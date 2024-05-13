Skijalište Nassfeld u Koruškoj
Sunce, snijeg i zabava na stazama #Nassfeldstyle
Introduction
Čak i sunce ovdje svrati češće nego drugdje. A nije ni čudo. Skijalište Nassfeld jednostavno je jedan od najljepših kutaka Austrije!
Bilo da dolaziš na skijanje ili snowboardanje, sunčanje ili veselu zabavu u planinskim kolibama: najveće skijalište Koruške nudi baš ono što ljubiteljice i ljubitelji zime traže.
Tajna uspjeha ovog skijališta? Savršena kombinacija snijega, sunca i zimskih radosti! Na 110 kilometara staza svih razina težine svi će ovdje pronaći savršeno mjesto za sebe, od početnika do profesionalaca. Brojne rustikalne kolibe i kulinarski specijaliteti daju dodatnu dozu užitka, a sve to u prepoznatljivom #Nassfeldstyle. A odozgo se smiješi stalni gost Nassfelda: sunce koje savršeno osvjetljava blistave trenutke sreće.
Ma che bello! Blizina Italije čini ovo koruško skijalište pravim insajderskim savjetom za sve koji žele osjetiti talijanski Lebensgefühl – i to ne samo na ljetovanju.
Zašto vrijedi posjetiti Nassfeld?
110 kilometara staza, 28 žičara i liftova
Plave, crvene ili crne: jedno od 10 top skijališta ima toliko staza da se nikada ne mora ići dvaput na istu. Brzo i sigurno do sljedećeg spusta!
100 % zajamčen snijeg
U skijalištu Nassfeld zajamčen je praškasti snijeg prosječne visine od 7-8 m! Po potrebi je na raspolaganju 460 modernih topova za zasnježivanje.
Često postavljana pitanja
Najljepši doživljaji na planinama
Foto-točke
„Smiješak, molim!“ krilatica je foto-studija u skijalištu Nassfeld! U regiji kao što je Nassfeld nije teško uvijek na licu imati širok osmijeh.
Skijanje u dubokom snijegu
Na širokim stazama ili uskim puteljcima kroz šumu – u Nassfeldu se nudi ponešto za svakoga. Dostupno udobno žičarom ili uz kratak uspon.
Izazov Nassfeld
Tražiš dobar izazov? Skupljaj bedževe i osvoji sjajne nagrade u Nassfeld Challengeu. Registracija je jednostavna, a odlične nagrade čekaju!
Najljepše planinske kolibe skijališta Nassfeld
Što bi bio dan na snijegu bez savršenog predaha? Sigurno bi bio tek upola lijep kao uz njega! Posebno kada te taj predah vodi na najveću sunčanu terasu u Alpama... Čak 850 sunčanih sati čeka te u Nassfeldu. Savršeno okruženje za opuštanje na više od 1000 ležaljki i lounge kutaka!
A što nikako ne smije nedostajati? Velika porcija užitka! U 25 ugodnih skijaških koliba i restorana uz staze Nassfelda kao na srebrnom pladnju poslužuju se kulinarske delicije izravno s farmi u regiji. Slanina „Gailtaler Speck” (ZOZP), alpski sir iz doline Gailtal „Gailtaler Almkäse” (ZOZP), kruh od kiselog tijesta, koruški krapi, ribe iz lokalnih voda… I, što kažeš, zvuči savršeno, zar ne?
Obiteljski ručak, vesela užina ili après-ski na kraju dana: kolibe i restorani na stazama Nassfelda nude savršenu atmosferu i dodaju šlag na tortu tvom skijaškom danu. Smjesti se neku od koliba ili restorana Nassfelda i uz srdačnu se dobrodošlicu osjećaj baš kao kod kuće!
Mediteranska strast susreće korušku kulinarsku tradiciju
Samo jedan skijaški spust dalje, odmah iza državne granice, autentični talijanski restorani pozivaju na pizzu, tjesteninu, izvrsne morske plodove ili svježu jadransku...
Najbolji vidikovci
Panoramska terasa s vidikovcem Sky Plate
Tko želi osobito intenzivno doživjeti planinski svijet i pritom se ne boji visine, odvažit će se zakoračiti na impresivnu platformu „Sky Plate“ na Gartnerkofelu.
Events
Music meets Sun u stilu #Nassfeldstyle
Blistavo sunce, staze prekrivene firnom i opušteni ritmovi od veljače stvaraju savršenu kulisu za uživanje u skijanju na suncu u stilu #Nassfeldstyle. Ujutro još žustri zavoji na snijegu, a u podne opušteni odmor na sunčanoj terasi – upravo tako doživljavaš...
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