Hundertwasser building with colorful checkered façade and blue tower, green roof, trees in foreground.
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Friedensreich Hundertwasser
Šareni utopist

Susret ekologije i umjetnosti: bečki umjetnik i arhitekt otvorio je novi put organskim oblicima i vizijama zaštite okoliša.

Friedensreich Hundertwasser bio je umjetnik, arhitekt i ekološki aktivist. Njegov je izvanredan osjećaj za boje i oblike uočen rano. Unatoč strahotama Drugog svjetskog rata, dječak je crtao i slikao bajkovite krajolike bogatih boja, prekrasne šume i rajske svjetove. Nakon kraćeg razdoblja studija na Bečkoj akademiji, pedesetih godina 20. stoljeća razvio je svoj osebujni stil: organski oblici, jarke boje i spirala kao središnji motiv. Od 1970-ih sve više se posvećuje arhitekturi, stvorio je preko 40 zgrada diljem svijeta i zalagao se za zelene krovove, „stanare stabala“ i način gradnje koji je usmjeren ka prirodi.

Hundertwasser je umjetnost promatrao kao životnu filozofiju

Za njega održivost nije bila trend, već životno načelo: sam umjetnik živio je prilično skromno, koristio je obnovljivu energiju i razvijao alternativne koncepte recikliranja temeljene na načelima održivosti prije nego što je to postalo trend. Na svojim je putovanjima zasadio oko 100 000 stabala, koristio vodu i sunčevu energiju na mjestima na kojima je obitavao te je postavljao humusne zahode i biotope. Dizajnirao je brojne plakate podrške organizacijama poput Greenpeacea i Društva Jacquesa Cousteaua. Hundertwasser je mnoge svoje boje izrađivao prema vlastitim receptima i puno je razmišljao o mjestu koje čovjek zauzima u ciklusu prirode – sve do svoje smrti 2000. godine, gdje je svoje posljednje počivalište pronašao pod drvetom na Novom Zelandu, baš onako kako je i želio.

Friedensreich Hundertwasser
Rođen:15. prosinca 1928. u Beču
Preminuo:19. veljače 2000. na kruzeru Queen Elizabeth 2
Građansko ime:Friedrich Stowasser
Zanimanje:Slikar, arhitekt, ekovizionar, ekološki aktivist
Mjesta na kojima je rado boravio:Beč, Waldviertel, Normandija, Venecija, Novi Zeland

Kuća umjetnosti u Beču, KUNST HAUS WIEN, slovi kao prvi „Zeleni muzej“ u Austriji.

Pregled Hundertwasserovih djela

Tragovima Friedensreicha Hundertwassera

Crkva svete Barbare u Bärnbachu

Crkvu iz 1950-ih godina umjetnik je maštovito redizajnirao. Okoliš crkve također uključuje simbole šest nekršćanskih svjetskih religija.

Crkva svete Barbare

Toplana Spittelau

Hundertwasser sebe je smatrao „liječnikom arhitekture“ i nije se bojao uljepšati neugledne zgrade: „Svaka se kuća, koliko god ružna i bolesna bila, može izliječiti.“

Toplana Spittelau

Hundertwasserova fontana u Zell am Seeu

Voda iz jezera teče kroz skladnu igru boja i pokreta. Stupovi u simboličnim bojama predstavljaju devet saveznih zemalja i njihovu različitost.

Hundertwasserova fontana

Odmaralište na autocesti Bad Fischau

Boje, oblici i prirodni elementi transformirali su postojeću zgradu u umjetničko djelo puno karaktera i povijesti – jedinstveno mjesto na putovanju.

Odmaralište na autocesti

Brod „Regentag“ – Tulln

Njegov brod „Regentag“ („Kišni dan“) usidren je u luci Tulln na Dunavu od 2004. godine, 2015. uvršten je na popis povijesnih spomenika, a od 2018. intenzivno se renovira.

Brod „Regentag“

KUNST HAUS WIEN

S prepoznatljivim oblicima, bujnim zelenilom i inspirativnim izložbama, ovaj muzej spaja umjetnost, ekološku svijest i nove perspektive.

KUNST HAUS WIEN

Staza Hundertwasserweg lang – Zwettl

Pješačka i biciklistička staza „Hundertwasser“ posvećena umjetniku vodi od fontane na glavnom trgu Zwettla preko seoskog muzeja u Roitenu do umjetničkog studija Hahnsäge.

Staza Hundertwasserweg lang

Rogner Bad Blumau

Projekt toplica Rogner Bad Blumau smatra se jednim od najuspješnijih projekata ovog eko-umjetnika.

Rogner Bad Blumau

Hundertwasserova fontana u Linzu

Voda teče u stalnom ciklusu, prima ju i predaje otvorena šaka. Tekući oblici i spirale govore o harmoniji i kreativnoj promjeni.

Hundertwasserova fontana

Kuća Hundertwasserhaus

Umjetnik je projekt stanovanja zamislio kao „svojevrsnu skulpturu“ i 1985. realizirao jedan od najneobičnijih projekata stambenog kompleksa na svijetu.

Kuća Hundertwasserhaus

Umjetnik i njegova vizija „humane arhitekture“

Trezvena, jednostavna poslijeratna arhitektura kod ovog je senzualnog umjetnika izazivala zgražanje. Inspiraciju je pronašao u zaobljenoj, živopisnoj arhitekturi Katalonca Antonia Gaudïja, ali i u francuskom autodidaktu Facteuru Chevalu.

Hundertwasser je bio uvjeren da su ravna linija, pravi kut, ravan pod, sterilna pravilnost prozora elementi koji ne odgovaraju prirodi čovjeka i da ga zapravo razbolijevaju.

Prema Hundertwasseru, zgrade su treća čovjekova koža, nakon epiderme i odjeće. Sukladno tome, ljudi bi trebali imati mogućnost individualnog utjecaja na dizajn svojih domova.

Prvi „Zeleni muzej“ u Austriji

Drveće koje raste kroz prozore? Vesela fasada? Prava šuma i košnice na krovu? Interijer bez grubih rubova i prekrasno zeleno dvorište? Hundertwasserov muzej, osnovan 1991. – KUNST HAUS WIEN poziva na uživanje u umjetnosti. Hundertwasserov san o oazi u velikom gradu postao je stvarnost. U skladu s vizijom umjetnika, bila je to ponovna uporaba postojeće zgrade, napuštene tvornice namještaja tvrtke Thonet.

Zahvaljujući nastojanjima povezanim s održivošću, kako u izložbenom programu, tako i u operativnom djelovanju, ovoj je kulturnoj ustanovi 2018. godine dodijeljen austrijski znak zaštite okoliša. Tako je KUNST HAUS BEČ prvi „Zeleni muzej“ u zemlji i nastavlja Hundertwasserovo kritičko propitivanje uloge ljudi u ciklusu prirode na način usmjeren prema budućnosti.

Na Hundertwasseru leti 140 000 pčela

Visoko iznad krovova Beča čuje se zujanje: kuća umjetnosti, KUNST HAUS WIEN, i njezin krov dom su dviju pčelinjih kolonija s oko 140 000 medonosnih pčela. Ova inicijativa izravno je povezana s ekološkom vizijom Friedensreicha Hundertwassera, koji je prirodu i arhitekturu uvijek promatrao kao jednu cjelinu. Zelena fasada, krovni vrt i više od 260 različitih biljnih vrsta idealno su stanište za pčele. Voćke poput jabuka, krušaka i orašastih plodova te lipe daju hranu, a muzejsko zelenilo jača bioraznolikost u gradu.

Pčelar Thomas Zelenka brine o pčelama koje godišnje proizvedu oko 80 kilograma ekološkog meda. Osim meda, u muzejskoj trgovini dostupni su i pčelinji proizvodi poput svijeća i balzama za usne. Kao prvi „Zeleni muzej“ u Beču, KUNST HAUS WIEN dosljedno nastavlja Hundertwasserove ideje – živi primjer održive urbane prirode i praktične zaštite okoliša.

Proizvodi od meda s krova muzeja

Često postavljana pitanja

Friedensreich Hundertwasser rođen je kao Friedrich Stowasser.

Umjetničko je ime odabrao 1949. godine, a formirao ga je prijevodom prefiksa „Sto“ iz svog građanskog prezimena Stowasser. „Sto“ je preveo na njemački i tako je nastalo prezime „Hundertwasser“. Umjetničko ime „Friedensreich“ izveo iz svog imena Friedrich, kombinirajući njemačke riječi „mir“ i „bogat“, pa je tako izbor imena koje znači „bogat mirom“ odražavalo njegovu privrženost miru.

Ovo su njegove najpoznatije građevine u Austriji:

  • Kuća Hundertwasserhaus (Beč)

  • KUNST HAUS WIEN (Beč)

  • Rogner Bad Blumau (Štajerska)

Friedensreich Hundertwasser rođen je 15. prosinca 1928. u Beču, kao jedino dijete inženjera Ernsta Stowassera i njegove supruge Else.

Friedensreich Hundertwasser preminuo je 19. veljače 2000. godine na putovanju iz Novog Zelanda u Europu, na kruzeru Queen Elizabeth 2.

Njegov grob nalazi se na privatnom posjedu u blizini grada Kawakawa na Novom Zelandu.

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