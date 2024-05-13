Two cyclists with helmets and luggage in front of Mariazell Collegiate Church, blue sky.

Ljeto u Visokoj Štajerskoj 
Bijeg od rutine u zagrljaj Alpa

Visoka Štajerska spaja panoramske ture, tihu prirodu, ugodne trenutke odmora, kretanje, divne panorame i regionalnu kuhinju u savršen predah od svakodnevice.

Priroda koja puni baterije: Visoka Štajerska oduševljava idiličnim gradićima i pitoresknim mjestima, zelenim pašnjacima i šumama te planinskim vrhovima i dolinama. Planinarenje, biciklizam ili kupanje šumom na svježem planinskom zraku – od pašnjaka do pašnjaka uz stanke pune užitka. Van iz grada pođite u trenutke istinske sreće kakve se može osjetiti samo u prirodi.

Zašto odabrati Visoku Štajersku ovog ljeta?

Doživite prirodu punim plućima: pustolovine i čisti užitak.

Oaza mira za istinsko povezivanje sa šumom i prirodom. Mjesto gdje vrijeme usporava. Idealno za obiteljske ture i biciklističke pustolovine.

Doživljaji u prirodi

Doživite kulturu svim osjetilima: više od razgledavanja.

Od Brahmsa i Roseggera preko živopisne tradicije pa sve do interaktivnih izložbi: kultura je ovdje opipljiva, autentična i utkana u svakodnevicu.

Susret s kulturom

Izvorna kuhinja koja slavi tradiciju i okuse našeg kraja.

Od alpskih koliba i domaćih gostionica do restorana s vrhunskim priznanjima; bilo u gojzericama ili odijelu – autentično, iskreno i s užitkom.

Gastronomija Visoke Štajerske
Hodočašće biciklom u Mariazell

Regija Visoka Štajerska ima novu biciklističku ponudu

Doživljajna regija Visoka Štajerska uz „Biciklističko hodočašće u Mariazell” nudi novu i jedinstvenu ponudu biciklističkog hodočašćenja u Austriji. Nova ponuda spaja doživljaj prirode, sportsku aktivnost te trenutke dubokog promišljanja s krajobraznim i kulturnim vrhuncima Visoke Štajerske. Projekt se nadopunjuje novim bike & hike turama, rutama za gravel bicikle te popularnom biciklističkom rutom Mürztalradweg R5.

Još informacija o hodočašću biciklom

(E-)biciklizam, vožnja bicikla uz rijeke i Bike & Hike

Biciklističke avanture: MTB i E-bike rute: Između regije Mariazellerland, masiva Hochschwab i 'šumske domovine' Petera Roseggera, očekuje vas razgranata mreža staza – od ugodnih tura za početnike do zahtjevnih ruta za iskusne bicikliste.

Najljepše biciklističke staze uz rijeku: Biciklističke staze R5 uz rijeku Mürz i R2 uz rijeku Mur gotovo cijelom dužinom prate riječne tokove, nudeći brojne prilike za kulturne obilaske i gastronomske stanke – idealno za obitelji, rekreativce i sve koji traže opuštenu vožnju.

Bike & Hike – od planinskih pašnjaka do samog vrha: Vlakom do regije, biciklom uz planinu, a pješice do vrha. Naše su željezničke postaje idealne polazišne točke za vaše Bike & Hike ture, pružajući vam maksimalnu udobnost od samog početka. Okrepa u autentičnom ambijentu planinskih pašnjaka čini svaku turu potpunim doživljajem za sva osjetila.

Biciklizam u Visokoj Štajerskoj
Planinarski raj Visoka Štajerska

„Planinarenje – priroda izbliza“.

Tako vas kružna staza za daljinsko pješačenje „BergZeitReise“ vodi u 15 etapa i uz 15 savjeta za dnevne ture kroz netaknutu prirodu i kulturnu baštinu Visoke Štajerske. Na 290 km dugom putu očekuju vas vrhunci poput masiva Hochschwab ili planine Rax. 

Tematske staze uz upoznavanje ljekovitog bilja: Visoka Štajerska dom je brojnih ljekovitih trava, alpskog cvijeća i začinskog bilja. Poznavatelji prirode uz naše će staze pronaći pravu „prirodnu kućnu ljekarnu“.
Savjet: Program doživljaja prirode u Parku prirode Mürzer Oberland redovito nudi radionice, predavanja i tečajeve na temu.

BergZeitReisePlaninarenje u Visokoj Štajerskoj
Skok u hladno osvježenje

Kupanje ljeti u Visokoj Štajerskoj

Pronađite spas od ljetnih vrućina u Visokoj Štajerskoj – očekuje vas osvježavajuće kupanje u zagrljaju netaknute prirode. Jezero Erlaufsee oduševljava kristalno čistom vodom i alpskom kulisom – idealno je mjesto za plivanje, opuštanje i duboki udah. Najam čamaca na jezeru Erlaufsee dodatno obogaćuje vaš boravak.
Za obitelji i ljubitelje aktivnog odmora, ljetnu raznolikost nude i sportsko-rekreacijski bazeni u Krieglachu te centar Vivax u Mürzzuschlagu, opremljeni bazenima, saunama i fitness sadržajima.

Dodatna kupališta u srcu prirode i raznovrsni rekreacijski sadržaji upotpunjuju ponudu za ljetno osvježenje:
Kružna staza za daljinsko pješačenje „BergZeitReise“ vodi vas u 15 etapa i uz 15 savjeta za dnevne ture kroz netaknutu prirodu i kulturnu baštinu Visoke Štajerske. Na 290 km dugom putu očekuju vas vrhunci poput masiva Hochschwab ili planine Rax. Jezero Sackwiesensee idealna je postaja za predah: smješteno u tišini prirode poziva vas na trenutak osvježenja prije nastavka puta.
Spojite kupanje i gurmanske užitke: nakon uspona na Schneealm ili Rax, svratite do gostionice Urani. Ovdje vas očekuje stanka za ukusan obrok i osvježavajuće kupanje s pogledom na planinske vrhove.
Nadalje, rekreacijska jezera Seebach nude užitak kupanja u kombinaciji s kampiranjem – idealno mjesto za duge ljetne dane uz vodu.
Uživajte u sportu i zabavi u sportskom centru Kapfenberg koji je uz vanjski bazen i brojne sportske aktivnosti idealno mjesto za sve koji traže aktivan ljetni odmor.

Osvježavajuće lice Visoke Štajerske

U zagrljaju šume: povratak sebi. Udahnite punim plućima. Napunite baterije.

U zagrljaju šuma Visoke Štajerske
Preporuke i ponude s mogućnošću rezervacije
Planinska kuća Stuhleckblick

Užitak i aktivnost na Stuhlecku

Opuštajući dani na ekskluzivnoj lokaciji – uz čaroban pogled i vrhunsku opremljenost naših planinskih kuća. E-bicikli dostupni su vam za fleksibilne izlete, panoramske rute i sportsko istraživanje okolice.

Uključene usluge::

  • 3 noćenja u planinskoj kući

  • Korištenje vlastite bačva-saune u sklopu objekta

  • E-bicikli (za osobe starije od 14 godina) dostupni tijekom cijelog boravka

  • Boca regionalnog vina kao znak dobrodošlice

  • Besplatno parkirno mjesto uz samu planinsku kuću

  • Završno čišćenje uključeno u cijenu

Razdoblje ponude: 1. 4. 2026. – 30. 6. 2026. i 1. 9. 2026. – 30. 11. 2026.

690 € za jedinicu za dvije osobe
Priroda, sunce i trenuci ugode

Proljetni predah u planinskim kućama Frein

Jednostavno dođite, udahnite punim plućima i uživajte.
Naši savjeti: Alpake i ovce vesele se posjetiteljima i u proljeće te čine vaš boravak još posebnijim. Svakako vrijedi posjetiti trgovinu domaćih proizvoda Greißlerei Freinna šarmantnoj lokaciji u povijesnoj kamenoj kući. Regionalno kulinarstvo, svježa riba iz ekološkog uzgoja iz Parka prirode Mürzer Oberland i birani specijaliteti jamče autentičan užitak Visoke Štajerske u ugodnoj atmosferi.

Uključene usluge::

  • 2 noćenja u ugodnoj planinskoj kući

  • E-bicikli za 2 osobe

  • Boca vina za dobrodošlicu

  • Korištenje privatne saune u sklopu planinske kuće

  • Caffe bar u planinskoj kući

  • Završno čišćenje uključeno u cijenu

  • Besplatan Wi-Fi

  • Parkirno mjesto uz samu planinsku kuću

Razdoblje ponude: 1. 3. 2026. – 31. 10. 2026.

600 € po noćenju

Vidikovci / mjesta za fotografiranje

1. Aflenzer Bürgeralm | 2. Brucker Schlossberg
4. Pretul | 5. Stuhleck
3. Mariazeller Bürgeralpe

Dodatne informacije o svim vidikovcima i mjestima za fotografiranje.

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20. 06. 2026. – 21. 06. 2026.
Kapfenberg

Srednjovjekovni festivalski dani na dvorcu Oberkapfenber: viteške borbe, spektakli dvorskih luda, glazba putujućih svirača i vagabunda, akrobacije i žongliranje, povijesni ples, show s pticama grabljivicama, taborovanje, srednjovjekovni sajam starih zanata...

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Štajerska čarobna šuma

05. 09. 2026. – 06. 09. 2026.
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Štajerska čarobna šuma u Parku prirode Mürzer Oberland projekt je koji se održava svake godine, a posvećen je prirodi i doživljajima koji mlade i stare vodi u svijet pun legendi, mitova i bajkovitih likova.

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Koncerti na planinskom jezeru na Mariazeller Bürgeralpe

Ljeto 2026.
Mariazeller Bürgeralpe

Koncertna večer na 1270 metara nadmorske visine poseban je doživljaj, jer se pozornica na jezeru ubraja u najljepše prirodne lokacije u Austriji na kojoj su proteklih godina održani brojni koncerti.

Više o događanju

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Bründlweg

Fedlkoch – specijalitet Visoke Štajerske

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Preporuka znalaca: Mjesto snage: kanjon Salzaklamm

Ljetni odmor u Štajerskoj

Zeleno srce kuca za ljeto

Ljeto u Štajerskoj pravi je poziv da osjetite prirodu u svoj njezinoj raskoši. Od impozantnih vrhova Dachsteina do pitomih vinograda na jugu prostiru se bezbrojne mogućnosti za aktivan odmor i uživanje. Planinari otkrivaju procvjetale alpske livade, biciklisti uživaju u idiličnim riječnim krajolicima uz biciklističke staze Mura ili Enns, a kupači traže osvježenje u kristalno čistim jezerima. Uživajte u šetnji kroz povijesne jezgre Graza i Leobena, a zatim se prepustite čarima domaće kuhinje u lokalnim krčmama uz čuvenu salatu od graha s bučinim uljem i bogatu štajersku platu.

steiermark.com/sommerurlaub

Često postavljana pitanja

Ovo su istaknute atrakcije:

1. Autentični doživljaji u prirodi te planinarske staze za obitelji i biciklističke ture.

2. Kultura je ovdje opipljiva, autentična i utkana u svakodnevicu.

3. Izvorna gastronomija s regionalnim potpisom.

Kulturno bogatstvo Visoke Štajerske: regija koja priča priče. Povijest zimskih sportova u Austriji Muzej zimskih sportova u Mürzzuschlagu dokumentira na impresivan način. U Muzeju Brahms u Mürzzuschlagu smještenom u nekadašnjem ljetnom domu velikog maestra, glazbena povijest oživljava. Nadalje, Muzej južne željeznice u Mürzzuschlagu prikazuje tehničko dostignuće Semmerinške željeznice i njezino značenje za regiju. U muzeju Rosegger Krieglach posjetiteljice i posjetitelju upoznaju život i rad Petera Roseggera u njegovu šumskom domu. U modernom muzeju nature4future doživite spoj prirode i ekologije kroz interaktivne sadržaje posvećene sutrašnjici.

Umjetnost i kultura u Gornjoj Štajerskoj

Od planinskih domaćina do vrhunskih nagrađivanih kuhara – ovdje se užitak i gastronomija istinski slave.

PRAVI MAJSTORI NA DJELU: Čak sedam restorana nagrađeno je kapicama vodiča Gault&Millau, Michelinovim zvjezdicama ili oznakom Bib Gourmand.

GOSTOPRIMSTVO KOJE SE KUŠA I OSJETI SRCEM: Craft piva, pjenušci od medovine, plemenite rakije i likeri koji su blagotvorni za želudac upotpunjuju ovaj doživljaj.

OKUSI PLANINSKIH PAŠNJAKA KOJI ODUŠEVLJAVAJU: Doživite okuse regije: od radionica na eko-farmama do kulinarskih tajni vrhunskih nagrađivanih kuhara.

Uživajte u gastronomiji Visoke Štajerske

Kontakt i dodatne informacije:

Turistička zajednica Visoke Štajerske

Herzog-Ernst-Gasse 2.

8600 Bruck an der Mur

Telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
steiermark.com/en/Hochsteiermark
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