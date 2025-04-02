Franz Schubert
Majstor melankolije
Introduction
Franz Schubert bio je pravi Bečanin – gradski dječak, slobodan duh, genij. Rođen 31. siječnja 1797. u Himmelpfortgrundu, predgrađu Beča, gotovo cijeli život proveo je u Beču. Ovdje je formirao novi glazbeni jezik: jezik koji ne samo da izražava osjećaje, već ih pretvara u zvuk.
Svoja prva djela napisao je kao tinejdžer. Skladao je preko 600 pjesama, sedam dovršenih simfonija, skladao je komornu glazbu, klavirska djela, zborsku glazbu i opere. Često je radio u nepovoljnim uvjetima: bez stalnog posla, u neimaštini i narušenog zdravlja. Ipak, glazba mu je bila pokretačka snaga u životu te je jednom prilikom rekao: „Na ovaj svijet nisam došao ni za što drugo osim za skladanje.“
Schubert je pažljivo slušao i nalazio poeziju u svakodnevnim stvarima. U pjesmama kao što su „Pastrva“, „Vilinski kralj“ ili u mračnom ciklusu „Zimsko putovanje“ dao je glas najdubljim emocionalnim iskustvima – snažno, jasno, bezvremenski. Njegova slavna „Nedovršena simfonija“ otkrivena je, kao i brojna njegova djela, poslije njegove smrti. I to je značajno: Schubert je bio ispred svog vremena.
Dok su drugi skladatelji težili dvorskim karijerama, Franz Schubert njegovao je bliska prijateljstva. Tako su organizirana intimna glazbena okupljanja u dnevnim sobama, salonima i gostionicama, kasnije poznata kao „Schubertijade“. Beč je uvijek bio njegovo kreativno središte. Ovdje je pisao, smijao se i patio.
Tek nakon njegove smrti u studenom 1828. – kada je imao samo 31 godinu – Schubert je dobio međunarodno priznanje. Skladatelji kao što su Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy i Franz Liszt otkrili su i širili njegovu glazbu. Danas se smatra jednim od najvažnijih skladatelja ranog romantizma i imao je značajan utjecaj na razvoj klasične glazbe.
Njegov utjecaj sada seže daleko izvan granica Beča. Ipak, duh njegove glazbe leži upravo tu, duboko povezan s gradom – Lebensgefühl je to između melankolije, lakoće i tihe veličanstvenosti.
Franz Schubert za života je bio mahom nepoznat, a proslavljen je tek posthumno. Na putu ka uspjehu usporavali su ga bolest, neimaština i nedostatak praizvedbi. Tek su skladatelji poput Schumanna i Mendelssohna njegovu glazbu učinili besmrtnom.
Franz Schubert iz svih perspektiva
Schubertovim tragovima u BečuFranz Schubert bio je više od bečkog skladatelja – bio je stanovnik grada s istančanim smislom za poeziju, zvuk i društvo. Beč je bio njegov dom, njegov životni prostor, njegova muza. Nadahnuće je pronalazio između kavana, koncertnih dvorana i dnevnih soba.
Schubertov spomenik u Gradskom parku
Schubert sjedi usred gradskog parka – tih, zamišljen, potpuno udubljen u trenutku. Dobar kontrapunkt obližnjem, pozlaćenom spomeniku Johannu Straussu.
Währinger Schubertpark
Schubert je pokopan na nekadašnjem groblju – rame uz rame s Beethovenom. Njegov izvorni nadgrobni spomenik još uvijek je podsjetnik na njegovu glazbenu ostavštinu.
Bečko centralno groblje
Danas Schubert počiva između Beethovena i Straussa u počasnom gaju velikih skladatelja – mirnom mjestu gdje se može osjetiti glazbena povijest.
Crkva u Lichtentalu – Schubertova crkva
Ovdje je Schubert kršten, pjevao je u zboru i svirao orgulje – koje se i danas može vidjeti. Danas se ovdje održavaju koncerti i godišnji festival.
Zbirka starih glazbenih instrumenata
Schubertov četvrtasti klavir pokazuje kako se nekad glazba stvarala u dnevnoj sobi. Savršen instrument za Schubertove ugodne Schubertijade s prijateljima.
Bečka knjižnica u Gradskoj vijećnici
Najveća zbirka te vrste: stotine prvih i ranih izdanja gotovo svih njegovih djela i osobni dokumenti govore o Schubertovom životu, radu i utjecaju.
Schubertova rodna kuća
Ovdje je sve počelo: Schubert je rođen u malenoj kuhinji kuće koja je danas Schubertov muzej. Portreti i osobni radovi oživljavaju njegov svijet.
Augarten
1824. Schubert je svirao pjesmu „Slavuju“ u dvorani Augarten – komemorativna ploča postavljena je ispred Muzeja porculana. Postoji i posebna serija Schubert porculana.
Schubertovo posljednje boravište
Franz Schubert umro je u 31. godini u bratovom stanu. Pramen kose, klavir i „Golub pismonoša“, njegova posljednja pjesma, pokazuju koliko blisko su povezani smrt i zvuk.
Schubertovom četvrti u Beču
Ako želite slijediti zvuke Franza Schuberta, najbolje je početi ovdje – u 9. okrugu, gdje je sve počelo. Schubertova četvrt oko ulice Nußdorfer Straße više je od rezidencijalnog područja: mjesto je to bogate povijesti, puno glazbe i bečke svakodnevice.
Franz Schubert rođen je 1797. u kući s malom kuhinjom. Danas je kuća u kojoj je rođen muzej te priča priču o njegovom djetinjstvu i ranim skladbama – sa stanicama za slušanje, originalnim portretima i njegovim slavnim naočalama. Nekoliko koraka dalje, Himmelpfortstiege poziva na promjenu perspektive: kaldrma, tržnica, atmosfera Grätzla („Grätzl“ je bečki izraz za susjedstvo).
Srce četvrti je Sobieskiplatz – tihi, gotovo zanemareni trg koji ipak priča brojne priče: o susjedstvu, o povijesti grada, o Beču koji je oblikovao Franza Schuberta.
Između starih zgrada i ritma svakodnevice izranja vrlo jedinstven Lebensgefühl – miran, šarmantan, autentičan. Tu je nekoliko klupa i bunar, pa tako dok sjedite i promatrate ljude s lakoćom možete zamisliti Schuberta i njegove prijatelje kako šetaju trgom prije dvjesto godina. A tko god ovdje sjedi, razgledava ili prošeta brzo shvati: Schubert u ovoj četvrti nije samo ime – njegov glas i glazba ovdje još uvijek odjekuju.
Schubertovim tragovima u Austriji
Samostan Kremsmünster
Dva su putovanja odvela Schuberta u samostan, gdje je svirao s paterom Heinrichom Hassakom. U samostanu su do danas sačuvani prijepisi pjesama, rani tisci i autografi.
Opatija sv. Florijana
Djela Franza Schuberta ovdje su često izvođena jer je u to vrijeme kongregaciji pripadao jedan od njegovih najboljih prijatelja, libretist Johann Mayrhofer.
Gmunden
Na vrhu jezera Traunsee nalazi se Gmunden, gdje su Schubert i njegov prijatelj Michael Vogl proveli nekoliko tjedana 1825. godine.
Graz
1827. Schubert je posjetio obitelj Pachler u čijoj je kući premijerno izveden njegov „Vilinski kralj“. Vratio se u Beč i donio skladbe „Grazer Walzer“ i „Grazer Galopp“.
Linz
Tu je formiran Schubertov prvi važan krug prijatelja. Ljubitelji književnosti i filozofije organizirali su susrete koji su kasnije postali poznati kao Schubertijade.
Dvorac Steyregg
„Elenina treća pjesma“, poznata kao „Ave Maria“, temeljena na pjesmi Waltera Scotta „Dama jezera“, navodno je izvedena u dvorcu grofice Weissenwolff i posvećena je njoj.
Haydnov mauzolej
Godine 1828. Franz Schubert i njegov brat Ferdinand otputovali su u Željezno kako bi posjetili posljednje počivalište „oca klasične simfonije“, Josepha Haydna.
Schubertijada
Franz Schubert održavao je intimne kućne koncerte za svoje prijatelje. Danas izraz Schubertijada označava najvažniji svjetski događaj koji se održava u njegovu čast.
Slušati Schuberta: Koncerti i festivali
Schubertijade
Schubert je većinu života bio prilično siromašan. Poznato je da je živio kod prijatelja i da dugo nije imao svoj klavir. Svirao je kod prijatelja, a često i za njih. Za života, njegova publika sastojala se uglavnom od uskog kruga prijatelja koji su se redovito sastajali na privatnim kućnim koncertima. Ove su glazbene večeri ubrzo postale insajderska tajna u bečkom društvu: 1821. održana je prva Schubertijada u bečkom stanu obitelji Schober. Koliko je Schubert bio sramežljiv u javnosti, toliko je opušten i društven bio među prijateljima. Ljudi su plesali, pjevali, igrali pantomimu, pili i čitali pjesme dok je Schubert sjedio za klavirom i svirao svoja najnovija djela. No on sam po svoj prilici ipak nije bio veliki ljubitelj partijanja.
Duh tih okupljanja sačuvan je do danas – primjerice na festivalu Schubertijada u Vorarlbergu, koji se prvi put održao 1976. u palači Hohenems. Cilj je bio Schubertu dati zasluženo mjesto u povijesti glazbe. Danas je Schubertijada u Hohenemsu i Schwarzenbergu najveći festival te vrste. Nigdje se drugdje ne nudi toliko recitala s najboljim interpretatorima Schubertovih pjesama i novim talentima na ovoj razini u tako kratkom vremenskom okviru. No cilj je ipak zadržati intimni karakter festivala i usredotočiti se na glazbene izvedbe najviše kvalitete.
Jeste li znali da...
Ako je vjerovati legendi, Schubert je nosio naočale i kad je spavao kako bi mogao zapisivati ideje čim se probudi. Iako je umro u 31. godini života, Schubert je napisao gotovo 1000 djela.
Sa svojih više od 600 pjesama dokazao se kao daleko najkreativniji skladatelj u povijesti glazbe kada su u pitanju prekrasne melodije. Poeziju je pretvarao u glazbu, primjerice Goetheovog Vilinskog kralja i Gretchen za kolovratom. Ove pjesme imaju snažan prizvuk misterije, svjetla i tame kakav nikada prije nije postojao.
Danas se Franz Schubert smatra ključnom figurom razdoblja klasike i romantike. Nakon njegove smrti 1829. prijatelji su mu posvetili grobnicu s natpisom pjesnika Franza Grillparzera: „Glazbena je umjetnost ovdje sahranila bogatu ostavštinu; ali s njom i još ljepše nade.“
Prema jednoj od priča, Schubert je jedne večeri izvodio novu pjesmu „Pastrva“, a netko iz publike rekao je da ga podsjeća na Beethovenovu uvertiru Koriolan. Na to je Schubert htio poderati notni zapis. Srećom, nagovorili su ga da ne uništi ono što je danas jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.
Je li Schubert bio homoseksualac? „Tijekom Schubertova života biseksualnost je bila uobičajena pojava. Nije bila ni neuobičajena niti nešto na što je itko obraćao pozornost. On se nije identificirao kao homoseksualac ili heteroseksualac – jednostavno je bio seksualan.“ (Leon Botstein, američki dirigent i muzikolog)
Citati Franza Schuberta i citati o njemu:
„Na ovaj svijet nisam došao ni za što drugo osim za skladanje.“ (Franz Schubert)
„Mozart i Beethoven dosežu nebo – Schubert odande dolazi.“ (Oskar Werner, austrijski glumac)
Franz Liszt opisao je Schuberta kao „najpoetičnijeg glazbenika koji je ikada živio“.
Najteža stvar u glazbi je napisati sjajnu melodiju. A Schubert je bio jedan od najvećih melodičara svih vremena.“ (Leon Botstein, američki dirigent i muzikolog)