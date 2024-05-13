Neobični smještaji
Bilo visoko u krošnjama stabla, gdje je priroda nadohvat ruke, ili u šarmantnim brvnarama koje postaju utočište u srcu netaknute prirode – usred slikovitih austrijskih planinskih i jezerskih krajolika, avantura i opuštanje stapaju se u nezaboravno iskustvo. U tim jedinstvenim utočištima mira možete uživati u bezbrižnim satima punim opuštanja i nadahnuća. Od rustikalnih planinskih koliba do neobičnih tematskih soba koje potiču maštu: u Austriji postoji savršen smještaj za svakoga koji će učiniti da se svakodnevica učini tako dalekom.
Drvene kućice i kućice na stablu
Duboki pogled u oči, čaša vina za zdravicu, iščekivanje zajedničkog vikenda: romantično noćenje u kućici na drvetu jamči nezaboravan odmor u Austriji. Na drveću se može divno zabavljati i doživjeti izuzetna avantura s čitavom obitelji. Samo se popnite u krošnje i uživajte u odmoru u krošnjama za dvoje ili s cijelom obitelji.
Kućica na stablu u hotelu Gassner u Neukirchenu am Großvenediger, SalzburgerLand
Tematski smještaji
Doručkujte uz dinosaure, uživajte u zvjezdanom nebu u sauni Tipi ili uživajte u dvoje u vinskoj bačvi: U tim tematskim smještajima od Donje Austrije do Tirola, gosti nemaju samo dobru noć, već jednu potpuno neobičnu.
Hotel na drvetu u Styrassicparku u Bad Gleichenbergu, Štajerska
Dizajnerske brvnare
U ovim se brvnarama spava s užitkom: uz blistava jezera, u gotovo beskrajnim šumama ili s pogledom na impresivne visoke planine, u svim austrijskim saveznim zemljama možete pronaći udobne kolibe koje će vas oduševiti svojim rustikalnim štihom. Razmazite se odmorom u brvnari.