Schladming-Dachstein
Devet skijaških planina. Jedan doživljaj. Nebrojene mogućnosti.
Introduction
Skijanje između masiva Dachstein i planina Schladminger Tauern
U srcu Štajerske, između veličanstvenog masiva Dachstein na sjeveru i moćnih planina Schladminger Tauern na jugu, smjestila se idilična destinacija s raznolikom ponudom: Schladming-Dachstein. Ovdje te očekuju zimske radosti svih vrsta: 230 kilometara savršeno uređenih skijaških staza, staze za skijaško trčanje svjetske klase, pustolovine na ledenjaku i istinska austrijska gostoljubivost.
Tako primjerice skijaško područje na 4 planine Schladming povezuje četiri vrhunske skijaške planine: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. One zajedno čine srce Ski amadéa, jednog od najvećih skijaških kompleksa u Europi. Jedna skijaška karta otvara vrata prema 123 kilometra staza, modernim žičarama i brojnim alpskim kolibama. Široke staze za carving, dinamični spustovi, zajamčen snijeg i ugodne sunčane terase s panoramskim pogledom stvaraju nezaboravan ugođaj na snijegu.
Od slavnog skijaškog područja na 4 planine Schladming, preko obiteljskih skijališta poput Galsterberga i Riesneralma pa sve do zimskog planinarenja i pješačenja, ski-joge i vrhunske alpske gastronomije: Schladming-Dachstein mjesto je gdje se spajaju sport, obiteljska zabava i čisto uživanje u životu.
Posjetite stoga Schladming-DachsteinU Schladming-Dachsteinu, koji je dio mreže Ski amadé, stres svakodnevice topi se poput snijega na suncu. Očekuju te beskrajni kilometri staza, posebni dječji spustovi, najsuvremenije žičare i šetnje netaknutom prirodom.
Kretanje i mir
Spusti se niz skijaške staze ili pronađi mir u zimskom pješačenju, skijaškom trčanju ili ski-jogi – usred planina, šuma i očaravajućih vidika.
Umjetnost i kultura
Advent, božićni sajmovi i spektakularna utrka Night Race: ovdje kultura i sport idu ruku pod ruku.
Četiri planine. Jedan doživljaj. Beskrajan skijaški užitak
U Schladming-Dachsteinu lako se ide od planine do planine, a za to čak nije potrebno ni skinuti skije. Skijaško područje na 4 planine Schladming povezuje Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm u ogroman skijaški raj. Zajamčen snijeg, sportski izazovi i pogled koji oduzima dah. Najsuvremenija udobnost, kratka vremena čekanja i beskrajna raznolikost: dobro došli u srce regije Ski amadé!
Obiteljski odmor
Djeca do 6 godina starosti skijaju BESPLATNO na svim planinama skijaškog područja na 4 planine (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) te na malim skijalištima (Fageralm, SKI Rittisberg, Galsterbergalm)!
Najljepši smještaji
Skijaški i wellness hotel Schütterhof ****
Ski-in/ski-out, infinity bazen i ski propusnica – 3 noćenja u hotelu s 4 zvjezdice Schütterhof od 770 € po osobi, uključujući Ski amadé propusnicu i panoramski wellness.
Prirodni i wellness hotel Höflehner **** Superior
Jedinstvena lokacija, uz samu skijašku stazu – 4 noćenja u hotelu Höflehner od 1450 € po osobi, uključujući polupansion, skijašku propusnicu, wellness i još mnogo toga.
Kakva divna zabava na snijeguU Schladming-Dachsteinu – dijelu velike regije Ski amadé – svakodnevni stres topi se poput snijega na suncu. Očekuju te beskrajni kilometri staza, posebne dječje skijaške staze, najsuvremenije žičare, visinske staze za skijaško trčanje i mnogo toga više!
Pogledi koji oduzimaju dah
Na 2700 metara nadmorske visine očekuju te panoramski pogled, ledena palača, viseći most i restoran na ledenjaku s domaćim specijalitetima i zadivljujućim vidicima.
Pustolovine u mraku
Večernje skijanje, sanjkanje, planinski usponi ili skijaško trčanje pod zvjezdanim nebom: zima u Schladming-Dachsteinu zapravo nikad ne prestaje.
Skijaško trčanje u visinama
Na sunčanom platou Ramsau am Dachstein očekuje te prostrana mreža visinskih staza za skijaško trčanje s bajkovitim panoramama – mirno, sportski i sa zajamčenih snijegom.
Pođi na skijašku turu
Bilo na ili izvan staze – u ovom beskrajnom, zasnježenom zimskom raju svatko će pronaći pronalazi idealnu skijašku turu za sebe.
Radost sanjkanja i danju i noću
Sanjkanje je jedna od omiljenih aktivnosti u regiji – i danju i noću! 7 km duga staza za sanjkanje na Hochwurzenu ubraja se među najduže u Alpama.
Zabava izvan staza
Užitak alpske gastronomije
Vrhunski kuhar Richard Rauch blisko surađuje s raznim planinskim restoranima – tako nastaju jedinstveni regionalni alpski specijaliteti koji se nude na jelovnicima.
Noćno sanjkanje i fina rebarca
Uživaj u pikantnim rebarcima u kolibi Hochwurzenhütte i spusti se 7 km dugom osvijetljenom stazom za sanjkanje ili niz Galsterberg – sve to u kombiniranom paketu.
Započni dan sa ski-jogom
Sat ski-joge od 30 minuta održava se uz samu skijašku stazu – okruženo planinama. Tako ćeš na opušten i uravnotežen način započeti svoj skijaški dan.
Još više udobnosti i kraća vremena čekanja uz nove žičare.
Ove zime u pogon kreću čak tri vrhunske moderno opremljene žičare: gondola s 10 sjedala na Hauser Kaiblingu, udobna sjedežnica s 8 sjedala na Planaiu i nova gondola na Fageralmu. Tako se na vrh stiže još brže, a sve to uz panoramski pogled.
„Almkulinarik“ – najuzbudljivije ponude i udobne kolibeNakon dana provedenog na snijegu ništa nije ljepše od opuštanja u toplini planinske kolibe. Uživaj u domaćim specijalitetima i jedinstvenim jelima iz projekta alpske gastronomije Richarda Raucha.
Naši savjeti za...
Planinske kolibe
Koliba u Schladmingu, sanjkanje i snowtubing.
Na velikoj terasi na vrhu planine Planai gosti mogu uživati u odrescima, carskom drobljencu i prženim krumpirićima.
Mala, ugodna koliba (1852 m), smještena uz samu skijašku i stazu za sanjkanje, otvorena samo zimi.
Koliba na Hauser Kaiblingu s prekrasnim pogledom.
Rustikalna koliba s tradicionalnom peći na drva.
Idealna za cijelu obitelj, dostupna pješice, na skijama za skijaško trčanje ili automobilom.
Mjesta za savršene fotke – u potrazi za savršenom panoramom
Dachstein – nebeske ljestve i stepenice u ništa
Zadivljujući pogled s više od 2700 metara nadmorske visine.
Veličanstven pogled na masiv Dachstein.
Skijaško selo na najvišoj nadmorskoj visini u Štajerskoj, s očaravajućim vidicima i netaknutom prirodom.
S vrha se pruža očaravajući pogled na snježnobijeli zimski krajolik.
Spektakularan pogled na masiv Dachstein – savršen za zimske fotografije.
Toliko toga za doživjeti na snijegu
Ski Opening 2025 uz Backstreet Boyse
5., 6. i 7. prosinca Backstreet Boysi otvaraju zimu spektakularnim koncertom uživo na stadionu Planai – skupa s... tobom?
The Nightrace 2026
Svake godine Schladming postaje pozornica najspektakularnije skijaške utrke: nezaboravne utrke „Nightrace“, vrhunca Svjetskog kupa.
Božićni sajmovi
Snijeg, svjetla, fini zalogajčići i pića: prava austrijska ležernost tijekom zimskih mjeseci.
Dachsteinlauf – javna utrka u skijaškom trčanju
Od 9. do 11. siječnja 2026. Ramsau am Dachstein postaje pozornica utrke DACHSTEINLAUF. Odaberi između različitih dionica: od 40 km skijaškog trčanja do ekipnog natjecanja na 10 km. Prikladno za skijaše trkače svih razina vještine.
Vlastitim snagama gore, opušteno prema dolje
Vrlo poseban zimski doživljaj je turno skijanje pripremljenim stazama na Planaiu: korak po korak kroz šumu do vrha, s pogledom na masiv Dachstein. Na vrhu te ne očekuje samo panorama, već i opušten spust niz staze svjetskog kupa te zaslužena pauza u ugodnoj planinskoj kolibi.
Praktične informacijeDobro je znati
Dolazak
Putuj održivo vlakom preko Münchena do Schladminga ili dođi autom u Ennstal.
Gdje prenoćiti?
Hotel u Schladmingu, apartman u Haus im Ennstalu ili chalet u Ramsau am Dachsteinu – sve je moguće.
Skijalište
Skijaško područje na 4 planine, posebne staze za djecu, a sve to u okviru velike regije Ski amadé: sve ovo govori da si ovdje baš na pravom mjestu.
Dolazak
Putuj održivo vlakom preko Münchena do Schladminga ili dođi autom u Ennstal.
Gdje prenoćiti?
Hotel u Schladmingu, apartman u Haus im Ennstalu ili chalet u Ramsau am Dachsteinu – sve je moguće.
Skijalište
Skijaško područje na 4 planine, posebne staze za djecu, a sve to u okviru velike regije Ski amadé: sve ovo govori da si ovdje baš na pravom mjestu.
Skijaška propusnica
Već doma se informiraj o tome koja ti je propusnica potrebna i koliko košta.
Škole skijanja
U cijeloj regiji Schladming-Dachstein ima 20 škola skijanja i skijaškog trčanja.
Što se ovdje nudi?
Ne želiš propustiti nijedan događaj na odmoru? Zaviri već sada u kalendar događanja za ovu zimu.
Skijaška propusnica
Već doma se informiraj o tome koja ti je propusnica potrebna i koliko košta.
Škole skijanja
U cijeloj regiji Schladming-Dachstein ima 20 škola skijanja i skijaškog trčanja.
Što se ovdje nudi?
Ne želiš propustiti nijedan događaj na odmoru? Zaviri već sada u kalendar događanja za ovu zimu.
Poslovanje s pogledom u daljinu
Kongresi, sastanci ili skupovi za umrežavanje – regija Schladming-Dachstein u srcu Austrije razvija se u vodeću destinaciju za poslovne događaje. No što ju čini tako posebnom? Spoj moderne infrastrukture i zadivljujuće prirode. Tako ovdje održani događaji nisu samo profesionalno organizirani, već i dugo ostaju u lijepom sjećanju.
Konferencije u Schladming-Dachsteinu
Na mjestu gdje se inače ostvaruju snovi o savršenom odmoru, sada se otvaraju i nove poslovne perspektive. Schladming-Dachstein posjetiteljice i posjetitelje oduševljava ne samo kao regija za odmor, već i kao inspirativno mjesto za konferencije, poslovna putovanja i programe poticaja. Okružena masivom Dachsteina, prostranim alpskim pašnjacima i inovativnim lokacijama, ova regija nudi raznolikost koja motivira, pokreće – i povezuje ljude.
Zeleno srce na zimovanju
Štajerska na poseban način ujedinjuje prirodu, kulturu i kulinarske užitke te tako jamči jedinstvena zimska iskustva. Raznolika područja za skijanje i skijaško trčanje oko Schladminga, Kreischberga i Stuhlecka privlače posjetiteljice i posjetitelje na sjever, u središtu Štajerske Graz blista čarobnom atmosferom adventa dok na jugu očaravaju mirni vinogradi. Bilo da gosti uživaju u aktivnostima na stazama ili u opuštanju u miru i tišini, Štajerska će ih dočekati s istinskom srdačnošću i toplinom.
Turistička zajednica Schlamding-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310