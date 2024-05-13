Vanilin kiflice
- Klasici
- Slatkiši
- Vegetarijanski
- dessert
Vanilin kiflice su vjerojatno najpoznatiji i najtradicionalniji božićni kolači u Austriji.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 60 min.
- 2 Blech
Prosijano brašno, šećer u prahu i maslac zamijesiti u glatko tijesto i dodati orahe, oblikovati valjak i ostaviti na hladnome oko 30 minuta.
Od tijesta oblikovati kuglice, od njih napraviti male valjčiće i oblikovati ih u kiflice. Kiflice položiti na lim za pečenje.
Peći u ugrijanoj pećnici na srednjoj temperaturi (oko 200°C) oko 10 minuta.
Još tople ukloniti s lima i uvaljati u šećer u prahu.
Savjet:
U pripremi mogu sudjelovati i djeca. Djeca ne samo da uživaju u kušanju vanilin kiflica, za njih je lijepi doživljaj i sudjelovanje u njihovoj pripremi.