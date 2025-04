Hegyi túrák azoknak, akik félnek a magasságtól

Annak sem kell lemondani a hegyi kalandokról, aki esetleg fél a magasban. A megfelelő útvonalon és a kellő előkészületekkel a tériszonyosoknak is élmény lehet a túrázás.

Egy meredek szakadék, kilátás a mélybe - és hirtelen a szíved gyorsabban kezd verni, a térdeid elgyengülnek, minden további lépés lehetetlennek tűnik. A tériszony nem ritka: az emberek mintegy 20 százaléka tapasztalja ezt az érzést. A hidak, erkélyek vagy akár egy létra második fokozata is kihívást jelenthet - és még a hegyi túrák is gyakran elérhetetlennek tűnnek.

Kár lenne lemondani a lélegzetelállító kilátásról és a szabad természetben szerzett sportélményekről. De van egy jó hír: A megfelelő útvonalakkal és hasznos tippekkel még a magasabb ösvények is biztonságosan és nyugodtan leküzdhetők..