Ljeto u Visokoj Štajerskoj
Bijeg od rutine u zagrljaj Alpa
Introduction
Priroda koja puni baterije: Visoka Štajerska oduševljava idiličnim gradićima i pitoresknim mjestima, zelenim pašnjacima i šumama te planinskim vrhovima i dolinama. Planinarenje, biciklizam ili kupanje šumom na svježem planinskom zraku – od pašnjaka do pašnjaka uz stanke pune užitka. Van iz grada pođite u trenutke istinske sreće kakve se može osjetiti samo u prirodi.
Zašto odabrati Visoku Štajersku ovog ljeta?
Doživite prirodu punim plućima: pustolovine i čisti užitak.
Oaza mira za istinsko povezivanje sa šumom i prirodom. Mjesto gdje vrijeme usporava. Idealno za obiteljske ture i biciklističke pustolovine.
Doživite kulturu svim osjetilima: više od razgledavanja.
Od Brahmsa i Roseggera preko živopisne tradicije pa sve do interaktivnih izložbi: kultura je ovdje opipljiva, autentična i utkana u svakodnevicu.
Regija Visoka Štajerska ima novu biciklističku ponudu
Doživljajna regija Visoka Štajerska uz „Biciklističko hodočašće u Mariazell” nudi novu i jedinstvenu ponudu biciklističkog hodočašćenja u Austriji. Nova ponuda spaja doživljaj prirode, sportsku aktivnost te trenutke dubokog promišljanja s krajobraznim i kulturnim vrhuncima Visoke Štajerske. Projekt se nadopunjuje novim bike & hike turama, rutama za gravel bicikle te popularnom biciklističkom rutom Mürztalradweg R5.
(E-)biciklizam, vožnja bicikla uz rijeke i Bike & Hike
Biciklističke avanture: MTB i E-bike rute: Između regije Mariazellerland, masiva Hochschwab i 'šumske domovine' Petera Roseggera, očekuje vas razgranata mreža staza – od ugodnih tura za početnike do zahtjevnih ruta za iskusne bicikliste.
Najljepše biciklističke staze uz rijeku: Biciklističke staze R5 uz rijeku Mürz i R2 uz rijeku Mur gotovo cijelom dužinom prate riječne tokove, nudeći brojne prilike za kulturne obilaske i gastronomske stanke – idealno za obitelji, rekreativce i sve koji traže opuštenu vožnju.
Bike & Hike – od planinskih pašnjaka do samog vrha: Vlakom do regije, biciklom uz planinu, a pješice do vrha. Naše su željezničke postaje idealne polazišne točke za vaše Bike & Hike ture, pružajući vam maksimalnu udobnost od samog početka. Okrepa u autentičnom ambijentu planinskih pašnjaka čini svaku turu potpunim doživljajem za sva osjetila.
„Planinarenje – priroda izbliza“.
Tako vas kružna staza za daljinsko pješačenje „BergZeitReise“ vodi u 15 etapa i uz 15 savjeta za dnevne ture kroz netaknutu prirodu i kulturnu baštinu Visoke Štajerske. Na 290 km dugom putu očekuju vas vrhunci poput masiva Hochschwab ili planine Rax.
Tematske staze uz upoznavanje ljekovitog bilja: Visoka Štajerska dom je brojnih ljekovitih trava, alpskog cvijeća i začinskog bilja. Poznavatelji prirode uz naše će staze pronaći pravu „prirodnu kućnu ljekarnu“.
Savjet: Program doživljaja prirode u Parku prirode Mürzer Oberland redovito nudi radionice, predavanja i tečajeve na temu.
Kupanje ljeti u Visokoj Štajerskoj
Pronađite spas od ljetnih vrućina u Visokoj Štajerskoj – očekuje vas osvježavajuće kupanje u zagrljaju netaknute prirode. Jezero Erlaufsee oduševljava kristalno čistom vodom i alpskom kulisom – idealno je mjesto za plivanje, opuštanje i duboki udah. Najam čamaca na jezeru Erlaufsee dodatno obogaćuje vaš boravak.
Za obitelji i ljubitelje aktivnog odmora, ljetnu raznolikost nude i sportsko-rekreacijski bazeni u Krieglachu te centar Vivax u Mürzzuschlagu, opremljeni bazenima, saunama i fitness sadržajima.
Dodatna kupališta u srcu prirode i raznovrsni rekreacijski sadržaji upotpunjuju ponudu za ljetno osvježenje:
Kružna staza za daljinsko pješačenje „BergZeitReise“ vodi vas u 15 etapa i uz 15 savjeta za dnevne ture kroz netaknutu prirodu i kulturnu baštinu Visoke Štajerske. Na 290 km dugom putu očekuju vas vrhunci poput masiva Hochschwab ili planine Rax. Jezero Sackwiesensee idealna je postaja za predah: smješteno u tišini prirode poziva vas na trenutak osvježenja prije nastavka puta.
Spojite kupanje i gurmanske užitke: nakon uspona na Schneealm ili Rax, svratite do gostionice Urani. Ovdje vas očekuje stanka za ukusan obrok i osvježavajuće kupanje s pogledom na planinske vrhove.
Nadalje, rekreacijska jezera Seebach nude užitak kupanja u kombinaciji s kampiranjem – idealno mjesto za duge ljetne dane uz vodu.
Uživajte u sportu i zabavi u sportskom centru Kapfenberg koji je uz vanjski bazen i brojne sportske aktivnosti idealno mjesto za sve koji traže aktivan ljetni odmor.
U zagrljaju šume: povratak sebi. Udahnite punim plućima. Napunite baterije.
Užitak i aktivnost na Stuhlecku
Opuštajući dani na ekskluzivnoj lokaciji – uz čaroban pogled i vrhunsku opremljenost naših planinskih kuća. E-bicikli dostupni su vam za fleksibilne izlete, panoramske rute i sportsko istraživanje okolice.
Uključene usluge::
3 noćenja u planinskoj kući
Korištenje vlastite bačva-saune u sklopu objekta
E-bicikli (za osobe starije od 14 godina) dostupni tijekom cijelog boravka
Boca regionalnog vina kao znak dobrodošlice
Besplatno parkirno mjesto uz samu planinsku kuću
Završno čišćenje uključeno u cijenu
Razdoblje ponude: 1. 4. 2026. – 30. 6. 2026. i 1. 9. 2026. – 30. 11. 2026.
Proljetni predah u planinskim kućama Frein
Jednostavno dođite, udahnite punim plućima i uživajte.
Naši savjeti: Alpake i ovce vesele se posjetiteljima i u proljeće te čine vaš boravak još posebnijim. Svakako vrijedi posjetiti trgovinu domaćih proizvoda Greißlerei Freinna šarmantnoj lokaciji u povijesnoj kamenoj kući. Regionalno kulinarstvo, svježa riba iz ekološkog uzgoja iz Parka prirode Mürzer Oberland i birani specijaliteti jamče autentičan užitak Visoke Štajerske u ugodnoj atmosferi.
Uključene usluge::
2 noćenja u ugodnoj planinskoj kući
E-bicikli za 2 osobe
Boca vina za dobrodošlicu
Korištenje privatne saune u sklopu planinske kuće
Caffe bar u planinskoj kući
Završno čišćenje uključeno u cijenu
Besplatan Wi-Fi
Parkirno mjesto uz samu planinsku kuću
Razdoblje ponude: 1. 3. 2026. – 31. 10. 2026.
Vidikovci / mjesta za fotografiranje
Izdvojena događanja
Viteški festival na dvorcu Oberkapfenberg
Srednjovjekovni festivalski dani na dvorcu Oberkapfenber: viteške borbe, spektakli dvorskih luda, glazba putujućih svirača i vagabunda, akrobacije i žongliranje, povijesni ples, show s pticama grabljivicama, taborovanje, srednjovjekovni sajam starih zanata...
Štajerska čarobna šuma
Štajerska čarobna šuma u Parku prirode Mürzer Oberland projekt je koji se održava svake godine, a posvećen je prirodi i doživljajima koji mlade i stare vodi u svijet pun legendi, mitova i bajkovitih likova.
Dodatne preporuke
Zeleno srce kuca za ljeto
Ljeto u Štajerskoj pravi je poziv da osjetite prirodu u svoj njezinoj raskoši. Od impozantnih vrhova Dachsteina do pitomih vinograda na jugu prostiru se bezbrojne mogućnosti za aktivan odmor i uživanje. Planinari otkrivaju procvjetale alpske livade, biciklisti uživaju u idiličnim riječnim krajolicima uz biciklističke staze Mura ili Enns, a kupači traže osvježenje u kristalno čistim jezerima. Uživajte u šetnji kroz povijesne jezgre Graza i Leobena, a zatim se prepustite čarima domaće kuhinje u lokalnim krčmama uz čuvenu salatu od graha s bučinim uljem i bogatu štajersku platu.
Često postavljana pitanja
Turistička zajednica Visoke Štajerske
Herzog-Ernst-Gasse 2.
8600 Bruck an der Mur
Telefon: +43 3862 55020