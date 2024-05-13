Mjenjačnice i bankomati

Strana valuta može se razmijeniti u brojnim bankama, mjenjačnicama i poštanskim uredima. Prilikom mijenjanja valute vrijedi usporediti mjenjačnice kako biste izbjegli loš tečaj i visoke naknade.

Banke su u Austriji obično otvorene ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 15 h, a četvrtkom 8-12:30 h i 13:30-17:30.

Tijekom cijele godine moguće je podizati gotovinu na bankomatima. Prihvaćene su domaće i strane kartice Maestro, MasterCard, American Express, Visa i Diners. Međutim, prilikom povlačenja sredstava možebitno će se morati platiti naknada.

Plaćanje karticama

U Austriji kartično plaćanje prihvaćaju mnoge, ali ne sve, trgovine, benzinske postaje, hoteli i restorani. Primaju li se kartice i koje se kartice primaju na određenim mjestima obično se može vidjeti iz logotipa na ulazu (često na ulaznim vratima). Za goste iz eurozone općenito nema naknada.

Korisni savjeti