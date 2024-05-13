U neposrednoj blizini skijališta Nassfeld nalazi se mnoštvo sadržaja za one koji ne žele „samo“ skijati ili snowboardati:

· Hodanje na krpljama

Krplje se mogu unajmiti u lokalnim školama skijanja i u pojedinim smještajnim objektima.

· Skijaško trčanje

Impresivna mreža od 180 kilometara staza u Nassfeldu, Weissenseeu i Lesachtalu očekuje sve ljubiteljice i ljubitelje zimskih sportova.

· Klizanje na prirodnom ledu

Klizati se možete na zaleđenom Pressegger See ili na najvećem uređenom prirodnom klizalištu u Europi – na jezeru Weissensee.

· Sanjkanje

Ljubiteljice i ljubitelji sanjkanja mogu uživati na stazama za sanjkanje u regiji Nassfeld-Pressegger See. Sanjke se mogu unajmiti gotovo posvuda, 5 staza dodatno je osvijetljeno, a u Weißbriachu nudi se čak i shuttle-servis.

· Vožnje saonicama

Zimska vožnja saonicama koje vuku konji poseban je doživljaj za cijelu obitelj, ali i savršena prilika da udvoje pokriveni dekicom i provedete najljepše romantične trenutke.

· Alpski wellness i opuštanje

Brojne wellness ponude u smještajima pozivaju na relaksaciju i predah nakon aktivnog dana na snijegu.