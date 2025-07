Ako volite staze s mnogo kilometara, austrijska skijališta savršeno su mjesto za vas.

Najveća skijališta u Austriji otmjena su zbirka zimskih sportskih regija, od kojih sve imaju fantastičnu alpsku panoramu, kvalitetne staze, modernu infrastrukturu žičara i održavane kolibe.

S 300 kilometara staza, regija Arlberg u Vorarlbergu vodi na ljestvici najvećih skijališta, a također je jedna od pet najvećih na svijetu. Ovdje možete očekivati najbolje od zimskih sportova. Ischgl u Tirolu, pak, impresionira stazama dugim i do 11 kilometara, a zahvaljujući nadmorskoj visini od gotovo 3000 metara, one su dostupne do početka svibnja. Još ćemo vam predstaviti sedam drugih skijališta gdje postoji sve što srce zimskih sportaša poželi: od širokih padina za ugodan karving do superstrmih spustova, od zabavnih padina i cross parkova do službenih freeride područja.