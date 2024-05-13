Ljeto u Visokoj Štajerskoj 

(E-)biciklizam, vožnja bicikla uz rijeke i Bike & Hike

Biciklističke avanture: MTB i E-bike rute: Između regije Mariazellerland, masiva Hochschwab i 'šumske domovine' Petera Roseggera, očekuje vas razgranata mreža staza – od ugodnih tura za početnike do zahtjevnih ruta za iskusne bicikliste.

Najljepše biciklističke staze uz rijeku: Biciklističke staze R5 uz rijeku Mürz i R2 uz rijeku Mur gotovo cijelom dužinom prate riječne tokove, nudeći brojne prilike za kulturne obilaske i gastronomske stanke – idealno za obitelji, rekreativce i sve koji traže opuštenu vožnju.

Bike & Hike – od planinskih pašnjaka do samog vrha: Vlakom do regije, biciklom uz planinu, a pješice do vrha. Naše su željezničke postaje idealne polazišne točke za vaše Bike & Hike ture, pružajući vam maksimalnu udobnost od samog početka. Okrepa u autentičnom ambijentu planinskih pašnjaka čini svaku turu potpunim doživljajem za sva osjetila.