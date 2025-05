Csúcsgasztronómia Vorarlbergben

Új színfolt a Löwen Hotel Montafonban működő Brasserie Leonis, egy stílusos hely, ahol a francia ihletésű és osztrák jegyekkel gazdagított konyha szezonális helyi alapanyagokból alkot mesteri fogásokat.

„Berg to table” – ez a mottó a Stuben am Arlbergben található Fuxbau étteremben, ahol a letisztultság kerül előtérbe. Az étlapon különleges, időnként kísérletező zöldséges ételek és kiváló húsból készült fogások szerepelnek.

A Bregenzerwald régióban található Hirschen Hotel nemcsak a művészet iránti rajongásáról ismert, hanem egyedülálló étterméről is, ahol a helyi alapanyagokat nagyfokú precizitással és innovációval tökéletesítik – gyakran fermentálási technikákat is alkalmazva.

Szintén a Bregenzerwald régióban található a Biohotel Schwanen, amely úttörő szerepet játszik a biogasztronómia területén. Az itt kínált innovatív natúrkonyha a legmagasabb színvonalat képviseli.

A Tschaggunsban működő Montafoner Hof a kortárs vadételek mestere. A fogások még jobban ízlenek a csodás teraszon, ahol a finomságokat a lenyűgöző táj teszi még tökéletesebbé.