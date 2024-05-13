Dunav je na svojem 350 kilometara dugom toku kroz Austriju stvorio jedan od najljepših kulturnih krajobraza Europe.

Između Passaua i Bratislave Dunav prolazi kroz Gornju Austriju, Donju Austriju i Beč. Meandar Schlögener Schlinge najpoznatiji je riječni zavoj Dunava i remek-djelo evolucije nastalo zajedničkim djelovanjem vjetra i vode tijekom nekoliko milijuna godina.



Korišten je kao plovni put već u doba Rimljana te su već tada na područje Austrije Dunavom stizali kako roba, tako i različiti svjetonazori. Blagom mikroklimom i plodnim tlom rijeka od davnina na svoje obale privlači ljude koji su gradili utvrde, dvorce i opatije, osnivali naselja, projektirali gradove i tako stvorili jedinstven kulturni krajolik.