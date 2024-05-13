Dunavska biciklistička staza, Weissenkirchen u Donjoj Austriji
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Dunav
Kulturna odredišta, utvrde, samostani

Dunav je na svojem 350 kilometara dugom toku kroz Austriju stvorio jedan od najljepših kulturnih krajobraza Europe.

Između Passaua i Bratislave Dunav prolazi kroz Gornju Austriju, Donju Austriju i Beč. Meandar Schlögener Schlinge najpoznatiji je riječni zavoj Dunava i remek-djelo evolucije nastalo zajedničkim djelovanjem vjetra i vode tijekom nekoliko milijuna godina.

Korišten je kao plovni put već u doba Rimljana te su već tada na područje Austrije Dunavom stizali kako roba, tako i različiti svjetonazori. Blagom mikroklimom i plodnim tlom rijeka od davnina na svoje obale privlači ljude koji su gradili utvrde, dvorce i opatije, osnivali naselja, projektirali gradove i tako stvorili jedinstven kulturni krajolik.

Kratke informacije o Dunavu
Duljina:2.850 kilometara, od kojih 350 protječe kroz Austriju
Izvor:u njemačkom Schwarzwaldu
Ušće:Crno more
Tok:sa zapada na istok
Osim kroz Austriju, Dunav protječe kroz 9 zemalja:Njemačku, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Ukrajinu i Moldaviju

Valcer „Na lijepom plavom Dunavu“ Johanna Straussa mlađeg ubrzo nakon svoje praizvedbe 15. veljače 1867. pokorio je cijeli svijet. Danas slovi kao neslužbena austrijska himna i standardni je dio programa Novogodišnjeg koncerta u Zlatnoj dvorani bečkoga Musikvereina.

Dunav iz svake perspektive

Najbolji istaknuti sadržaji

Pogled na Schlögener Schlinge

Najljepši vidikovci Podunavlja

Augustinski samostan sv. Florijana

Ruševine utvrde Aggstein

Opatija Göttweig

Krems na Dunavu

Samostan Klosterneuburg

Aktivnosti duž Dunava

Posebni smještaji

Designhotel Spinnerei u Linzu

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotel Donauschlinge

Hotel Dvorac Dürnstein u Wachauu

Hotel Wesenufer

Hilton Vienna Waterfront

Nesputana rijeka i šumska divljina

Nacionalni park Donau-Auen

Nacionalni park Donau-Auen proteže se od Beča do ušća rijeke Morave na granici sa Slovačkom. Dunav, koji ovdje u duljini od oko 36 kilometara još uvijek teče nesputano, oblikuje krajolik pružajući stanište više od 60 vrsta riba, vodomarima, orlovima štekavcima, dabrovima, barskim kornjačama, rijetkim vrstama orhideja i bezbrojnim insektima.

Zaštićeni krajobraz slobodno je dostupan, međutim, označene pješačke staze i biciklističke rute ne smiju se napuštati. Vođeni pješački obilasci i izleti gumenjacima u pratnji rendžera omogućuju posebno intenzivan doživljaj prirode.

Nacionalni park Donau-Auen

FAQ

Dunav teče sa zapada na istok i u duljini od oko 350 kilometara prolazi kroz Austriju. Kao važna žila kucavica povezuje drevne gradove, zaštićena prirodna staništa i kulturne znamenitosti.

Slavna rijeka utječe u zemlju kod Jochensteina u Gornjoj Austriji i najprije prolazi kroz grad Linz te nastavlja dalje do meandra Schlögener Schlinge.

Dalje teče prema istoku vijugajući kroz čuvenu regiju Wachau poznatu po slikovitim vinogradima i ruševinama utvrda te uvrštenu na UNESCO-v popis svjetske baštine.

Potom stiže do Beča, nakon kojega prolazi kroz Nacionalni park Donau-Auen, da bi naposljetku kod Hainburga napustio Austriju i nastavio prema Slovačkoj.

Sljedeća mjesta svjedoče o raznolikosti Podunavlja u Austriji:

  • Linz: Glavni grad Gornje Austrije predstavlja se kao "City of Media Arts" i oduševljava modernom kulturnom ponudom Ars Electronica Centra i Muzeja Lentos.

  • Opatija Melk: Barokni benediktinski samostan uzdiže se visoko iznad Dunava.

  • Wachau: Regija između Melka i Kremsa s UNESCO-va popisa svjetske baštine poznata je po strmim vinogradima i ostacima drevnih utvrda poput Dürnsteina i Aggsteina.

  • Krems: Stari grad oduševljava historijskim središtem, umjetničkom galerijom i malenim vinarijama

  • Beč: Austrijski glavni grad dunavske obale povezuje s urbanim životom. Dunavski kanal žarište je umjetnosti i kulinarstva, Stari Dunav posjetitelje privlači čamcima i plažama, dok je Dunavski otok popularno odredište za rekreaciju.

  • Nacionalni park Donau-Auen: Između Beča i Bratislave nalazi se jedna od posljednjih velikih močvarnih šuma u Srednjoj Europi, stanište fascinantne flore i faune te idealno odredište za šetnje prirodom.

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