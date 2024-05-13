Priprema vanilin kiflica
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Vanilin kiflice

  • Klasici
  • Slatkiši
  • Vegetarijanski
  • dessert

Vanilin kiflice su vjerojatno najpoznatiji i najtradicionalniji božićni kolači u Austriji.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 60 min.
  • 2 Blech
Korak 1

Prosijano brašno, šećer u prahu i maslac zamijesiti u glatko tijesto i dodati orahe, oblikovati valjak i ostaviti na hladnome oko 30 minuta.

Korak 2

Od tijesta oblikovati kuglice, od njih napraviti male valjčiće i oblikovati ih u kiflice. Kiflice položiti na lim za pečenje.

Korak 3

Peći u ugrijanoj pećnici na srednjoj temperaturi (oko 200°C) oko 10 minuta.

Korak 4

Još tople ukloniti s lima i uvaljati u šećer u prahu.

Savjet:

U pripremi mogu sudjelovati i djeca. Djeca ne samo da uživaju u kušanju vanilin kiflica, za njih je lijepi doživljaj i sudjelovanje u njihovoj pripremi.

Sastojci

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