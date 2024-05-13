Visokoalpska cesta Großglockner jedna je od najljepših panoramskih cesta svijeta i „The Greatest Roadtrip“ kroz Alpe.

Visokoalpska cesta Großglockner proteže se na 48 kilometara i nudi puno više od samog užitka vožnje – ona je „The Greatest Roadtrip“ kroz Austrijske Alpe. Ovo remek-djelo cestovnog inženjerstva vijuga do nadmorske visine od 2571 metra, gotovo besprijekorno vodeći u visokoalpski krajolik Nacionalnog parka Visoke Ture, najvećeg zaštićenog područja u srednjoj Europi.

Ono što ju čini tako posebnom daleko je više od samo alpske kulise. Ova je cesta istovremeno doživljaj prirode, putovanje kroz vrijeme i prostor za inovacije. Spaja tehnologiju i krajolik u izvanrednu simbiozu, nudeći posjetiteljima ne samo lijepe poglede, već i autentične, iskrene perspektive: o prirodi, povijesti i budućnosti alpske regije.

Veličanstveni vrhovi, ledenjaci, zelene doline i alpske šume prate svaku etapu. No ono što ovaj cestovni izlet zaista čini posebnim jest međuigra kretanja i kontemplacije: brojni vidikovci, informativni centri, 15 izložbi i 12 interaktivnih stanica nalaze se izravno uz rutu. Poučne i panoramske staze, kao i opsežna mreža pješačkih staza s ugodnim restoranima i rustikalnim planinarskim kolibama, pozivaju vas da svjesno zastanete na svom putovanju i doživite Alpe svim svojim osjetilima.

Vrhunac je vrh Edelweiß, dostupan sporednom cestom: odavde se pruža panorama koja obuhvaća više od 30 vrhova preko 3000 metara i nudi pogled na sjevernu stranu 3798 metara visokog Großglocknera. U tunelu kod Hochtora, cesta prelazi granicu između Salzburga i Koruške – simboličan trenutak na ovoj izvanrednoj alpskoj ruti.

Vis Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vrhunsko je mjesto za razgledavanje u Alpama: izravan pogled na najvišu austrijsku planinu i ledenjak Pasterze. Posjetiteljski centar u ponudi ima razne izložbe kao što su „Glacier.Life“, „Berg, die – Frauen im Aufstieg“ te izložbu automobila i motocikala na najvišoj nadmorskoj visini na svijetu. Novi dodaci uključuju stalnu izložbu „Sepp Forcher – između riječi i vrhova“ i „KINO GROSSGLOCKNER“. Besplatni vođeni obilasci s čuvarima nacionalnog parka polaze svakodnevno duž panoramske kružne staze – uz malo sreće, možete susresti svisce ili promatrati kozoroge u njihovom prirodnom staništu.

Kao jedna od najposjećenijih atrakcija u Alpama, zaštićeni spomenik od 2015. godine, koji 2025. slavi 90. obljetnicu, ova cesta i dalje je središnji dio alpskih ruta. Godine 2026. visokoalpska cesta Großglockner predstavit će nove tematske sadržaje – s izložbama, obljetnicama, važnim sportskim događajima i aktivnostima za obitelji.

Uz Visokoalpsku cestu Großglockner bit će objavljena inspirativna brošura od 24 stranice pod nazivom „Najljepši cestovni izleti kroz austrijske Alpe“, koja će ju predstaviti kao srce alpskih ruta.