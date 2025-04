Tirol

Hoteli i resorti

Eriro Alpine Hide u Ehrwaldu

Hotel Eriro Alpine Hide smješten na mirnoj lokaciji otvoren je u srpnju 2024.: arhitektura, uređenje i materijali kao što su drvo, kamen i ovčja vuna ručno su izrađeni. U ponudi je devet apartmana veličine od 65 m2 do 215 m2 za najviše četiri osobe sa sobom sa sijenom, infracrvenim i zvučnim ležaljkama, saunama i bazenima.

Hotel Explorer u dolini Stubai

U studenom 2024. u blizini ledenjaka Stubai otvoren je jedanaesti hotel Explorer u Austriji. Hotel je pasivna kuća i ima 82 dvokrevetne sobe s prostorom za sportske rekvizite. Tu je i prostorija koja se može zaključati za skije i brdske bicikle, kao i sportski spa.

Mount Med Resort Oberau, Wildschönau

Nekadašnji Kellerwirt će krajem 2024., nakon opsežne obnove biti otvoren kao Mount Med Resort sa 60 soba i apartmana te spa zonom od 3300 m². Ovaj se resort fokusira na ljepotu i estetiku, mentalnu otpornost, detoksikaciju te na tjelovježbu i fitness.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn u PillerseeTalu

Aparthotel Alpenstyle Resort Fieberbrunn otvorio svoja vrata krajem 2023. godine: u ponudi je 13 apartmana s do tri spavaće sobe s jednim ili dva balkona. U najvećem apartmanu može odsjesti do devet osoba. Tu su i sauna, parna kupelj, soba za opuštanje i restoran.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Nekadašnji Sporthotel Fontana postaje novi ADEA Lifestyle Suites . Resort sa 124 apartmana većim je dijelom novoizgrađen, a s radom započinje u ljeto 2024. godine. Apartmani – od kojih neki imaju vlastitu saunu – veličine su od 30 m² do 180 m² i imaju do četiri spavaće sobe. Tu je i wellness centar te restoran UpsideDown by Stefan Marquard.

Apartmani i stanovi za odmor

sil132 apartmani u Sillianu u istočnom Tirolu

Od ljeta 2024. možete prenoćiti u apartmanskoj zgradi sil132. U ponudi je sedam moderno opremljenih apartmana za odmor od 34 m2 do 45 m2 za četiri do šest osoba. U potkrovlju od 64 m2 može se smjestiti do šest gostiju. Svaki apartman ima potpuno opremljenu kuhinju, vrt, terasu ili balkon.

Lebe’scharnitz u Scharnitzu

Od ljeta 2024. godine Lebe’scharnitz Apartments nude deset moderno uređenih apartmana veličine od 23 m² do 124 m². Prostrani Top 1 apartman s terasom veličine je 111 m² i može primiti do osam osoba. Top 2 od 99 m² ima tri spavaće sobe, tri kupaonice i čak tri kuhinje. Najveći apartman od 124 m² može primiti do osam gostiju.

Zugspitz Suites Lermoos

U ljeto 2024. bit će otvoreni Zugspitz Suites s wellnessom u sklopu objekta. Zgrada izgrađena u tirolskom stilu ima dvanaest apartmana. Apartmani su veličine od 40 m2 do 112 m2 i u njima može odsjesti do sedam osoba. Najbliži skijaški lift udaljen je samo minutu hoda.

Kurblhof u Leutaschu

Hotel Kurblhof otvorio je svoja vrata u ljeto 2024. U održivo izgrađenoj zgradi gostima je na raspolaganju sedam apartmana. Na gornjem katu nalaze se saune i soba za opuštanje. Usto je tu i trgovina koja nudi regionalne ekološke proizvode, prostorija za jogu i fitness, soba za masažu te soba za skije i bicikle.

Wolf Apartments u Padaunu u Wipptalu

Četiri nova apartmana u sklopu Wolf Apartments proširuju ponudu smještaja u Wipptalu. Tri apartmana već su na raspolaganju, a u lipnju 2024. godine otvoren je još jedan apartman od 60 m². Odmah pored nalazi se Berggasthof Steckholzer.

Kitzbühel Suites Oberndorf

Od veljače 2024. nova kuća Kitzbühel Suites nudi 20 apartmana za odmor veličine od 48 m² do 107 m² s jednom do tri spavaće sobe. U ponudi je i wellness sa saunama.

harry‘s home u Lienzu

Od travnja 2024. novi harry’s home s 85 soba pozdravlja goste. Sve sobe imaju parket, walk-in ormare i čajnu kuhinju. Možete birati između „Family & Friends“ soba od 40 m², apartmana od 36 m² i soba bez prepreka od 26 m².

Walchsee Lakeside

Sredinom svibnja 2024. otvoren je novi hotel Walchsee Lakeside . Nalazi se na samom jezeru i ima 22 apartmana. U apartmanima veličine 54 m² mogu boraviti do četiri osobe.

Lodges

Sissi’s Green Chalets u Leutaschu

Sissi’s Green Chalets od ljeta 2024. nudi udoban i održiv moderno dizajniran smještaj za noćenje. Opskrba energijom osigurana je fotonaponskim sustavom i zračnom dizalicom topline. Svaki chalet ima stambeni prostor od 150 m², tri spavaće sobe, tri kupaonice, potpuno opremljen kuhinjski otok, vrt i terasu.

Seoska gospodarstva

Feiserhof u Navisu