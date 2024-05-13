Two skiers wearing helmets and goggles on snowy slope at sunset, mountain panorama in the background.
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Skijalište Nassfeld u Koruškoj
Sunce, snijeg i zabava na stazama #Nassfeldstyle

Skijanje ili snowboardanje, opuštanje i odmaranje ili zabava s obitelji: snijegom prekriveni raj oko skijališta Nassfeld nudi ponešto za svakoga!

Čak i sunce ovdje svrati češće nego drugdje. A nije ni čudo. Skijalište Nassfeld jednostavno je jedan od najljepših kutaka Austrije!
Bilo da dolaziš na skijanje ili snowboardanje, sunčanje ili veselu zabavu u planinskim kolibama: najveće skijalište Koruške nudi baš ono što ljubiteljice i ljubitelji zime traže. 

Tajna uspjeha ovog skijališta? Savršena kombinacija snijega, sunca i zimskih radosti! Na 110 kilometara staza svih razina težine svi će ovdje pronaći savršeno mjesto za sebe, od početnika do profesionalaca. Brojne rustikalne kolibe i kulinarski specijaliteti daju dodatnu dozu užitka, a sve to u prepoznatljivom #Nassfeldstyle. A odozgo se smiješi stalni gost Nassfelda: sunce koje savršeno osvjetljava blistave trenutke sreće.

Ma che bello! Blizina Italije čini ovo koruško skijalište pravim insajderskim savjetom za sve koji žele osjetiti talijanski Lebensgefühl – i to ne samo na ljetovanju.

Činjenice o regiji
SkijalištaNassfeld + obiteljska skijališta Weissensee, Kötschach-Mauthen i Weißbriach
Kilometri staza110 Nassfeld + 15 obiteljska skijališta
Kilometri skijaških staza180 km
Žičare28 Nassfeld + 10 obiteljska skijališta
Škole skijanja3 na Nassfeldu + još 3 u obiteljskim skijalištima
Najviša planinaTrogkofel (2280 m)
Skijaške kolibe25
Vrijeme
Žičare
Nassfeld u KoruškojNedobično. Svestrano. Prepuno posebnih iskustava.

Zašto vrijedi posjetiti Nassfeld?

110 kilometara staza, 28 žičara i liftova

Plave, crvene ili crne: jedno od 10 top skijališta ima toliko staza da se nikada ne mora ići dvaput na istu. Brzo i sigurno do sljedećeg spusta!

Pregled ruta

100 % zajamčen snijeg

U skijalištu Nassfeld zajamčen je praškasti snijeg prosječne visine od 7-8 m! Po potrebi je na raspolaganju 460 modernih topova za zasnježivanje.

Uvjerite se sami

Austrijska udobnost susreće talijansku lakoću postojanja

Geografski položaj Nassfelda, u blizini Italije, stvara jedinstvenu mikroklimu i posebnu atmosferu. Ovdašnja kuhinja spaja alpske i mediteranske utjecaje.

Više o kuhjinji

Često postavljana pitanja

  • Nassfeld je najveće skijalište Koruške i jedno od najvećih u Austriji. Ovo su njegove glavne prednosti i atrakcije za skijašice i skijaše:

  • 110 km skijaških staza (plave, crvene i crne).

  • 29 gondola i liftova jamči brz i siguran prelazak sa staze na stazu. Više udobnosti i više vremena provedenog na stazi!

  • 26 planinskih koliba i restorana u Austriji i na talijanskoj strani granice koji nude sve, od regionalnih specijaliteta do mediteranskih delicija.

  • 100 % zajamčen snijeg: skijalište Nassfeld nudi obilje praškastog snijega – u prosjeku 7 do 8 metara! Ako zima napravi pauzu, na raspolaganju je 460 najsuvremenijih topova za zasnježivanje.

  • Sunce, sunce, sunce: 100 sunčanih sati više nego u sjevernim Alpama: idealni uvjeti za zimsko sunčanje i skijanje na suncu.

  • Još odličnih sadržaja: 2 ski-movie trkačke staze sa snimkom vožnje, Speed-Foto zona s mjerenjem brzine, Nassfeld Snowpark, noćno skijanje, zmijolike i valovite staze s atrakcijama i preprekama.

Jedinstvene atrakcije za skijaše

Skijalište Nassfeld savršeno je za skijaški odmor s obitelji. Osim što od ukupno 110 kilometara staza čak 13 čine plave staze, duljine više od 12 km, u neposrednoj blizini nalaze se i 3 skijališta prilagođena obiteljima: Weißbriach, Kötschach-Mauthen i Weissensee.

Nassfeld za obitelji

Uz izvrsnu i modernu infrastrukturu,kojom se mogu pohvaliti brojna austrijska skijališta, nebo nad Nassfeldom jako je često bez oblaka, s više od 850 sunčanih sati. Blizina Italije regiji daje jedinstven karakter – ne samo kroz posebnu klimu, nego i kroz mediteransku atmosferu koja vlada odmaralištem.

Web kamera iz odmarališta

U neposrednoj blizini skijališta Nassfeld nalazi se mnoštvo sadržaja za one koji ne žele „samo“ skijati ili snowboardati:

·        Hodanje na krpljama

Krplje se mogu unajmiti u lokalnim školama skijanja i u pojedinim smještajnim objektima.

·        Skijaško trčanje

Impresivna mreža od 180 kilometara staza u Nassfeldu, Weissenseeu i Lesachtalu očekuje sve ljubiteljice i ljubitelje zimskih sportova.

·        Klizanje na prirodnom ledu

Klizati se možete na zaleđenom Pressegger See ili na najvećem uređenom prirodnom klizalištu u Europi – na jezeru Weissensee.

·        Sanjkanje

Ljubiteljice i ljubitelji sanjkanja mogu uživati na stazama za sanjkanje u regiji Nassfeld-Pressegger See. Sanjke se mogu unajmiti gotovo posvuda, 5 staza dodatno je osvijetljeno, a u Weißbriachu nudi se čak i shuttle-servis.

·        Vožnje saonicama

Zimska vožnja saonicama koje vuku konji poseban je doživljaj za cijelu obitelj, ali i savršena prilika da udvoje pokriveni dekicom i provedete najljepše romantične trenutke.

·        Alpski wellness i opuštanje

Brojne wellness ponude u smještajima pozivaju na relaksaciju i predah nakon aktivnog dana na snijegu.

Izvan skijaških staza

Najljepši doživljaji na planinama

Foto-točke

„Smiješak, molim!“ krilatica je foto-studija u skijalištu Nassfeld! U regiji kao što je Nassfeld nije teško uvijek na licu imati širok osmijeh.

Više o foto-točkama

Skijanje u dubokom snijegu

Na širokim stazama ili uskim puteljcima kroz šumu – u Nassfeldu se nudi ponešto za svakoga. Dostupno udobno žičarom ili uz kratak uspon.

Skijanje u dubokom snijegu

Izazov Nassfeld

Tražiš dobar izazov? Skupljaj bedževe i osvoji sjajne nagrade u Nassfeld Challengeu. Registracija je jednostavna, a odlične nagrade čekaju!

Izazov Nassfeld

Noćno skijanje

Zabava se nastavlja i nakon zalaska sunca: Na jednoj od najdužih osvijetljenih staza u Alpama očekuju te nezaboravni čarobni trenuci!

Skijanje u tami

Izvan skijaških staza

Predah u planinarskom domu

Najljepše planinske kolibe skijališta Nassfeld

Što bi bio dan na snijegu bez savršenog predaha? Sigurno bi bio tek upola lijep kao uz njega! Posebno kada te taj predah vodi na najveću sunčanu terasu u Alpama... Čak 850 sunčanih sati čeka te u Nassfeldu. Savršeno okruženje za opuštanje na više od 1000 ležaljki i lounge kutaka!

A što nikako ne smije nedostajati? Velika porcija užitka! U 25 ugodnih skijaških koliba i restorana uz staze Nassfelda kao na srebrnom pladnju poslužuju se kulinarske delicije izravno s farmi u regiji. Slanina „Gailtaler Speck” (ZOZP), alpski sir iz doline Gailtal „Gailtaler Almkäse” (ZOZP), kruh od kiselog tijesta, koruški krapi, ribe iz lokalnih voda… I, što kažeš, zvuči savršeno, zar ne?

Obiteljski ručak, vesela užina ili après-ski na kraju dana: kolibe i restorani na stazama Nassfelda nude savršenu atmosferu i dodaju šlag na tortu tvom skijaškom danu. Smjesti se neku od koliba ili restorana Nassfelda i uz srdačnu se dobrodošlicu osjećaj baš kao kod kuće! 

25 skijaških restorana

Mediteranska strast susreće korušku kulinarsku tradiciju

Samo jedan skijaški spust dalje, odmah iza državne granice, autentični talijanski restorani pozivaju na pizzu, tjesteninu, izvrsne morske plodove ili svježu jadransku...

Kuhanje i kušanje

Najbolji kulinarski savjeti

Bilo da je riječ o aromatičnoj gailtalskoj slanini, tradicionalnom gailtalskom planinskom siru ili ukusnoj koruškoj punjenoj tjestenini Kasnudeln – u prvoj regiji...

Više o koruškoj kuhinji

Najbolji vidikovci

Panoramska terasa s vidikovcem Sky Plate

Tko želi osobito intenzivno doživjeti planinski svijet i pritom se ne boji visine, odvažit će se zakoračiti na impresivnu platformu „Sky Plate“ na Gartnerkofelu.

Više informacija

Foto-točke i kina Nassfelda

Pogled na Nassfeld s veličanstvenom panoramom Karnijskih, Gailtalskih i Julijskih Alpa.

Pregledajte foto-točke

Events

Music meets Sun u stilu #Nassfeldstyle

Blistavo sunce, staze prekrivene firnom i opušteni ritmovi od veljače stvaraju savršenu kulisu za uživanje u skijanju na suncu u stilu #Nassfeldstyle. Ujutro još žustri zavoji na snijegu, a u podne opušteni odmor na sunčanoj terasi – upravo tako doživljavaš...

Uživanje u skijanju, suncu i glazbi

Gartnerkofel Trophy 2027

Veleslalom na FIS stazi ima oko 100 vrata, ograničen broj natjecatelja i novčane nagrade u ženskoj i muškoj konkurenciji. Nakon utrke slijede proglašenje pobjednika i After-Race Party u baru Schneemann.

Gartnerkofel Trophy 2027
Kontakt
www.nassfeld.at

NLW Tourismus Marketing GmbH

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor

Telefon: +43 4285 82 41

info@nassfeld.at
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