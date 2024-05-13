Nadahnjujuće melodije Johanna Straussa činile su da Bečanke i Bečani zaborave na brige svakodnevice. 2025. godine Kralj valcera proslavit će svoj 200. rođendan.

Valcer u kolijevci

„Sada i ova vucibatina Johann želi pisati valcere, iako nema pojma o njima!“, ozloglašene su riječi Johanna Straussa starijeg. Kad se govori o valceru, obično se pomisli na njegovog sina Johanna koji je rođen 25. listopada 1825. kao najstarije od šestero djece Johanna i Anne Strauss. No njegov otac, svjetski poznati plesni skladatelj i show dirigent, nije želio da „Schani“, kako su ga svi zvali (što je bečki nadimak za ime Johann), postane glazbenik poput njega. Uostalom, on je bio vladajući kralj valcera! Čak je i pokušao spriječiti sinov debi 15. listopada 1844. u „Dommayers Casinu“ – ali uzaludno. „Sada kroz nas prolazi elektricitet od glave do pete... tamo gore iskre rade poput galvanske baterije“, napisao je jedan oduševljeni kritičar o nepunih 19 godina starom junioru. „Rijetko se događa da se talenti očeva prenose na sinove, ali za Straussovog se sina zaista može reći: On je rođeni valceraš!“

Smrću Beethovena i Schuberta započela je nova epoha u bečkom glazbenom životu. Ona je bila povezana velikim zamahom koji je opet došao iz dinastije Strauss. Johann Strauss mlađi skladao je svoj prvi valcer sa šest godina, a nakon što je zamijenio oca na mjestu dirigenta vlastitog orkestra, njegov je uspjeh izvan Beča bio jednostavno nezaustavljiv. Od 1863. vodio je sve dvorske balove – počela je nova era u povijesti bečkog plesa.

No što je s bečkim valcerom koji je UNESCO 2017. proglasio nematerijalnom svjetskom baštinom? Temeljen na jednom od najstarijih modernih građanskih plesova, bečki valcer nije bio dopušten u visokim krugovima sve do Bečkog kongresa (1815.) i smatran je neumjesnim. Tek puno kasnije, usponom građanstva, otvaranjem salona za likovnu umjetnost, osnivanjem dvorskih balova i s novim Bečom, koji je srušio stare gradske zidine, postavljeni su temelji nove dinamične epohe naziva Gründerzeit – „utemeljiteljsko doba“.