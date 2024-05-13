2026-ban Ausztria ad otthont az Eurovíziós Dalfesztiválnak

...erre az alkalomra már most meghívunk, hogy testközelből tapasztalhassátok majd meg ezt a különleges eseményt. Inspiráló találkozások, zenei sokszínűség és a hazánkban egyedülálló osztrák életérzés vár.

Ausztria győzelme a 2025-ös Eurovíziós Dalfesztiválon

Johannes Pietsch aka "JJ" Wasted Love című dalával egész Európát lenyűgözte és visszahozta Ausztriába az Eurovíziós Dalfesztivált. Tizenegy évvel Conchita Wurst legendás győzelme után Ausztria ismét nemzetközi reflektorfénybe került. A 24 éves kontratenor az opera, a pop és az elektronikus zene érzelmes keverékével szerzett győzelmével megmutatta hazánk kreatív potenciálját.