  1. Homepage
  2. Ausztria legszebb rooftop bárjai

Three people with drinks on a roof terrace, view of Belvedere Palace and Vienna city skyline.
Nyári este, városi fények, jó társaság: a háztetők fölött olyan pillanatok születnek, amelyekre sokáig emlékezni fogtok – egy hűs ital mellett, gyönyörű naplementében.

Elegáns, laza vagy egyszerűen csak hangulatos: Ausztria rooftop bárjai a városi nyár egyik legjobb élményét adják. Ha itt kezditek az estét, egy kicsit kiszakadtok a hétköznapokból, miközben a barátaitokkal vagy a párotokkal élvezitek a kilátást és a hangulatot.

Egy ital a tetőteraszon, zene a háttérben, kilátás a városra és a hegyekre – pont ez teszi különlegessé ezeket a helyeket. Fentről minden más: a nappal megismert város új arcát mutatja, nyugodtabbnak, szebbnek tűnik. A fények és a naplemente együtt olyan hangulatot teremtenek, ami sokáig megmarad bennetek.

Bécstől Innsbruckig, Salzburgtól Grazig: panorámás bárok és tetőteraszok igazán különlegessé teszik a városi nyarat – könnyed, élményekkel teli módon. Minden helynek megvan a saját stílusa és hangulata.

És ha egyszer megtapasztaljátok ezt az érzést odafent, biztosan vissza akartok majd térni.

Amikor az óváros bája és a nagyvárosi életérzés találkozik

Rooftop bárok Bécsben

Bécs háztetői fölött mintha egy kicsit közelebb kerülne az ég. Történelmi kupolák, modern üvegépületek és a távolban a Bécsi-erdő dombjai adják azt a panorámát, ahol a múlt és a jelen természetesen simul össze.

Ahogy a nap lassan lebukik a város körüli hegyek mögött, a tetőteraszok megtelnek élettel: poharak koccannak, zene szól a meleg, esti levegőben, és az aranyló fény végigsiklik az óváros háztetőin.

Ilyenkor Bécs a könnyedebb, vidám arcát mutatja – városias, bájos és időtlenül szép.

Barokk látkép és aranyló esték közepette

Rooftop bárok Salzburgban

Salzburgban a barokk elegancia az alpesi könnyedséggel találkozik. Ha itt emeltek poharat a magasba, a Hohensalzburg vára, az óváros utcái és a zöld dombok tárulnak elétek.

Az esti fények és a harangszó különleges hangulatot adnak, miközben a város aranyszínben ragyog a naplementében.

Salzburg rooftop bárjai igazi kis oázisok a város fölött – helyek, ahol jó megállni, körbenézni, és egyszerűen élvezni a pillanatot.

Amikor az alpesi hangulat és a városi vibe találkozik

Rooftop bárok Innsbruckban

Kevés város hozza olyan közel egymáshoz az eget és a hegyeket, mint Innsbruck. Fent a tetők fölött szinte karnyújtásnyira csillognak a csúcsok, miközben lent pezseg a városi élet.

Itt egy rooftop este olyan, mintha kiszakadnátok a hétköznapokból: friss hegyi levegő, nyári illatok, egy hűs ital a kézben, és a fények, amelyek a Nordkette és a Patscherkofel között felragyognak.

Egy panoráma, amitől libabőrös lesz az ember – és amit legszívesebben meg is állítana egy pillanatra.

Kis városok, nagy kilátással

Sky bárok: Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt

Délről egészen Burgenlandig: a nagy rooftop helyszíneken túl is találni olyan spotokat, ahol közelebb kerül az ég. Grazban az óváros mediterrán hangulata találkozik a kreatív tetőteraszokkal – tökéletes egy nyugodt estére a Schlossbergre nézve. Linz modern és városias, Klagenfurt a Wörthi-tó hangulatával csábít, St. Pölten és Eisenstadt pedig meglepően hangulatos kilátópontokat kínál. Mindenhol ott van az a laza életérzés – egy koktél, fények és igazi nyári hangulat.

FAQ

  • Legjobb időpont: naplementekor – aranyfény és tökéletes hangulat

  • Foglalás: hétvégén érdemes előre asztalt foglalni

  • Dress code: smart casual – stílusos, mégis laza

  • Italok: kóstoljátok meg a signature koktélokat, gyakran helyi csavarral

  • Szezon: főszezon áprilistól októberig, néhány hely télen is nyitva van

  • Extra tipp: érkezzetek korán a legjobb helyekért és kilátásért

Bécstől Innsbruckig mindenhol csábítanak a kilátással és hangulattal teli rooftop helyek. A legkedveltebbek közé tartozik:

Igen, főleg hétvégén vagy naplemente idején érdemes előre foglalni. Sok rooftop bárban korlátozott a legjobb kilátással rendelkező helyek száma – ha időben biztosítjátok a helyeteket, sokkal nyugodtabban élvezhetitek az estét.

Nem, a legtöbb rooftop bár csak április–májustól szeptember–októberig tart nyitva. Csak néhány, fedett résszel vagy hősugárzókkal rendelkező hely működik télen is. Téli látogatás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális nyitvatartást.

Igen! Kisebb városokban is találtok stílusos tetőteraszokat. Linzben a Rooftop7 bár és a Skygarden népszerű, Eisenstadtban a THE TOP bár a Hotel Galánthában, St. Pöltenben pedig a Hotel Alfred Sundeck terasza kellemes meglepetés.

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények