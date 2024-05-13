Susret ekologije i umjetnosti: bečki umjetnik i arhitekt otvorio je novi put organskim oblicima i vizijama zaštite okoliša.

Friedensreich Hundertwasser bio je umjetnik, arhitekt i ekološki aktivist. Njegov je izvanredan osjećaj za boje i oblike uočen rano. Unatoč strahotama Drugog svjetskog rata, dječak je crtao i slikao bajkovite krajolike bogatih boja, prekrasne šume i rajske svjetove. Nakon kraćeg razdoblja studija na Bečkoj akademiji, pedesetih godina 20. stoljeća razvio je svoj osebujni stil: organski oblici, jarke boje i spirala kao središnji motiv. Od 1970-ih sve više se posvećuje arhitekturi, stvorio je preko 40 zgrada diljem svijeta i zalagao se za zelene krovove, „stanare stabala“ i način gradnje koji je usmjeren ka prirodi.

Hundertwasser je umjetnost promatrao kao životnu filozofiju

Za njega održivost nije bila trend, već životno načelo: sam umjetnik živio je prilično skromno, koristio je obnovljivu energiju i razvijao alternativne koncepte recikliranja temeljene na načelima održivosti prije nego što je to postalo trend. Na svojim je putovanjima zasadio oko 100 000 stabala, koristio vodu i sunčevu energiju na mjestima na kojima je obitavao te je postavljao humusne zahode i biotope. Dizajnirao je brojne plakate podrške organizacijama poput Greenpeacea i Društva Jacquesa Cousteaua. Hundertwasser je mnoge svoje boje izrađivao prema vlastitim receptima i puno je razmišljao o mjestu koje čovjek zauzima u ciklusu prirode – sve do svoje smrti 2000. godine, gdje je svoje posljednje počivalište pronašao pod drvetom na Novom Zelandu, baš onako kako je i želio.