Veliki Oskar Kokoschka rođen je u mjestu Pöchlarn na Dunavu i cijeloga je života svoje rodno mjesto nosio u srcu.

Veliki Oskar Kokoschka rođen je u mjestu Pöchlarn na Dunavu i cijeloga je života svoje rodno mjesto nosio u srcu. Danas je ovaj ekspresionist u svojem rodnom mjestu u Donjoj Austriji prisutniji no ikada.

"Da, jako smo ponosni!", kaže dr. Bernadette Reinhold, to je nešto vrlo posebno. „Pöchlarn je mjesto s jedva 4.000 stanovnika! To što je Oskar Kokoschka rođen ovdje, i što je njegova rodna kuća u međuvremenu preuređena u izložbeni i dokumentarni centar – prava je sreća.“ I zaista, ovog jedinstvenog umjetnika susreće se posvuda u ovom malom mjestu. OK – kako ga još uvijek zovu ljubitelji umjetnosti – zarana je napustio svoje rodno mjesto. No mjesto Pöchlarn još uvijek je snažno prožeto njegovim utjecajem.

Već u prvoj šetnji ne možete ga previdjeti: veliki primjerci njegovih slika postavljeni su na fasadama kuća, „Marabut od Temacina“, „Mrtva priroda s maskom“, „Djevojka s ogrlicom“ – tko ne želi propustiti nijedan motiv treba bi svakako posjetiti događaj „Veliki Kokoschka 2.0“, šetnju pokraj svih zgrada na kojima su slike izložene. Ovog posebnog umjetnika iz razdoblja ekspresionizma još intenzivnije možete doživjeti na izložbi „Oskar Kokoschka Dokumentation“. Tako se zove centar za izložbe koji je postavljen u njegovoj rodnoj kući u nekadašnjem Stadelu.