1300 m, sa saunom i infracrvenom kabinom.

Regija Dachstein-West

Alpsko selo Dachstein-West

100 samostojećih kuća za odmor okruženih salcburškim Dolomitima. Smještene su odmah kraj skijaških staza i udaljene samo 70 kilometara od grada Salzburga.

Luxuslodge Annaberg

Tik uz skijašku stazu: tri planinske kolibe raspolažu kaminom, privatnim prostorom za wellness koji uključuje hidromasažnu kadu i saunom. Svaka koliba ima i vlastito spremište za skije.

Regija Hochkönig

Hochkeil Lodge

Odmor u pet luksuznih vila nudi opuštanje, komfor i udobnost.

Alpsko selo Maria Alm

20 kanadskih drvenih brvnara na nadmorskoj visini od 1000 m raspolažu sa peći na drva, saunom i infracrvenom kabinom.

Luksuzne planinske kolibe Proneben Gut

Ugodne seoske kuće sa stambenom površinom od 130 metara kvadratnih na dvije etaže te peći na drva i saunom.

Regija Zell am See – Kaprun

Alpsko selo Kaprun

Udobne kuće za odmor i apartmani u planinskim kolibama s fantastičnim pogledom na okolne planine. Do središta mjesta moguće je doći pješice.

Planinska koliba & apartman AreitXpress Zell am See

U planinskim kolibama i apartmanima skijaši, planinari i oni željni opuštanja pronaći će luksuzno skrovište u središtu regije Zell am See-Kaprun. Postaja planinske žičare AreitXpress/Schmittenhöhe udaljena je samo nekoliko minuta.

Regija Saalfelden-Leogang

Puradies

Četrnaest brvnara nalazi se na najsunčanijem brdu Leogang. Svaka je opremljena saunom, infracrvenom kabinom i parnom kupelji. Nedaleko od brvnara nalazi se i skijaški lift.

Planinsko selo Priesteregg

16 brvnara na visoravni iznad naselja Leogang. Sauna, otvoreni kamin i samostojeća wellness kada dio su sadržaja.

Regija Flachau

Planinske kolibe Almlust

Eksluzivni, tradicionalni i udobni apartmani u kombinaciji s jezercem za kupanje, parkom za penjanje po užadi, pustolovnim centrom i školom skijanja.

Alpsko selo Flachau & Promi Alm Flachau

Pet luksuznih brvnara i planinskih koliba za dvije do 13 osoba s prekrasnim panoramskim pogledom, privatnom saunom i peći na drva te sve to tik uz skijašku stazu. Do obližnjeg naselja može se doći pješice.

Regija Großarltal

Turističko naselje Holzlebn

Brvnare za odmor za do 14 osoba smještene su odmah kraj skijaških staza. Sve su opremljene s peći na drva, saunom, parnom kupelji, a neke i s vanjskom kadom. U glavnom kući nalazi se prostor za wellness.

Tauernchalets

Luksuzne i rustikalno opremljene planinske kolibe za dvije do 10 osoba raspolažu s peći na drva.

Regija Tennengau

Käth & Nanei

Povijesna seoska kuća renovirana je kao rustikalna, ali moderna planinska koliba.