Schubertov zvuk romantizma i djela koja spajaju duboke emocije i ljepotu možete doživjeti i danas – u Beču, na ljetnom odmoru, na mjestima punim povijesti.

Franz Schubert bio je pravi Bečanin – gradski dječak, slobodan duh, genij. Rođen 31. siječnja 1797. u Himmelpfortgrundu, predgrađu Beča, gotovo cijeli život proveo je u Beču. Ovdje je formirao novi glazbeni jezik: jezik koji ne samo da izražava osjećaje, već ih pretvara u zvuk.

Svoja prva djela napisao je kao tinejdžer. Skladao je preko 600 pjesama, sedam dovršenih simfonija, skladao je komornu glazbu, klavirska djela, zborsku glazbu i opere. Često je radio u nepovoljnim uvjetima: bez stalnog posla, u neimaštini i narušenog zdravlja. Ipak, glazba mu je bila pokretačka snaga u životu te je jednom prilikom rekao: „Na ovaj svijet nisam došao ni za što drugo osim za skladanje.“

Schubert je pažljivo slušao i nalazio poeziju u svakodnevnim stvarima. U pjesmama kao što su „Pastrva“, „Vilinski kralj“ ili u mračnom ciklusu „Zimsko putovanje“ dao je glas najdubljim emocionalnim iskustvima – snažno, jasno, bezvremenski. Njegova slavna „Nedovršena simfonija“ otkrivena je, kao i brojna njegova djela, poslije njegove smrti. I to je značajno: Schubert je bio ispred svog vremena.

Dok su drugi skladatelji težili dvorskim karijerama, Franz Schubert njegovao je bliska prijateljstva. Tako su organizirana intimna glazbena okupljanja u dnevnim sobama, salonima i gostionicama, kasnije poznata kao „Schubertijade“. Beč je uvijek bio njegovo kreativno središte. Ovdje je pisao, smijao se i patio.

Tek nakon njegove smrti u studenom 1828. – kada je imao samo 31 godinu – Schubert je dobio međunarodno priznanje. Skladatelji kao što su Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy i Franz Liszt otkrili su i širili njegovu glazbu. Danas se smatra jednim od najvažnijih skladatelja ranog romantizma i imao je značajan utjecaj na razvoj klasične glazbe.

Njegov utjecaj sada seže daleko izvan granica Beča. Ipak, duh njegove glazbe leži upravo tu, duboko povezan s gradom – Lebensgefühl je to između melankolije, lakoće i tihe veličanstvenosti.