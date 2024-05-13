Valuta i mijenjanje novca
Introduction
Kao članica Europske zajednice i dio Ekonomske i monetarne unije, koristimo euro kao našu zajedničku valutu. To znatno olakšava putovanje, jer (često) nema potrebe za razmjenom novca pa se tako možete u potpunosti usredotočiti na odmor. Uz euro kao stabilnu valutu, možete kupovati i plaćati svugdje bez ikakvih problema.
Istražite bogatu kulturu, kušajte kulinarske specijalitete i uživajte u srdačnom gostoprimstvu.
Valuta
Austrija je član europodručja koje obuhvaća ukupno 20 zemalja članica. U sklopu uvođenja jedinstvene valute, šiling je od 1. siječnja 2002. zamijenjen eurom.
Gosti iz europodručja tako mogu jednostavno plaćati u Austriji svojom uobičajenom valutom, dok gosti iz zemalja sa stranom valutom trebaju pratiti aktualni tečaj.
Turisti čije je prebivalište izvan Europske unije mogu, uz određene preduvjete, ostvariti povrat austrijskog poreza na dodanu vrijednost.
Gotovina
Sljedeće su novčanice i kovanice eura u optjecaju:
Novčanice od 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura
Kovanice od 1 i 2 eura te 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centi
Domaća i strana sredstva plaćanja mogu se uvoziti i ponovno izvoziti u neograničenim količinama. Međutim, treba uzeti u obzir obvezu prijave za putnike koji putuju s 10 000 eura ili više u gotovini.
Preporučljivo je sa sobom nositi samo male iznose u slučaju krađe. Za plaćanje sitnica u Austriji, preporučuje se uvijek imati nešto gotovine kod sebe. Također je preporučljivo okvirno planirati troškove unaprijed, jer razmjena previše gotovine može biti skupa i nije uvijek moguća (kovanice).
Mjenjačnice i bankomati
Strana valuta može se razmijeniti u brojnim bankama, mjenjačnicama i poštanskim uredima. Prilikom mijenjanja valute vrijedi usporediti mjenjačnice kako biste izbjegli loš tečaj i visoke naknade.
Banke su u Austriji obično otvorene ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 15 h, a četvrtkom 8-12:30 h i 13:30-17:30.
Tijekom cijele godine moguće je podizati gotovinu na bankomatima. Prihvaćene su domaće i strane kartice Maestro, MasterCard, American Express, Visa i Diners. Međutim, prilikom povlačenja sredstava možebitno će se morati platiti naknada.
Plaćanje karticama
U Austriji kartično plaćanje prihvaćaju mnoge, ali ne sve, trgovine, benzinske postaje, hoteli i restorani. Primaju li se kartice i koje se kartice primaju na određenim mjestima obično se može vidjeti iz logotipa na ulazu (često na ulaznim vratima). Za goste iz eurozone općenito nema naknada.
Korisni savjeti
Savjeti za bezbrižan odmor
Pazite na limit kreditne kartice. Na primjer, prilikom preuzimanja unajmljenog automobila često je potreban depozit, tako da se vrlo brzo može doseći limit kartice.
U slučaju krađe, držite različita sredstva plaćanja odvojeno, kartice u slučaju gubitka ili krađe blokirajte što je prije moguće.
Pazite na limit kreditne kartice. Na primjer, prilikom preuzimanja unajmljenog automobila često je potreban depozit, tako da se vrlo brzo može doseći limit kartice.
U slučaju krađe, držite različita sredstva plaćanja odvojeno, kartice u slučaju gubitka ili krađe blokirajte što je prije moguće.