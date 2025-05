Karintiai éttermek különleges kilátással

Mit szólnátok egy szőlőskertben átélt gasztronómiai élményhez, hegyekre néző kilátással? Ha kedvet kaptatok, akkor látogassatok el a klagenfurti Leiten étterembe, ahol kizárólag a saját kertekből származó regionális és szezonális alapanyagok kerülnek az asztalra.

Ha inkább a vízpartot választanátok, térjetek be a Millstätter See partján található Hotel-Restaurant Seefischer verandájára. Itt osztrák és mediterrán ételeket kínálnak, egy csipetnyi világjáró hangulattal. A Millstätter See partján található a Das Moerisch étterem is, ahol a vendégek a tóparti pavilonban vagy a verandán élvezhetik a friss halakból készült Alpok-Adria fogásokat.

A Weissensee partján található Strandhotel Ausztria első vegetáriánus szállodája. A kristálytiszta vízre nyíló kilátás mellett bio minőségű regionális és vegán ételek kerülnek az asztalra.

Szintén vízparti hangulatot kínál a Wörthi-tónál található Werzer’s Badehaus. Az étterem híres halételeiről és mesterien ötvözi a múlt hagyományait a modern jegyekkel. Különösen gyönyörűek a tó fölött lenyugvó nap fényében eltöltött esték.