Az ország egész területén számos rendezvény, vendéglátóhely és program várja az érdeklődőket, amelyek a sokszínűséget és a nyitottságot ünneplik.

Ausztria és fővárosa, Bécs a sokszínűség és a nyitottság szimbóluma. Egyre növekvő számú queer kezdeményezéssel, rendezvénnyel és biztonságos terekkel várják itt az LMBTQIA+ közösség tagjait. Az LMBTQIA+ rövidítés a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális és aszexuális embereket jelöli, vagyis a különféle szexuális orientációk és nemi identitások széles spektrumát.



Az alábbi nyolc tipp olyan helyeket gyűjt össze, ahol a szivárvány minden árnyalatát ünneplik és ahol kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos terek megteremtésére. Ahogyan a popikon Lady Gaga is mondta: „I’m on the right track, baby, I was born this way!”