Oskar Kokoschka
Divlji vizionar i slikar duše
Introduction
Veliki Oskar Kokoschka rođen je u mjestu Pöchlarn na Dunavu i cijeloga je života svoje rodno mjesto nosio u srcu. Danas je ovaj ekspresionist u svojem rodnom mjestu u Donjoj Austriji prisutniji no ikada.
"Da, jako smo ponosni!", kaže dr. Bernadette Reinhold, to je nešto vrlo posebno. „Pöchlarn je mjesto s jedva 4.000 stanovnika! To što je Oskar Kokoschka rođen ovdje, i što je njegova rodna kuća u međuvremenu preuređena u izložbeni i dokumentarni centar – prava je sreća.“ I zaista, ovog jedinstvenog umjetnika susreće se posvuda u ovom malom mjestu. OK – kako ga još uvijek zovu ljubitelji umjetnosti – zarana je napustio svoje rodno mjesto. No mjesto Pöchlarn još uvijek je snažno prožeto njegovim utjecajem.
Već u prvoj šetnji ne možete ga previdjeti: veliki primjerci njegovih slika postavljeni su na fasadama kuća, „Marabut od Temacina“, „Mrtva priroda s maskom“, „Djevojka s ogrlicom“ – tko ne želi propustiti nijedan motiv treba bi svakako posjetiti događaj „Veliki Kokoschka 2.0“, šetnju pokraj svih zgrada na kojima su slike izložene. Ovog posebnog umjetnika iz razdoblja ekspresionizma još intenzivnije možete doživjeti na izložbi „Oskar Kokoschka Dokumentation“. Tako se zove centar za izložbe koji je postavljen u njegovoj rodnoj kući u nekadašnjem Stadelu.
Šetnja izložbom koja je posvećena Oskaru Kokoschki
Stanice života i umjetnosti
1886-1909: Rane godine i odlazak
Rođena u Pöchlarnu, Kokoschka je odrasla u Beču. U školi za umjetnost i obrt razvio je vlastiti stil. Rano se oduševio skandaloznom predstavom Ubojica, ženska nada i knjigom bajki Dječaci koji sanjaju.
1910-1914: Berlin i Alma Mahler
U Berlinu se Kokoschka povezao s avangardom, koja se okupljala oko ekspresionističkog časopisa Der Sturm. Njegov intenzivan odnos s Almom Mahler nadahnuo ga je na stvaranje djela poput Nevjeste vjetra. Njegova umjetnost govori o emocionalnoj dubini i društvenim napetostima.
1914.-1918.: Rat i trauma
Kokoschka se dobrovoljno javlja u vojsku i biva teško ranjen. Njegova iskustva na frontu imala su trajan utjecaj na njegova djela. U Dresdenu se pridružio umjetničkoj boemskoj sceni i svoja iskustva obrađivao u kazališnim predstavama.
1938-1953: Egzil u Velikoj Britaniji
Oklevetan kao "degenerirani umjetnik" od strane nacionalsocijalista, Kokoschka je emigrirao u Veliku Britaniju. Ondje se umjetnički i politički bavi aktualnostima i ostaje vjeran svom ekspresivnom likovnom jeziku.
1953-1980: Povratak i nasljeđe
U Salzburgu je Kokoschka osnovao "Školu gledanja" - sada Salzburšku međunarodnu ljetnu akademiju za likovnu umjetnost - za potporu mladim umjetnicima. Posljednje godine proveo je na Ženevskom jezeru, gdje je nastavio slikati i pisati. Umro je u Montreuxu 1980., ali njegov je rad i dalje međunarodno važan.
Pöchlarn kao „trajni povratak kući“
„OK uvijek je bio povezan s Pöchlarnom.“ Bernadette Reinhold vodi Centar Oskar Kokoschka na Sveučilištu primijenjene umjetnosti u Beču i renomirana je stručnjakinja za ovog umjetnika. „On se uvijek iznova na neki način vraćao svom rodnom mjestu, koje često spominje u svojim pričama i bajkama“. Dunav je uvijek bio jedno od središnjih mjesta ovog svjetskog putnika, svejedno je li u tom trenutku živio u Londonu, putovao Bliskim Istokom ili radio na Ženevskom jezeru.
Dunav je uvijek bio središnje mjesto za kozmopolita, kaže Bernadette Reinhold - bez obzira na to je li živio u Londonu, putovao na Bliski istok ili radio na Ženevskom jezeru: "Biti rođen na rijeci gdje je sve uvijek u pokretu i gdje se unose različiti utjecaji, da tako kažem - to je bilo vrlo važno za njega." Pedesetih godina prošlog stoljeća Kokoschka je proglašen počasnim građaninom.
Slika duše „Oberwildlinga“
Oskar Kokoschka bio je ono što bismo danas nazvali multitalentom. Pisao je drame i kratke priče, dizajnirao scenografije za kazališta i mozaike za crkve. Ali prije svega, slikao je – divlje, ekspresivno i emocionalno. Njegovi izvanredni i, za to vrijeme, potpuno inovativni portreti proslavili su ga: slike u kojima se manje bavio vjernom reprodukcijom očiglednog, a više temeljnim karakteristikama koje se kriju iza lica i osobnosti modela.
Ljudi na Kokoschkinim slikama pokazuju optimizam, ali i nesigurnost i unutarnji nemir, a ponekad čak i tugu i bol. Kokoschkina umjetnost često se opisuje kao slikanje duše. Umjetnikov je cilj bio na platnu uhvatiti cijelog čovjeka, a ne samo izgled.
Portreti motiviranog čovjeka
U Pöchlarnu nije provodio puno vremena. Rano je preselio uzvodno Dunavom, u Beč, gdje je u mladosti postavio temelje kasnijoj slavi. Kokoschku su više zanimala lica nego bilo što drugo; gotovo polovica njegovih radova prikazuje glave. Slikao je Adolfa Loosa i Karla Krausa, Goldu Meir, Ezru Pounda, Theodora Heussa i Ludwiga Ehrhardta.
Poslije Prvog svjetskog rata bio je profesor u Dresdenu; godine 1923. uzeo je neplaćeni dopust i više se nije vratio, nego je umjesto toga godinama putovao Europom, sjevernom Afrikom i Bliskim istokom, crtajući i slikajući.
Kada su nacionalsocijalisti ocrnili njegovu umjetnost, OK je preselio u London i stvorio politička djela kojima je osudio britansku appeasement politiku Londona i skrenuo pozornost na patnje djece za vrijeme rata. Nemirni lutalica kasnije je pronašao dom na Ženevskom jezeru, gdje je umro 1980., u 94. godini.