Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Devet skijaških planina. Jedan doživljaj. Nebrojene mogućnosti.

Impresivni planinski krajolici, zasnježene šume i topla gostoljubivost čine ovu regiju savršenim mjestom za nezaboravne zimske doživljaje.

Skijanje između masiva Dachstein i planina Schladminger Tauern

U srcu Štajerske, između veličanstvenog masiva Dachstein na sjeveru i moćnih planina Schladminger Tauern na jugu, smjestila se idilična destinacija s raznolikom ponudom: Schladming-Dachstein. Ovdje te očekuju zimske radosti svih vrsta: 230 kilometara savršeno uređenih skijaških staza, staze za skijaško trčanje svjetske klase, pustolovine na ledenjaku i istinska austrijska gostoljubivost.

Tako primjerice skijaško područje na 4 planine Schladming povezuje četiri vrhunske skijaške planine: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. One zajedno čine srce Ski amadéa, jednog od najvećih skijaških kompleksa u Europi. Jedna skijaška karta otvara vrata prema 123 kilometra staza, modernim žičarama i brojnim alpskim kolibama. Široke staze za carving, dinamični spustovi, zajamčen snijeg i ugodne sunčane terase s panoramskim pogledom stvaraju nezaboravan ugođaj na snijegu.

Od slavnog skijaškog područja na 4 planine Schladming, preko obiteljskih skijališta poput Galsterberga i Riesneralma pa sve do zimskog planinarenja i pješačenja, ski-joge i vrhunske alpske gastronomije: Schladming-Dachstein mjesto je gdje se spajaju sport, obiteljska zabava i čisto uživanje u životu.

Činjenice i brojke
Broj skijališta9
Broj kilometara staza230 km (od 760 km u Ski amadéu)
Broj kilometara staza za skijaško trčanje430
Broj kilometara održavanih zimskih pješačkih staza300
Broj žičara98
Broj škola za skijanje i skijaško trčanje20
Broj skijaških koliba100
Najviša planina u regijiDachstein (2995 m)
Najdulji spust u dolinuHochwurzen (7,7 km)
Dolazak
Smještaj
Događanja
Skijaška propusnica
Plan staza

Posjetite stoga Schladming-Dachstein

U Schladming-Dachsteinu, koji je dio mreže Ski amadé, stres svakodnevice topi se poput snijega na suncu. Očekuju te beskrajni kilometri staza, posebni dječji spustovi, najsuvremenije žičare i šetnje netaknutom prirodom.

Kretanje i mir

Spusti se niz skijaške staze ili pronađi mir u zimskom pješačenju, skijaškom trčanju ili ski-jogi – usred planina, šuma i očaravajućih vidika.

Više o zimskom pješačenju i jogi

Umjetnost i kultura

Advent, božićni sajmovi i spektakularna utrka Night Race: ovdje kultura i sport idu ruku pod ruku.

Više o događanjima

Vrhunski gastronomski užici

Autentične i ugodne planinske kolibe, domaći specijaliteti i alpska gastronomija pretvaraju svaki spust u pravi užitak.

Više o gastronomskim užicima

Četiri planine. Jedan doživljaj. Beskrajan skijaški užitak

U Schladming-Dachsteinu lako se ide od planine do planine, a za to čak nije potrebno ni skinuti skije. Skijaško područje na 4 planine Schladming povezuje Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm u ogroman skijaški raj. Zajamčen snijeg, sportski izazovi i pogled koji oduzima dah. Najsuvremenija udobnost, kratka vremena čekanja i beskrajna raznolikost: dobro došli u srce regije Ski amadé!

Sve informacije o skijalištu
djeca do 6 godina skijaju besplatno

Obiteljski odmor

Djeca do 6 godina starosti skijaju BESPLATNO na svim planinama skijaškog područja na 4 planine (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) te na malim skijalištima (Fageralm, SKI Rittisberg, Galsterbergalm)! 

Na zimske doživljaje!

Najljepši smještaji

Skijaški i wellness hotel Schütterhof ****

Ski-in/ski-out, infinity bazen i ski propusnica – 3 noćenja u hotelu s 4 zvjezdice Schütterhof od 770 € po osobi, uključujući Ski amadé propusnicu i panoramski wellness.

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Prirodni i wellness hotel Höflehner **** Superior

Jedinstvena lokacija, uz samu skijašku stazu – 4 noćenja u hotelu Höflehner od 1450 € po osobi, uključujući polupansion, skijašku propusnicu, wellness i još mnogo toga.

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Almwelt Austria

Premium chaleti uz samu stazu, privatni spa, kamin i košara s doručkom. Od € 550/noć, može se rezervirati za 4. 12. 2025. - 5. 4. 2026.

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Kakva divna zabava na snijegu

U Schladming-Dachsteinu – dijelu velike regije Ski amadé – svakodnevni stres topi se poput snijega na suncu. Očekuju te beskrajni kilometri staza, posebne dječje skijaške staze, najsuvremenije žičare, visinske staze za skijaško trčanje i mnogo toga više!

Pogledi koji oduzimaju dah

Na 2700 metara nadmorske visine očekuju te panoramski pogled, ledena palača, viseći most i restoran na ledenjaku s domaćim specijalitetima i zadivljujućim vidicima.

Doživi Dachstein

Pustolovine u mraku

Večernje skijanje, sanjkanje, planinski usponi ili skijaško trčanje pod zvjezdanim nebom: zima u Schladming-Dachsteinu zapravo nikad ne prestaje.

Zimski doživljaji noću

Skijaško trčanje u visinama

Na sunčanom platou Ramsau am Dachstein očekuje te prostrana mreža visinskih staza za skijaško trčanje s bajkovitim panoramama – mirno, sportski i sa zajamčenih snijegom.

Otkrij skijaško trčanje

Pođi na skijašku turu

Bilo na ili izvan staze – u ovom beskrajnom, zasnježenom zimskom raju svatko će pronaći pronalazi idealnu skijašku turu za sebe.

Pregledaj skijaške ture

Radost sanjkanja i danju i noću

Sanjkanje je jedna od omiljenih aktivnosti u regiji – i danju i noću! 7 km duga staza za sanjkanje na Hochwurzenu ubraja se među najduže u Alpama.

Zabava za sve uzraste

Obiteljska zabava na snijegu

Rittisberg, Galsterberg i Planneralm nude šumske bajke, mirne staze, stazu za sanjkanje i zabavne parkove: sve što je potrebno za zimu punu obiteljskih pustolovina.

Više za obitelji

Zabava izvan staza

Užitak alpske gastronomije

Vrhunski kuhar Richard Rauch blisko surađuje s raznim planinskim restoranima – tako nastaju jedinstveni regionalni alpski specijaliteti koji se nude na jelovnicima.

Alpska kuhinja Richarda Raucha

Noćno sanjkanje i fina rebarca

Uživaj u pikantnim rebarcima u kolibi Hochwurzenhütte i spusti se 7 km dugom osvijetljenom stazom za sanjkanje ili niz Galsterberg – sve to u kombiniranom paketu.

Sanjkanje i večera u jednom

Započni dan sa ski-jogom

Sat ski-joge od 30 minuta održava se uz samu skijašku stazu – okruženo planinama. Tako ćeš na opušten i uravnotežen način započeti svoj skijaški dan.

Savršeni zen

Romantika na saonicama

Klizi kroz zimsku idilu pod udobnom, toplom dekicom – romantična vožnja saonicama koje vuku konji, za dvoje ili cijelu obitelj.

S konjima na snijegu
Brzo i sa stilom prema vrhu

Još više udobnosti i kraća vremena čekanja uz nove žičare.

Ove zime u pogon kreću čak tri vrhunske moderno opremljene žičare: gondola s 10 sjedala na Hauser Kaiblingu, udobna sjedežnica s 8 sjedala na Planaiu i nova gondola na Fageralmu. Tako se na vrh stiže još brže, a sve to uz panoramski pogled.

„Almkulinarik“ – najuzbudljivije ponude i udobne kolibe

Nakon dana provedenog na snijegu ništa nije ljepše od opuštanja u toplini planinske kolibe. Uživaj u domaćim specijalitetima i jedinstvenim jelima iz projekta alpske gastronomije Richarda Raucha.

Otkrij više o odabranim kolibama koje su dio projekta „Almkulinarik by Richard Rauch“.

Naši savjeti za...

Planinske kolibe

  • Rösteralm

    Koliba u Schladmingu, sanjkanje i snowtubing.

  • Koliba Onkel Willy's Hütte

    Na velikoj terasi na vrhu planine Planai gosti mogu uživati u odrescima, carskom drobljencu i prženim krumpirićima.

  • Hochwurzen Alm

    Mala, ugodna koliba (1852 m), smještena uz samu skijašku i stazu za sanjkanje, otvorena samo zimi.

  • Krummholzhütte

    Koliba na Hauser Kaiblingu s prekrasnim pogledom.

  • Sondlalm

    Rustikalna koliba s tradicionalnom peći na drva.

  • Waldhäuslalm

    Idealna za cijelu obitelj, dostupna pješice, na skijama za skijaško trčanje ili automobilom.

Mjesta za savršene fotke – u potrazi za savršenom panoramom

Toliko toga za doživjeti na snijegu

Ski Opening 2025 uz Backstreet Boyse

05. 12. 2025. – 07. 12. 2025.
Planai Stadium, Schladming

5., 6. i 7. prosinca Backstreet Boysi otvaraju zimu spektakularnim koncertom uživo na stadionu Planai – skupa s... tobom?

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The Nightrace 2026

27. 01. 2026. – 28. 01. 2026.
Planai Stadium, Schladming

Svake godine Schladming postaje pozornica najspektakularnije skijaške utrke: nezaboravne utrke „Nightrace“, vrhunca Svjetskog kupa.

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Božićni sajmovi

28. 11. 2025. – 21. 12. 2025.
Schladming-Dachstein

Snijeg, svjetla, fini zalogajčići i pića: prava austrijska ležernost tijekom zimskih mjeseci.

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Dachsteinlauf – javna utrka u skijaškom trčanju

09. 01. 2026. – 11. 01. 2026.
Stadion svjetskog kupa Ramsau, Ramsau am Dachstein

Od 9. do 11. siječnja 2026. Ramsau am Dachstein postaje pozornica utrke DACHSTEINLAUF. Odaberi između različitih dionica: od 40 km skijaškog trčanja do ekipnog natjecanja na 10 km. Prikladno za skijaše trkače svih razina vještine.

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Turno skijanje pripremljenim stazama

Vlastitim snagama gore, opušteno prema dolje

Vrlo poseban zimski doživljaj je turno skijanje pripremljenim stazama na Planaiu: korak po korak kroz šumu do vrha, s pogledom na masiv Dachstein. Na vrhu te ne očekuje samo panorama, već i opušten spust niz staze svjetskog kupa te zaslužena pauza u ugodnoj planinskoj kolibi.

Turno skijanje stazama Planaia

Praktične informacije

Dobro je znati

Dolazak

Putuj održivo vlakom preko Münchena do Schladminga ili dođi autom u Ennstal.

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Gdje prenoćiti?

Hotel u Schladmingu, apartman u Haus im Ennstalu ili chalet u Ramsau am Dachsteinu – sve je moguće.

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Skijalište

Skijaško područje na 4 planine, posebne staze za djecu, a sve to u okviru velike regije Ski amadé: sve ovo govori da si ovdje baš na pravom mjestu.

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Skijaška propusnica

Već doma se informiraj o tome koja ti je propusnica potrebna i koliko košta.

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Škole skijanja

U cijeloj regiji Schladming-Dachstein ima 20 škola skijanja i skijaškog trčanja.

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Što se ovdje nudi?

Ne želiš propustiti nijedan događaj na odmoru? Zaviri već sada u kalendar događanja za ovu zimu.

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Poslovanje s pogledom u daljinu

Kongresi, sastanci ili skupovi za umrežavanje – regija Schladming-Dachstein u srcu Austrije razvija se u vodeću destinaciju za poslovne događaje. No što ju čini tako posebnom? Spoj moderne infrastrukture i zadivljujuće prirode. Tako ovdje održani događaji nisu samo profesionalno organizirani, već i dugo ostaju u lijepom sjećanju.

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Konferencije u Schladming-Dachsteinu

Na mjestu gdje se inače ostvaruju snovi o savršenom odmoru, sada se otvaraju i nove poslovne perspektive. Schladming-Dachstein posjetiteljice i posjetitelje oduševljava ne samo kao regija za odmor, već i kao inspirativno mjesto za konferencije, poslovna putovanja i programe poticaja. Okružena masivom Dachsteina, prostranim alpskim pašnjacima i inovativnim lokacijama, ova regija nudi raznolikost koja motivira, pokreće – i povezuje ljude.

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Zeleno srce na zimovanju

Štajerska na poseban način ujedinjuje prirodu, kulturu i kulinarske užitke te tako jamči jedinstvena zimska iskustva. Raznolika područja za skijanje i skijaško trčanje oko Schladminga, Kreischberga i Stuhlecka privlače posjetiteljice i posjetitelje na sjever, u središtu Štajerske Graz blista čarobnom atmosferom adventa dok na jugu očaravaju mirni vinogradi. Bilo da gosti uživaju u aktivnostima na stazama ili u opuštanju u miru i tišini, Štajerska će ih dočekati s istinskom srdačnošću i toplinom.

Štajerska zimi
Kontakt
www.schladming-dachstein.at

Turistička zajednica Schlamding-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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