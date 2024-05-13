Visokoalpska cesta Großglockner
Introduction
Visokoalpska cesta Großglockner proteže se na 48 kilometara i nudi puno više od samog užitka vožnje – ona je „The Greatest Roadtrip“ kroz Austrijske Alpe. Ovo remek-djelo cestovnog inženjerstva vijuga do nadmorske visine od 2571 metra, gotovo besprijekorno vodeći u visokoalpski krajolik Nacionalnog parka Visoke Ture, najvećeg zaštićenog područja u srednjoj Europi.
Ono što ju čini tako posebnom daleko je više od samo alpske kulise. Ova je cesta istovremeno doživljaj prirode, putovanje kroz vrijeme i prostor za inovacije. Spaja tehnologiju i krajolik u izvanrednu simbiozu, nudeći posjetiteljima ne samo lijepe poglede, već i autentične, iskrene perspektive: o prirodi, povijesti i budućnosti alpske regije.
Veličanstveni vrhovi, ledenjaci, zelene doline i alpske šume prate svaku etapu. No ono što ovaj cestovni izlet zaista čini posebnim jest međuigra kretanja i kontemplacije: brojni vidikovci, informativni centri, 15 izložbi i 12 interaktivnih stanica nalaze se izravno uz rutu. Poučne i panoramske staze, kao i opsežna mreža pješačkih staza s ugodnim restoranima i rustikalnim planinarskim kolibama, pozivaju vas da svjesno zastanete na svom putovanju i doživite Alpe svim svojim osjetilima.
Vrhunac je vrh Edelweiß, dostupan sporednom cestom: odavde se pruža panorama koja obuhvaća više od 30 vrhova preko 3000 metara i nudi pogled na sjevernu stranu 3798 metara visokog Großglocknera. U tunelu kod Hochtora, cesta prelazi granicu između Salzburga i Koruške – simboličan trenutak na ovoj izvanrednoj alpskoj ruti.
Vis Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vrhunsko je mjesto za razgledavanje u Alpama: izravan pogled na najvišu austrijsku planinu i ledenjak Pasterze. Posjetiteljski centar u ponudi ima razne izložbe kao što su „Glacier.Life“, „Berg, die – Frauen im Aufstieg“ te izložbu automobila i motocikala na najvišoj nadmorskoj visini na svijetu. Novi dodaci uključuju stalnu izložbu „Sepp Forcher – između riječi i vrhova“ i „KINO GROSSGLOCKNER“. Besplatni vođeni obilasci s čuvarima nacionalnog parka polaze svakodnevno duž panoramske kružne staze – uz malo sreće, možete susresti svisce ili promatrati kozoroge u njihovom prirodnom staništu.
Kao jedna od najposjećenijih atrakcija u Alpama, zaštićeni spomenik od 2015. godine, koji 2025. slavi 90. obljetnicu, ova cesta i dalje je središnji dio alpskih ruta. Godine 2026. visokoalpska cesta Großglockner predstavit će nove tematske sadržaje – s izložbama, obljetnicama, važnim sportskim događajima i aktivnostima za obitelji.
Uz Visokoalpsku cestu Großglockner bit će objavljena inspirativna brošura od 24 stranice pod nazivom „Najljepši cestovni izleti kroz austrijske Alpe“, koja će ju predstaviti kao srce alpskih ruta.
Stigao je novi planinarski paket
Jesen – vrhunac sezone za ljubitelje planinarenja i prirode: kada priroda odjene raskošno ruho jesenskih boja, počinje možda i najljepše vrijeme za planinarenje. Snijegom prekriveni vrhovi tritisućnjaka kao da su nadohvat ruke, dok se niže u dolini šarene šume i zlatnožuti ariši natječu tko će sjati jače. U visinama mirisan alpski zrak raduje sva osjetila, a prohladna jutra već tiho najavljuju dolazak zime. Iskoristi možda najljepše razdoblje za planinarenje u godini i doživi jedinstven spoj dojmljivog visokogorskog krajolika, raskoši jesenskih boja i odlično uređenih planinarskih staza duž visokoalpske ceste Großglockner.
Planinarski paket za visokoalpsku cestu Großglockner
Uz atraktivan planinarski paket to je od 14. rujna pa sve do završetka sezone posebno jednostavno i povoljno: za samo 66 € posjetiteljice i posjetitelji dobivaju osmodnevnu ulaznicu za visokoalpsku cestu Großglockner te popularni Rotherov planinarski vodič „Planinarenje uz visokoalpsku cestu Großglockner“.
55 pješačkih i planinarskih tura
obiteljske ture kao što je, primjerice, geološka staza „Tauernfenster“
zahtjevni usponi na vrhove kao što su Brennkogel (3018 m) ili Großglockner (3798 m)
25 tematskih okvira sa zanimljivostima duž panoramske ceste
Rotherov planinarski vodič
Redovna cijena Rotherova planinarskog vodiča „Planinarenje uz visokoalpsku cestu Großglockner“ iznosi 19,50 €, a vodič je dostupan u internetskoj trgovini na www.grossglockner.at, u trgovinama Großglockner duž visokoalpske ceste te u bolje opskrbljenim knjižarama. Knjiga je uključena u cijenu planinarskog paketa.
Planinarski paket za visokoalpsku cestu Großglockner
Uz atraktivan planinarski paket to je od 14. rujna pa sve do završetka sezone posebno jednostavno i povoljno: za samo 66 € posjetiteljice i posjetitelji dobivaju osmodnevnu ulaznicu za visokoalpsku cestu Großglockner te popularni Rotherov planinarski vodič „Planinarenje uz visokoalpsku cestu Großglockner“.
55 pješačkih i planinarskih tura
obiteljske ture kao što je, primjerice, geološka staza „Tauernfenster“
zahtjevni usponi na vrhove kao što su Brennkogel (3018 m) ili Großglockner (3798 m)
25 tematskih okvira sa zanimljivostima duž panoramske ceste
Rotherov planinarski vodič
Redovna cijena Rotherova planinarskog vodiča „Planinarenje uz visokoalpsku cestu Großglockner“ iznosi 19,50 €, a vodič je dostupan u internetskoj trgovini na www.grossglockner.at, u trgovinama Großglockner duž visokoalpske ceste te u bolje opskrbljenim knjižarama. Knjiga je uključena u cijenu planinarskog paketa.
3 razlogaZašto treba posjetiti visokoalpsku cestu Großglockner?
Superlativi visokoalpske ceste: Najviše, najbliže, najcool!
Posjetiteljice i posjetitelji nigdje drugdje nemaju priliku takoreći „u prolazu“ vidjeti i doživjeti toliko toga!
Prizori koji oduzimaju dah
S točke Kaiser-Franz-Josefs-Höhe očekuje nas jedinstven pogled na ledenjak Pasterze i na okolne vrhove veličanstvenih tritisućnjaka.
Susret s planinskom „visokom petorkom / HighFive“
Alpski kozorog, suri orao, svizac, crvenooki parnasovac i alpski bumbar – životinje su to čija su staništa u visokoalpskom prostoru uz cestu Großglockner.
Vidikovci duž visokoalpske ceste Großglockner
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: Krajnja i najviša točka visokoalpske ceste
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m) krajnja je i najviša točka visokoalpske ceste Großglockner. Ovdje se nalazite visoko iznad ledenjaka Pasterze, najdužeg ledenjaka istočnih Alpa, i vrlo blizu Großglocknera. Usto je ovdje početak planinarskih ruta kao primjerice one koja vodi prema promatračnici. U centru za posjetitelje na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe možete posjetiti različite izložbe na temu prirode, planina i ledenjaka, a sve to na površini od 1500 m².
Vrh Edelweiß: Najviši austrijski planinski vrh do kojeg se može doći automobilom
Popločenom slijepom cestom, koja se odvaja od glavne ceste, nakon šest oštrih zavoja dolazite do najviše točke visokoalpske ceste Großglockner: vrha Edelweiß visokog 2571 metar! A time i do najvišeg austrijskog planinskog vrha do kojeg se može doći automobilom. S vidikovca se pruža panoramski pogled od 360 stupnjeva na preko 30 tritisućnjaka – a može se čak vidjeti i sjeverna padina planine Großglockner.
Fuscher Törl, upečatljiv vidikovac
S vidikovca Fuscher Törl, na nadmorskoj visini od 2428 metara, otvara se impresivna panorama na okolne vrhove i doline. Ovo mjesto bogato poviješću označava važnu prekretnicu u izgradnji cesta, a spomenik je onima koji su za ovu legendarnu visokoalpsku cestu zaslužni. Fuscher Törl savršeno je mjesto za kratki odmor i potpuno uživanje u veličanstvenom planinskom svijetu.
Pustolovine za velike i male istraživačice i istraživače!
Djeco, djeco – toliko toga možete doživjeti oko Glocknera!
Visokoalpska cesta Großglockner, sa svojim prekrasnim krajolikom i aktivnostima osmišljenim posebno za obitelji, zasigurno će oduševiti djecu.
Uz „veličanstvenu petorku“ – kozoroga, surog orla, svisca, bumbara i leptira Apolonona – mlade posjetiteljice i posjetitelji mogu upoznati alpske ambasadore Nacionalnog parka Visoke Ture. I naravno, ovdje gore ste na „ti“ s prirodom: promatranje svizaca, otkrivanje leptira na cvjetnim livadama ili stajanje licem u lice s najdužim austrijskim ledenjakom – putovanje je to koje će se zauvijek pamtiti.
Dječji pustolovni svjetovi uz Visokoalpsku cestu Großglockner: s ljubavlju osmišljena igrališta spajaju kretanje, prirodu i učenje – u samom srcu prekrasne planinske panorame. U Alpskom prirodnom centru čeka vas avanturističko igralište „Svizac“: pužite, penjite se, skrivajte se i razigrano saznajte nešto više o najpopularnijem stanovniku Alpa. U kući „Piffkar“, igralište „Alpski bumbar“ poziva posjetitelje da se dive i istraže sve o marljivom oprašivaču visokoalpskog cvjetnog svijeta. Novo pustolovno područje „Leptir Apollo“ nadopunjuje ponudu: ovdje se sve vrti oko rijetkog alpskog leptira i njegovog osjetljivog staništa.
Na Hochtoru: Ljeto, sunce, grudanje...
Visoko gore kod Hochtora (2504 m) i ljeti ima snijega pa se tako ovdje možete grudati ili se pak sanjkati čak i u srpnju i kolovozu – totalno cool stvar!
Savjeti za planinarenje duž visokoalpske ceste GroßglocknerOtkrijte planinarske i pješačke staze te doživite ljepotu Alpa na poseban način! Krilatica visokoalpske ceste Großglockner je: Samo o tebi ovisi koliko daleko ćeš ići!
Tajna preporuka:
Vještičja kuhinja i vještičji zub – čarobna međustanica
Tik do zavoja 9 na visokoalpskoj cesti Großglockner, impresivan kameni monolit uzdiže se ka nebu. Toliko je nakrivljen da se čini da bi se svakog trena mogao prevrnuti. No već tisućama godina on stoji na mjestu – vještičji zub. Ime je dobio po onome na što podsjeća: na nakrivljeni zub u vještičjim ustima. Mjesto za zaustavljanje na parkiralištu ispod poziva da otkrijete vještičji zub i druge kamene oblike u takozvanoj vještičjoj kuhinji: od žabe i krokodila do impresivnog slona i kornjače. Mnogi gosti također vide pokoje vještičje lice u obrisima stijena, a tu i tamo začuje se tiho hihotanje koje dopire iz pukotina u stijenama...
Aktivni u svim vremenskim prilikama: izložbe, ...Bez obzira na to sja li sunce ili pada kiša – na izletu visokoalpskom cestom Großglockner u svim vremenskim prilikama možete otkriti i doživjeti mnogo toga.
Najviša izložba vozila na svijetu
Povijest mobilnosti na 2369 metara: Najviša izložba automobila i motocikala na svijetu priča priču o mobilnosti od prvih godina s automobilom poznatim kao Benz Patent-Motorwagen (1886.) do suvremenih tehnoloških dostignuća. Odabrana povijesna i moderna vozila pokazuju kako je inovacija, vođena dosljednim predviđanjem i inženjerskim znanjem, oblikovala napredak. Istaknute su i obljetnice poput 140 godina Mercedes-Benza i 80 godina Vespe, čineći evoluciju dizajna, zeitgeista i mobilnosti opipljivom kroz generacije.
Izložba „Izgradnja ceste“
Na rubu Fuscher Lacke nalazi se kuća Wegmacherhaus, koja je očuvana u izvornom obliku, a u kojoj se nalazi stalna izložba „Izgradnja ceste“ o izgradnji visokoalpske ceste. S dosad neviđenim digitaliziranim pokretnim slikama visoke rezolucije, uzbudljivim interaktivnim instalacijama i brojnim originalnim predmetima iz tog vremena, izložba prati povijest nastanka visokoalpske ceste i tako odaje počast ljudima koji su za nju zaslužni. Svakako pogledajte: nagrađivani izložbeni film „Snaga vizije“.
170 godina od carskog posjeta
„Sastanak na vrhu Njihovih Veličanstava“: Nova izložba otvorit će se na visu Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 2026. godine u spomen na 170. obljetnicu posjeta cara Franje Josipa Großglockneru. 7. rujna 1856. mladi carski par stigao je na Großglockner ne radi zabave, već u sklopu zahtjevne ture u okviru vladarskih zadaća. Povijesne grafike, suvremeni izvještaji i moderne inscenacije vrlo svjesno prepričavaju posjet bez idealizacije i pružaju uvid u pozadinu, terete i ljudsku stranu moći i dužnosti.
Najviša izložba vozila na svijetu
Povijest mobilnosti na 2369 metara: Najviša izložba automobila i motocikala na svijetu priča priču o mobilnosti od prvih godina s automobilom poznatim kao Benz Patent-Motorwagen (1886.) do suvremenih tehnoloških dostignuća. Odabrana povijesna i moderna vozila pokazuju kako je inovacija, vođena dosljednim predviđanjem i inženjerskim znanjem, oblikovala napredak. Istaknute su i obljetnice poput 140 godina Mercedes-Benza i 80 godina Vespe, čineći evoluciju dizajna, zeitgeista i mobilnosti opipljivom kroz generacije.
Izložba „Izgradnja ceste“
Na rubu Fuscher Lacke nalazi se kuća Wegmacherhaus, koja je očuvana u izvornom obliku, a u kojoj se nalazi stalna izložba „Izgradnja ceste“ o izgradnji visokoalpske ceste. S dosad neviđenim digitaliziranim pokretnim slikama visoke rezolucije, uzbudljivim interaktivnim instalacijama i brojnim originalnim predmetima iz tog vremena, izložba prati povijest nastanka visokoalpske ceste i tako odaje počast ljudima koji su za nju zaslužni. Svakako pogledajte: nagrađivani izložbeni film „Snaga vizije“.
170 godina od carskog posjeta
„Sastanak na vrhu Njihovih Veličanstava“: Nova izložba otvorit će se na visu Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 2026. godine u spomen na 170. obljetnicu posjeta cara Franje Josipa Großglockneru. 7. rujna 1856. mladi carski par stigao je na Großglockner ne radi zabave, već u sklopu zahtjevne ture u okviru vladarskih zadaća. Povijesne grafike, suvremeni izvještaji i moderne inscenacije vrlo svjesno prepričavaju posjet bez idealizacije i pružaju uvid u pozadinu, terete i ljudsku stranu moći i dužnosti.
Kulinarski savjeti
Duž visokoalpske ceste Großglockner očekuje vas raznolik kulinarski krajolik, od tradicionalne domaće kuhinje do vrhunske gastronomije.
Usto su tu trgovine Großglocknera duž rute koje nude bogat izbor suvenira i regionalnih proizvoda koje možete ponijeti sa sobom kao uspomenu na posjet. Tu ima puno toga zanimljivog, od knjiga do odjeće i plišanih životinja, pa ćete tako zasigurno pronaći savršen suvenir za svaku priliku.
Savjet: Gostionica Gasthaus Schöneck am Großglockner mali je tajni kulinarski savjet na visokoalpskoj cesti Großglockner. Poznata je po regionalnim specijalitetima kao što su tradicionalni koruški Kasnudeln, a također oduševljava još jednom posebnošću: domaćim kruhom koji se priprema po starinskim recepturama i svakom jelu daje posebnu notu. Ugodna atmosfera i terasa s prekrasnim pogledom na Alpe čine Gasthaus Schöneck nezaboravnim iskustvom za sladokusce.
Izložba „Passheiligtum Hochtor: Put kroz tisućljeća“
Na ovoj izložbi doznajemo zanimljivosti o povijesti drevnog planinskog prijevoja. Brojnim iskapanjima otkriveni su kipići te keltski i rimski novčići koji potvrđuju da je na prijevoju nekoć postojalo svetište. Nalazi oružja, broševa, alata za kopanje zlata, srednjovjekovnih tkanina i ostataka kopača zlata iz 18. stoljeća pokazuju važnost veze sjever-jug kao rute za trgovce, kopače zlata i trgovce ljudima koji su opskrbljivali mletačke galije robljem sa sjevera.
Izložba „Berg, die (Substantiv, feminin)–Frauen im Aufstieg“
Izložba „Berg, die“ u centru za posjetitelje Kaiser-Franz-Josefs-Höhe govori o dugom putu do priznanja koji su alpinistice morale proći. Na zanimljiv način naglašava izvanredna postignuća žena na planini, otkriva priče o prvom ženskom usponu na Großglockner i pritom razotkriva mitove. Interaktivni kviz gostima omogućuje da ispitaju vlastite predrasude i saznaju koliko zapravo znaju o muškarcima i ženama.
„Gletscher.Leben“ – život u vječnom ledu
Jeste li znali da na ledenjaku ima života? Da tu živi ledenjački skokun, velik tek nekoliko milimetara? Na izložbi „Gletscher.Leben“ u centru za posjetitelje na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe možete digitalno učiniti da to maleno stvorenje preskače velike prepreke i interaktivno usporediti promjene sloja leda ledenjaka Pasterze s monumentalnim građevinama. Interaktivne postaje i videa na izložbi približit će posjetiteljicama i posjetiteljima životni prostor ledenjaka, njegov utjecaj na prirodu i ljude te ga učiniti stvarnim i razumljivim.
Izložba „Passheiligtum Hochtor: Put kroz tisućljeća“
Na ovoj izložbi doznajemo zanimljivosti o povijesti drevnog planinskog prijevoja. Brojnim iskapanjima otkriveni su kipići te keltski i rimski novčići koji potvrđuju da je na prijevoju nekoć postojalo svetište. Nalazi oružja, broševa, alata za kopanje zlata, srednjovjekovnih tkanina i ostataka kopača zlata iz 18. stoljeća pokazuju važnost veze sjever-jug kao rute za trgovce, kopače zlata i trgovce ljudima koji su opskrbljivali mletačke galije robljem sa sjevera.
Izložba „Berg, die (Substantiv, feminin)–Frauen im Aufstieg“
Izložba „Berg, die“ u centru za posjetitelje Kaiser-Franz-Josefs-Höhe govori o dugom putu do priznanja koji su alpinistice morale proći. Na zanimljiv način naglašava izvanredna postignuća žena na planini, otkriva priče o prvom ženskom usponu na Großglockner i pritom razotkriva mitove. Interaktivni kviz gostima omogućuje da ispitaju vlastite predrasude i saznaju koliko zapravo znaju o muškarcima i ženama.
„Gletscher.Leben“ – život u vječnom ledu
Jeste li znali da na ledenjaku ima života? Da tu živi ledenjački skokun, velik tek nekoliko milimetara? Na izložbi „Gletscher.Leben“ u centru za posjetitelje na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe možete digitalno učiniti da to maleno stvorenje preskače velike prepreke i interaktivno usporediti promjene sloja leda ledenjaka Pasterze s monumentalnim građevinama. Interaktivne postaje i videa na izložbi približit će posjetiteljicama i posjetiteljima životni prostor ledenjaka, njegov utjecaj na prirodu i ljude te ga učiniti stvarnim i razumljivim.
Naša zelena vizija: Glockner ePower i Großglockner e-tura za uživanje
Großglockner Hochalpenstraßen AG vodeće je poduzeće u području širenja infrastrukture za punjenje električnih vozila u blizini najljepših panoramskih cesta u Austriji. Već nekoliko godina promiče e-mobilnost kao napredan i održiv način kretanja na svojim alpskim izletničkim rutama u zaštićenim područjima. Nekoliko najsuvremenijih e-punionica već je postavljeno uz visokoalpsku cestu Großglockner.
Großglockner e-tura za uživanje kroz Nacionalni park Visoke Ture
Großglockner e-tura za uživanje prvo je austrijsko cestovno putovanje za električne automobile. Kružna staza duga 230 km vodi kroz najljepše krajolike Austrije u nacionalnom parku Visoke Ture u Salzburgu, istočnom Tirolu i Koruškoj te preko najljepše panoramske ceste u Alpama – visokoalpske ceste Großglockner. Gusta mreža stanica za punjenje duž cijele rute jamči siguran i čist užitak u vožnji. Najbolja stvar na ovoj turi: brojna mjesta na kojima se možete zaustaviti, posebno odabrana prema kriterijima održivosti, ekologije i regionalnosti, a koja vas pozivaju da zastanete, zadržite se i, naravno, uživate. Großglockner e-tura za uživanje – održiv užitak u svakom pogledu!
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
Telefon: +43 662 873673-0