Ausztriában a Heurigenben egy extra adag szenvedélyt szolgálnak fel, mesés kilátással a borvidékre.

Látogatás a borásznál

Az osztrák borok két évtizede kitartóan fejlődnek az egyre jobb minőség irányába. Ennek eredményeképpen a helyi borok, legyen az a zöld veltelini (Grüner Veltliner) Alsó-Ausztriából, egy stájer sauvignon blanc vagy egy kékfrankos Közép-Burgenlandból, még Tokióban vagy akár New Yorkban is bennfentes tippé váltak. Aki Ausztriában tölti a szabadságát, annak lehetősége nyílik rá, hogy még közelebb kerüljön a borhoz. Mint mindig, most is sokféle út vezet a célhoz.

Ennek a legkényelmesebb és egyik legizgalmasabb módja a látogatás egy borásznál. Az osztrák borászatok szinte mindig családi vállalkozások és gyakran építészetileg is figyelemfelketőek: bátran választják a modern stílust. Legyen ez Stájerország legdélebbi részén vagy Burgenland kis falvaiban: amit a borászok itt létrehoztak, arra igazán büszkék lehetnek. Természetes, hogy az új (vagy régi) borospincékben és kóstolókon szívesen látják a betérő vendégeket. Ha valaki előre bejelentkezik, a borászok általában személyesen mutatják be a munkafolyamatokat és a pincét. A borászat bemutatása után a borkóstolás magától értetődik.