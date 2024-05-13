Impresivni planinski krajolici, zasnježene šume i topla gostoljubivost čine ovu regiju savršenim mjestom za nezaboravne zimske doživljaje.

Skijanje između masiva Dachstein i planina Schladminger Tauern

U srcu Štajerske, između veličanstvenog masiva Dachstein na sjeveru i moćnih planina Schladminger Tauern na jugu, smjestila se idilična destinacija s raznolikom ponudom: Schladming-Dachstein. Ovdje te očekuju zimske radosti svih vrsta: 230 kilometara savršeno uređenih skijaških staza, staze za skijaško trčanje svjetske klase, pustolovine na ledenjaku i istinska austrijska gostoljubivost.

Tako primjerice skijaško područje na 4 planine Schladming povezuje četiri vrhunske skijaške planine: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. One zajedno čine srce Ski amadéa, jednog od najvećih skijaških kompleksa u Europi. Jedna skijaška karta otvara vrata prema 123 kilometra staza, modernim žičarama i brojnim alpskim kolibama. Široke staze za carving, dinamični spustovi, zajamčen snijeg i ugodne sunčane terase s panoramskim pogledom stvaraju nezaboravan ugođaj na snijegu.

Od slavnog skijaškog područja na 4 planine Schladming, preko obiteljskih skijališta poput Galsterberga i Riesneralma pa sve do zimskog planinarenja i pješačenja, ski-joge i vrhunske alpske gastronomije: Schladming-Dachstein mjesto je gdje se spajaju sport, obiteljska zabava i čisto uživanje u životu.