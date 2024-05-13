Doživi fascinantnu priču o princu Eugenu, koji je vizionarski oblikovao kulturni krajolik Beča i iza sebe ostavio nasljeđe koje nadahnjuje sve do danas.

Princ Eugen rođen je u Parizu 1663. kao sin plemenite, ali siromašne grane talijanske dinastije Savoja. Sanjao je o vojničkoj karijeri, no zbog niskoga rasta (bio je visok svega 1,54 metra) i utjecaja njegove moćne majke, Francuska ga je odbila primiti u vojnu službu.

I tako je s 20 godina odlučio pobjeći, navodno prerušen u ženu. „Caru Leopoldu I. Austrijskom hitno su trebali vojni dragovoljci, pa je princa dočekao širom raširenih ruku“, objašnjava Georg Lechner, kustos proslave 300. obljetnice Austrijske galerije Belvedere.

Ubrzo nakon toga, princ Eugen stavio je svoje vještine u službu austrijske vojske – bila je to odluka koja će oblikovati kako njegov život, tako i povijest cijele Srednje Europe.