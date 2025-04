Csúcsok és tornyok világa A Venediger magastúraút

Hegycsúcsok és kőtornyok varázslatos világa

A magaslati túrázás varázsát az adja, hogy minden megtett lépéssel egyre jobban elmerülhetünk egy teljesen más világban. Akárcsak a Venediger túraút második szakaszán. A Türmljoch kis kőtornyai igazán szürreális látványt nyújtanak – minden túrázó, aki erre jár, egy újabb kavicsot helyez a kőtornyokra, amivel saját maga is hozzájárul a sajátos tájkép formálásához. A legszebb érzés azonban, amikor a reggeli köd végre feloszlik és szabaddá válik a kilátás a közeli gleccserre. A Großvenediger nem egy tolakodó hegy: néha felhők mögé bújik, olykor a környező hegycsúcsok mögé rejtőzik, hogy utána ismét megmutassa magát a szikrázó napsütésben.

Hüttéről hüttére

Nem kell feltétlenül megmászni egy hegyet ahhoz, hogy megismerjük. A Großvenediger magaslati túraúton a legnagyobb nyugalomban járhatjuk körbe a hegyet és kerülhetünk hozzá közelebb. A meredeken emelkedő sziklafalak között megbúvó türkiz tó, az Eissee partján tett pihenő közben valósággal kézzel foghatóvá válik a csend, amelyet csak a mormoták füttyögése tör meg néha-néha. Miközben a lábunkat a hűs vízbe mártjuk, elárasztja testünket a nyugalom, amely segít elfeledni a nap fáradalmait. Ezután folytatódhat is a túra, a következő menedékház pedig szerencsére már nincs is messze.

Szakasz tippek

Ha nem szeretnéd az egész Venediger Höhenweget végigjárni, akkor csak néhány szakaszt is teljesíthetsz. Mindenesetre a hosszú emelkedők nélkül is élvezheted a Großvenediger kilátását. A könnyen megközelíthető Johannishüttéről (2121 m) az egyik legszebb kilátás nyílik Ausztria ötödik legnagyobb hegyére és gleccsertájára. Gyaloglási idő: két óra a dorfertali Wiesenkreuz parkolóból, az útvonal idősek és gyermekek számára is alkalmas.

Ha nem tudsz vagy nem akarsz gyalogolni, a hütte taxival közvetlenül a Johannishüttéhez juthatsz. A Hüttenwirtin Margit Unterwurzacher számos regionális specialitást kínál a Keleti-Alpok egyik legrégebbi hüttéjében. A marhahús a Prägratenben található családi gazdaságból származik, ősszel pedig bárány- és vadkülönlegességeket kínálnak. A tejtermékek regionális termelőktől származnak, a kenyeret pedig még mindig itt sütik.