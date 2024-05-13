Već i sam naziv drugo je ime za glazbu: Bečki filharmoničari. Orkestar koji više od 180 godina svijet očarava melodijama koje slušatelje diraju u srca.

Godinom rođenja slavnog orkestra smatra se 1842., godina u kojoj je „Filharmonijska akademija“ u Hofburgu izvela „Veliki koncert“. Prije tog nastupa u Beču nije postojao koncertni orkestar koji se sastojao isključivo od profesionalnih glazbenika, premda je vladala velika potražnja za simfonijskim koncertima. Stoga su se pred svaki nastup morali formirati novi ansambli. Iz tog doba potječe tradicija da se svi članovi Filharmonije biraju iz orkestra Bečke državne opere, koja se održala sve do danas.

Orkestar nastupa i kao operni, i kao koncertni orkestar, te oduševljava publiku diljem svijeta, bilo u Bečkoj operi, Musikvereinu ili na međunarodnim pozornicama. Tijekom ljetnih mjeseci Bečki filharmoničari nastupaju na festivalima na otvorenom, poput Salcburških festivalskih igara, na kojima u izvanrednim ambijentima izvode vrhunsku glazbu.

Teško da je i jedan drugi orkestar trajnije i bliskije povezan s poviješću i tradicijom europske klasične glazbe od Bečkih filharmoničara. Otkako postoje, imaju ključan utjecaj na svjetsku glazbenu scenu. Očuvanje „bečkog stila zvuka“ i dan-danas je ono što glazbenici i dirigenti ističu kao iznimnu kvalitetu orkestra. Ali Bečki su filharmoničari više od običnog orkestra - oni utjelovljuju bečki Lebensgefühl.