Oskar Kokoschka, Autoportret slikara iz dvije perspektive, plakat 1923.
  1. Homepage
  2. Umjetnost i kultura
  3. Poznate ličnosti
  4. Oskar Kokoschka

Oskar Kokoschka
Divlji vizionar i slikar duše

Veliki Oskar Kokoschka rođen je u mjestu Pöchlarn na Dunavu i cijeloga je života svoje rodno mjesto nosio u srcu.

Veliki Oskar Kokoschka rođen je u mjestu Pöchlarn na Dunavu i cijeloga je života svoje rodno mjesto nosio u srcu. Danas je ovaj ekspresionist u svojem rodnom mjestu u Donjoj Austriji prisutniji no ikada.

"Da, jako smo ponosni!", kaže dr. Bernadette Reinhold, to je nešto vrlo posebno. „Pöchlarn je mjesto s jedva 4.000 stanovnika! To što je Oskar Kokoschka rođen ovdje, i što je njegova rodna kuća u međuvremenu preuređena u izložbeni i dokumentarni centar – prava je sreća.“ I zaista, ovog jedinstvenog umjetnika susreće se posvuda u ovom malom mjestu. OK – kako ga još uvijek zovu ljubitelji umjetnosti – zarana je napustio svoje rodno mjesto. No mjesto Pöchlarn još uvijek je snažno prožeto njegovim utjecajem.

Već u prvoj šetnji ne možete ga previdjeti: veliki primjerci njegovih slika postavljeni su na fasadama kuća, „Marabut od Temacina“, „Mrtva priroda s maskom“, „Djevojka s ogrlicom“ – tko ne želi propustiti nijedan motiv treba bi svakako posjetiti događaj „Veliki Kokoschka 2.0“, šetnju pokraj svih zgrada na kojima su slike izložene. Ovog posebnog umjetnika iz razdoblja ekspresionizma još intenzivnije možete doživjeti na izložbi „Oskar Kokoschka Dokumentation“. Tako se zove centar za izložbe koji je postavljen u njegovoj rodnoj kući u nekadašnjem Stadelu.

Oskar Kokoschka
Rođen:1. ožujka 1886. u Pöchlarnu, Donja Austrija
Preminuo:22. veljače 1980. u Montreuxu, Švicarska
Zanimanje:Slikar, scenograf, pisac, dramatičar
Epohe: Ekspresionizam, bečka moderna
Slavna djela:Nevjesta vjetra, Tigar lav, Gorući grm, brojni portreti i pejzaži

Šetnja izložbom koja je posvećena Oskaru Kokoschki

Stanice života i umjetnosti

1886-1909: Rane godine i odlazak

Rođena u Pöchlarnu, Kokoschka je odrasla u Beču. U školi za umjetnost i obrt razvio je vlastiti stil. Rano se oduševio skandaloznom predstavom Ubojica, ženska nada i knjigom bajki Dječaci koji sanjaju.

1910-1914: Berlin i Alma Mahler

U Berlinu se Kokoschka povezao s avangardom, koja se okupljala oko ekspresionističkog časopisa Der Sturm. Njegov intenzivan odnos s Almom Mahler nadahnuo ga je na stvaranje djela poput Nevjeste vjetra. Njegova umjetnost govori o emocionalnoj dubini i društvenim napetostima.

1914.-1918.: Rat i trauma

Kokoschka se dobrovoljno javlja u vojsku i biva teško ranjen. Njegova iskustva na frontu imala su trajan utjecaj na njegova djela. U Dresdenu se pridružio umjetničkoj boemskoj sceni i svoja iskustva obrađivao u kazališnim predstavama.

1938-1953: Egzil u Velikoj Britaniji

Oklevetan kao "degenerirani umjetnik" od strane nacionalsocijalista, Kokoschka je emigrirao u Veliku Britaniju. Ondje se umjetnički i politički bavi aktualnostima i ostaje vjeran svom ekspresivnom likovnom jeziku.

1953-1980: Povratak i nasljeđe

U Salzburgu je Kokoschka osnovao "Školu gledanja" - sada Salzburšku međunarodnu ljetnu akademiju za likovnu umjetnost - za potporu mladim umjetnicima. Posljednje godine proveo je na Ženevskom jezeru, gdje je nastavio slikati i pisati. Umro je u Montreuxu 1980., ali njegov je rad i dalje međunarodno važan.

Rodno mjesto u Podunavlju

Pöchlarn kao „trajni povratak kući“

„OK uvijek je bio povezan s Pöchlarnom.“ Bernadette Reinhold vodi Centar Oskar Kokoschka na Sveučilištu primijenjene umjetnosti u Beču i renomirana je stručnjakinja za ovog umjetnika. „On se uvijek iznova na neki način vraćao svom rodnom mjestu, koje često spominje u svojim pričama i bajkama“. Dunav je uvijek bio jedno od središnjih mjesta ovog svjetskog putnika, svejedno je li u tom trenutku živio u Londonu, putovao Bliskim Istokom ili radio na Ženevskom jezeru.


Dunav je uvijek bio središnje mjesto za kozmopolita, kaže Bernadette Reinhold - bez obzira na to je li živio u Londonu, putovao na Bliski istok ili radio na Ženevskom jezeru: "Biti rođen na rijeci gdje je sve uvijek u pokretu i gdje se unose različiti utjecaji, da tako kažem - to je bilo vrlo važno za njega." Pedesetih godina prošlog stoljeća Kokoschka je proglašen počasnim građaninom.

Majstor brojnih umjetnosti

Slika duše „Oberwildlinga“

Oskar Kokoschka bio je ono što bismo danas nazvali multitalentom. Pisao je drame i kratke priče, dizajnirao scenografije za kazališta i mozaike za crkve. Ali prije svega, slikao je – divlje, ekspresivno i emocionalno. Njegovi izvanredni i, za to vrijeme, potpuno inovativni portreti proslavili su ga: slike u kojima se manje bavio vjernom reprodukcijom očiglednog, a više temeljnim karakteristikama koje se kriju iza lica i osobnosti modela.

Ljudi na Kokoschkinim slikama pokazuju optimizam, ali i nesigurnost i unutarnji nemir, a ponekad čak i tugu i bol. Kokoschkina umjetnost često se opisuje kao slikanje duše. Umjetnikov je cilj bio na platnu uhvatiti cijelog čovjeka, a ne samo izgled.

Umjetnost, egzil i čežnja

Portreti motiviranog čovjeka

U Pöchlarnu nije provodio puno vremena. Rano je preselio uzvodno Dunavom, u Beč, gdje je u mladosti postavio temelje kasnijoj slavi. Kokoschku su više zanimala lica nego bilo što drugo; gotovo polovica njegovih radova prikazuje glave. Slikao je Adolfa Loosa i Karla Krausa, Goldu Meir, Ezru Pounda, Theodora Heussa i Ludwiga Ehrhardta.

Poslije Prvog svjetskog rata bio je profesor u Dresdenu; godine 1923. uzeo je neplaćeni dopust i više se nije vratio, nego je umjesto toga godinama putovao Europom, sjevernom Afrikom i Bliskim istokom, crtajući i slikajući.

Kada su nacionalsocijalisti ocrnili njegovu umjetnost, OK je preselio u London i stvorio politička djela kojima je osudio britansku appeasement politiku Londona i skrenuo pozornost na patnje djece za vrijeme rata. Nemirni lutalica kasnije je pronašao dom na Ženevskom jezeru, gdje je umro 1980., u 94. godini.

Stopama Oskara Kokoschke

Muzej Kokoschka Pöchlarn

Gornji Belvedere

MAK – Muzej primijenjene umjetnosti

Albertina – zbirka Batliner

Uvid u Kokoschkin muzej u Pöchlarnu

FAQ

Oskar Kokoschka rođen je 1. ožujka 1886. u Pöchlarnu u Donjoj Austriji, a umro je 22. veljače 1980. u Montreuxu na Ženevskom jezeru u Švicarskoj.

Njegov život odvijao se u nekoliko regionalnih faza:

  • Beč: Rano obrazovanje i umjetnički proboj u bečkoj moderni. Pod snažnim utjecajem Bečkih radionica (Wiener Werkstätte) i ličnosti poput Gustava Klimta.

  • Dresden: Od 1919. do 1923. bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti – bio je utjecajan, ali nije se dugo zadržao.

  • Godine putovanja: Od 1923. nadalje, Kokoschka je gotovo neprestano putovao Europom, Sjevernom Afrikom i Bliskim istokom.

  • Egzil u Londonu: Nakon što su nacionalsocijalisti ocrnili njegova djela („izopačena umjetnost“), pobjegao je u Veliku Britaniju 1938. godine, gdje je također stvarao politička djela protiv nacističkog režima.

  • Montreux: Od 1953. živio je u Švicarskoj, gdje je na kraju i umro.

Oskar Kokoschka bio je jedan od najvažnijih predstavnika ekspresionizma i bečke moderne te nemiran duh između umjetnosti i svjetskih zbivanja. Postao je poznat prije svega po svojim intenzivnim portretima, u kojima je želio učiniti vidljivim ne samo vanjske crte lica već i unutarnje svjetove ljudi.

Svojim energičnim stilom slikanja, jakim bojama i nervoznim linijama smatran je začetnikom novog vizualnog jezika. Kokoschka nije bio samo slikar, već i dramatičar i politička figura: njegova skandalozna drama „Ubojica, nada žena“ rano ga je proslavila, a kasnije, u egzilu u Londonu, umjetnošću se borio protiv fašizma i totalitarizma. Kao „vječni lutalica“, putovao je Europom, Sjevernom Afrikom i Bliskim istokom – uvijek tražeći izraz, istinu i mjesto koje bi moglo biti njegov dom.

Oskar Kokoschka bio je oženjen praškom odvjetnicom Oldom Palkovskom. Upoznali su se u Pragu 1934. godine, a vjenčali u Londonu 1941. godine tijekom Drugog svjetskog rata. Kasnije su živjeli zajedno u Villeneuveu na Ženevskom jezeru. Par nije imao djece. Olda Kokoschka nadživjela je svog supruga, živjela je 24 godine dulje od njega, i umrla je u Montreuxu 2004. godine, baš kao i njezin suprug.

Ovo bi vas također moglo zanimati

Otkrij najbolje od Austrije!

Pretplati se na naš newsletter i primaj informacije o našim novostima iz prve ruke!

  • Insajderski savjeti za odmor

  • Aktualne ponude za odmor

  • Gastronomski specijaliteti i recepti

  • Kulturna i sportska događanja