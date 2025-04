Egyedülálló élmény: Bécs legjobb éttermei

Bécsi éttermek különleges légkörrel

A Stadtparkban található Meierei, amely a híres Steirereck része, a legfinomabb bécsi ételeket kínálja reggeltől estig. Közben nyugodtan élvezhetitek a Bécs folyó és a sétány nyújtotta festői kilátást.

Első pillantásra hajónak tűnhet, de valójában a Motto am Fluss egy étterem. A pezsgő Duna-csatorna partján található hely kortárs, nemzetközi ételeket kínál, amelyekben az osztrák ízek is hangsúlyosak.

Ha közvetlenül a Parlamentben szeretnétek étkezni, miközben az óváros panorámáját csodáljátok, a Kelsen az ideális választás. Itt regionális ételeket készítenek modern csavarral.

Pazar belvárosi kilátást és látványkonyhát kínál a Do & Co a Stephansplatzon. Az étlapon a klasszikus bécsi fogások mellett sushi, sashimi, osztriga és pezsgő is szerepel. Cheers, Bécs!