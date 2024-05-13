Dunav
Kulturna odredišta, utvrde, samostani
Introduction
Između Passaua i Bratislave Dunav prolazi kroz Gornju Austriju, Donju Austriju i Beč. Meandar Schlögener Schlinge najpoznatiji je riječni zavoj Dunava i remek-djelo evolucije nastalo zajedničkim djelovanjem vjetra i vode tijekom nekoliko milijuna godina.
Korišten je kao plovni put već u doba Rimljana te su već tada na područje Austrije Dunavom stizali kako roba, tako i različiti svjetonazori. Blagom mikroklimom i plodnim tlom rijeka od davnina na svoje obale privlači ljude koji su gradili utvrde, dvorce i opatije, osnivali naselja, projektirali gradove i tako stvorili jedinstven kulturni krajolik.
Valcer „Na lijepom plavom Dunavu“ Johanna Straussa mlađeg ubrzo nakon svoje praizvedbe 15. veljače 1867. pokorio je cijeli svijet. Danas slovi kao neslužbena austrijska himna i standardni je dio programa Novogodišnjeg koncerta u Zlatnoj dvorani bečkoga Musikvereina.
Dunav iz svake perspektive
Najbolji istaknuti sadržaji
Posebni smještaji
Nacionalni park Donau-Auen
Nacionalni park Donau-Auen proteže se od Beča do ušća rijeke Morave na granici sa Slovačkom. Dunav, koji ovdje u duljini od oko 36 kilometara još uvijek teče nesputano, oblikuje krajolik pružajući stanište više od 60 vrsta riba, vodomarima, orlovima štekavcima, dabrovima, barskim kornjačama, rijetkim vrstama orhideja i bezbrojnim insektima.
Zaštićeni krajobraz slobodno je dostupan, međutim, označene pješačke staze i biciklističke rute ne smiju se napuštati. Vođeni pješački obilasci i izleti gumenjacima u pratnji rendžera omogućuju posebno intenzivan doživljaj prirode.