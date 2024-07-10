Brošure za odmor u Austriji
Također možete naručiti besplatne brošure za svoj odmor u Austriji od turističkih organizacija saveznih pokrajina, glavnih gradova saveznih pokrajina ili ih možete preuzeti kao PDF dokument.
Turističke organizacije saveznih pokrajina
Glavni gradovi saveznih pokrajina
Imajte na umu da brošure možete dobiti samo izravno od regionalnih turističkih ureda.
Naši će vas savjeti voditi kroz slikovite krajolike i šarmantne hotele, okružene prekrasnom prirodom i kulturnim draguljima. Uronite u more zelenila, doživite srdačnost svojih domaćica i domaćina te uživajte u nezaboravnim trenucima. Od ugodnog planinarenja preko kulturnog blaga do pravih „insajderskih“ savjeta – naš ljetni časopis vaš je ključ za ljeto puno inspiracije i životne radosti. Austrija čeka da ju otkrijte.