Művész & személyiség

1862. július 14-én született a Bécs melletti Baumgartenben, pályafutását kezdetben historizáló festményekkel kezdte. 1890 körül egyre inkább kialakította jellegzetes ornamentikájú, összetéveszthetetlen expresszionista stílusát.

1897-ben elhagyta a Künstlerhaus-t és társalapítója lett a bécsi szecessziónak – hadat üzent az állam művészettel szembeni elvárásainak. Legendás volt az is, ahogyan Klimt élvezni tudta az életet, amit többek között pazar esti lakomái is bizonyítanak. Mellesleg még ma is találgatások keringenek arról, hogy milyen szerteágazó kapcsolatot ápolt az előkelő társaság hölgyeivel.

Élete utolsó éveiben különösen fogékonnyá vált a természet érzéki ereje iránt. Olyan elhagyatott tájakat festett meg, amelyeken mintha megállt volna az idő. Ezek egy örök nyár földi paradicsomát ábrázolják. Bécsben halt meg 1918. február 6-án.