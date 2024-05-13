Johann Strauss mlađi
Ober-Schani i Kralj valcera
Introduction
Valcer u kolijevci
„Sada i ova vucibatina Johann želi pisati valcere, iako nema pojma o njima!“, ozloglašene su riječi Johanna Straussa starijeg. Kad se govori o valceru, obično se pomisli na njegovog sina Johanna koji je rođen 25. listopada 1825. kao najstarije od šestero djece Johanna i Anne Strauss. No njegov otac, svjetski poznati plesni skladatelj i show dirigent, nije želio da „Schani“, kako su ga svi zvali (što je bečki nadimak za ime Johann), postane glazbenik poput njega. Uostalom, on je bio vladajući kralj valcera! Čak je i pokušao spriječiti sinov debi 15. listopada 1844. u „Dommayers Casinu“ – ali uzaludno. „Sada kroz nas prolazi elektricitet od glave do pete... tamo gore iskre rade poput galvanske baterije“, napisao je jedan oduševljeni kritičar o nepunih 19 godina starom junioru. „Rijetko se događa da se talenti očeva prenose na sinove, ali za Straussovog se sina zaista može reći: On je rođeni valceraš!“
Smrću Beethovena i Schuberta započela je nova epoha u bečkom glazbenom životu. Ona je bila povezana velikim zamahom koji je opet došao iz dinastije Strauss. Johann Strauss mlađi skladao je svoj prvi valcer sa šest godina, a nakon što je zamijenio oca na mjestu dirigenta vlastitog orkestra, njegov je uspjeh izvan Beča bio jednostavno nezaustavljiv. Od 1863. vodio je sve dvorske balove – počela je nova era u povijesti bečkog plesa.
No što je s bečkim valcerom koji je UNESCO 2017. proglasio nematerijalnom svjetskom baštinom? Temeljen na jednom od najstarijih modernih građanskih plesova, bečki valcer nije bio dopušten u visokim krugovima sve do Bečkog kongresa (1815.) i smatran je neumjesnim. Tek puno kasnije, usponom građanstva, otvaranjem salona za likovnu umjetnost, osnivanjem dvorskih balova i s novim Bečom, koji je srušio stare gradske zidine, postavljeni su temelji nove dinamične epohe naziva Gründerzeit – „utemeljiteljsko doba“.
Njegov valcer „Na lijepom plavom Dunavu“, poznatiji kao „Dunavski valcer“ smatra se „neslužbenom himnom Austrije“.
Beč Johanna StraussaKralj valcera bio je pravi Bečanin. Ovdje je skladao, ljubio i dirigirao.
Spomen-ploča s portretnim reljefom podsjeća na mjesto rođenja Johanna Straussa mlađeg. Odavde možete prošetati do Caféa Sperl i započeti dan bečkim melangeom i „doručkom Sperl“. Za pet minuta stižete do Naschmarkta, bečke gurmanske tržnice. Nekoliko kuća dalje nalazi se MusikTheater an der Wien, gdje je 1874. praizveden Straussov „Šišmiš“. Nekoliko koraka dalje stižete do crkve Karlskirche gdje se 28. svibnja 1878., samo sedam tjedana nakon smrti svoje supruge Jetty, oženio glumicom Angelikom Dittrich. S druge strane nalazi se Bečki Musikverein, dom Društva prijatelja glazbe u Beču. Ovdje su braća Strauss na balu otvaranja 1870. godine zajedno dirigirali, a danas se u Zlatnoj dvorani održava Novogodišnji koncert Bečke filharmonije.
Iza ugla nalazi se Bečka državna opera, gdje je 1892. godine praizvedena jedina opera Johanna Straussa mlađeg „Ritter Pásmán“. Izlet u Haus der Musik, interaktivni muzej zvuka, poziva vas na virtualno dirigiranje. Kärntner Straße vas zatim vodi ravno do katedrale Sv. Stjepana, gdje se Johann 1862. godine oženio svojom prvom suprugom Jetty Treffz. Dalje nastavljamo preko ulice Wollzeile do gradskog parka, gdje je 1921. ovjekovječen Kralj valcera s violinom u ruci – popularan motiv za fotografiranje. U blizini, u dvorani Kursalon Hübner,Johann je često održavao koncerte sa svoja dva brata. Danas tamo možete doživjeti Straussove koncerte, kao i u oranžeriji dvorca Schönbrunnu kojoj je nekoć Mozart osobno muzicirao. Možete ručati u restoranu Meierei im Stadtpark mliječnom restoranu pored rijeke, prije nego što prošećete ulicom Ringstrasse do Dunavskog kanala. Tu, u svom nekadašnjem stanu napisao je Dunavski valcer.
Savjet: Mjesto koje obožavatelji Johanna Straussa svakako moraju posjetiti je House of Strauss
U skladateljevom rodnom gradu održat će se brojna kulturna događanja za njegov 200. rođendan
Strauss i žene
Johann Strauss mlađi ženio se tri puta i njegove su žene često upravljale njegovom karijerom. Njegova prva žena, Jetty Treffz, bila je pjevačica. Vodila je njegove financije i promovirala njegov imidž ženskaroša, što je doprinijelo njegovoj popularnosti. Nakon 15 godina braka umrla je 1878., što je Johanna teško pogodilo.
Nekoliko tjedana kasnije oženio se puno mlađom glumicom Angelikom „Lili“ Dittrich. Ovaj je brak bio kratak i okončan nakon četiri godine kada ga je Lili napustila zbog upravitelja kazališta Theater an der Wien. Johann je bio duboko povrijeđen pa je premijeru svoje operete „Noć u Veneciji“ premjestio u Berlin.
Njegova treća žena, Adele Strauß, brinula se o Johannu na sličan način kao Jetty. Kako bi mogao oženiti Adele, Johann je prešao na protestantsku vjeru. Adele mu je ostala vjerna do smrti te je pažljivo upravljala njegovom ostavštinom. Čak je postigla i obnovu autorskih prava na njegova djela, poznatu kao „Lex Johann Strauss“.
Tročetvrtinska mjera danas
Možda ćete se iznenaditi kada ovo pročitate, ali valcer se ne mora plesati samo uz melodije obitelji Strauss. Mnogi svjetski poznati pop i rock hitovi iz prošlih desetljeća napisani su u žustroj tročetvrtinskoj mjeri, uključujući Rihannin „Love on the Brain“ i „Somebody to Love“ sastava Queen. Izbor modernih pjesama uz koje možete zaplesati prekrasni bečki valcer možete pronaći ovdje:
That’s Amore – Dean Martin
Breakaway – Kelly Clarkson
Kiss from a Rose – Seal
Delilah – Tom Jones
Love on the Brain – Rihanna
Have You Ever Really Loved a Woman? – Bryan Adams
Bed of Roses – Bon Jovi
Somebody to Love – Queen
Perfect – Ed Sheeran
Piano Man – Billy Joel
Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) – Doris Day