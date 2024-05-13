A Dachstein-gleccser környékén az alpesi régió aktív oldalát mutatja meg. Túrázás, téli sportok vagy családi utazás, élményekkel és természeti szépségekkel tarkítva.

Dachstein meredek déli falai, a Schladminger-Tauern vad hegyei és a fenséges Grimming tömbje között bontakozik ki a Schladming-Dachstein régió teljes alpesi sokszínűsége. Itt több mint 300 hegyi tó csillog, ezer forrás zúg, és tíz vízesés zuhan alá a völgyekbe – egy táj, amely valóban megmozgat.

Akár a ramsaui túraösvényeket járjátok, akár a Dachstein-gleccsert fedezitek fel, vagy a síterepek legendás pályáin sportoltok, a vakáció a szabadság, a természet és a jóleső élmények egyedi elegyévé válik. A családok könnyed útvonalakat és kristálytiszta hegyi levegőben átélhető kalandokat találnak, az aktívabbak pedig a sziklafalak és a firnes csúcsok között lelnek kihívásra. Nyáron a hegyi tavak és az alpesi ösvények csalogatják a mountain bike-osokat, télen a síelés, a sífutás és a téli túrázás kerül előtérbe. Schladming-Dachstein olyan hely, ahol Ausztria természete igazán nagyívűen tárul fel – és ahol ti magatok is részesei lesztek annak, amikor a mozgás, az alpesi gasztronómia és a hegyi életöröm egybefonódik.