Hedy Lamarr filmdíva a „világ legszebb nőjeként” vált híressé Hollywoodban. Az osztrák színésznő és feltaláló Bécsben született és innen indult karrierje is a filmvásznon

Az 1914-ben, Bécs Döbling nevű kerületében született Hedwig Eva Maria Kiesler már gyermekkorában is kísérletező kedvű kislány volt. A film iránti rajongása is nagyon korán megmutatkozott és így történt, hogy rögtön az első filmje (melyet 19 évesen forgatott) filmtörténeti jelentőségű lett: az Exztázis című cseh filmben látható meztelen jelenete hatalmas botrányt kavart. Később játszott a Sissy című operettben is a Theater an der Wien színházban. 1933-ban a színésznő hozzáment a jóval idősebb, féltékeny természetű osztrák fegyvergyároshoz, Fritz Mandlhoz, aki elől 1937-ben New Yorkba menekült.

Louis B. Mayer, az MGM stúdiófőnökének tanácsára felvette a Hedy Lamarr nevet. Bár színészi képességei nem igazán kerültek bizonyításra, a világ legszebb nője címmel felruházva mégis sok színésznő próbálta utánozni androgün, európai stílusát a harmincas években. Ahogy Lamarr, ők is barnára festették a hajukat, amelyet röviden és középen elválasztva viseltek, valamint ők is kalapot, kendőt, sálat vagy turbánt hordtak. Filmjei közül sem az Algír, sem pedig a Cecile B. DeMille által rendezett Sámson és Delilah nem arattak hosszú távra szóló sikert. A színészet mellett Lamarr a technikai találmányok iránt is élénken érdeklődött. George Antheil avantgárd zenésszel együtt – aki szintén Amerikában kereste szerencséjét – kifejlesztettek egy titkos kommunikációs rendszert, az úgynevezett frekvenciaugrásos adásmódot, amely találmány – természetesen már más formában – napjainkban is bevetésre kerül, például a bluetooth technológiában. Ezért a találmányáért első nőként vehette át 1997-ben a Feltalálói Oscar-díjat. Hedy Lamarr 2000-ben, Floridában halt meg, színésznőként teljesen elfeledve, de „Lady Bluetooth” néven annál nagyobb ismeretségnek örvendve.