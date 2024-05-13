  1. Homepage
Schladming-Dachstein régió Stájerországban
Nyaralás az Alpokban: túrázás, téli sportok és a szabadság érzése

A Dachstein-gleccser környékén az alpesi régió aktív oldalát mutatja meg. Túrázás, téli sportok vagy családi utazás, élményekkel és természeti szépségekkel tarkítva.

Dachstein meredek déli falai, a Schladminger-Tauern vad hegyei és a fenséges Grimming tömbje között bontakozik ki a Schladming-Dachstein régió teljes alpesi sokszínűsége. Itt több mint 300 hegyi tó csillog, ezer forrás zúg, és tíz vízesés zuhan alá a völgyekbe – egy táj, amely valóban megmozgat.

Akár a ramsaui túraösvényeket járjátok, akár a Dachstein-gleccsert fedezitek fel, vagy a síterepek legendás pályáin sportoltok, a vakáció a szabadság, a természet és a jóleső élmények egyedi elegyévé válik. A családok könnyed útvonalakat és kristálytiszta hegyi levegőben átélhető kalandokat találnak, az aktívabbak pedig a sziklafalak és a firnes csúcsok között lelnek kihívásra. Nyáron a hegyi tavak és az alpesi ösvények csalogatják a mountain bike-osokat, télen a síelés, a sífutás és a téli túrázás kerül előtérbe. Schladming-Dachstein olyan hely, ahol Ausztria természete igazán nagyívűen tárul fel – és ahol ti magatok is részesei lesztek annak, amikor a mozgás, az alpesi gasztronómia és a hegyi életöröm egybefonódik.

Rövid információk a Schladming-Dachstein régióról
Fekvése:a Dachstein déli lejtői, a Schladminger Tauern és a Grimming között
Legmagasabban fekvő település:Ramsau am Dachstein (1.135 m)
Lakosság:kb. 33.473 (2024)
A régió városai:13
Természetes víztestek:300 hegyi tó, 1000 forrás és 100 vízesés
Síhegyek:9
Túraútvonalak5
Legmagasabb hegy:Dachstein (2.995 m)
Utazás
Események

A Sommer-és Herbstcard kártyákat már egyetlen ott töltött éjszakától, az érkezés napján megkapjátok a megjelölt szállásadó partnereknél.

Schladming-Dachstein teljes pompájában.

Top különlegességek

Dachstein-gleccser: kaland és élvezet 2700 méteren

Stájer Bodensee: vízesésösvény, Hans-Wödl-Hütte

Trautenfels-kastély: erőhely kilátással a Grimmingre

Riesachfälle: túra a legnagyobb stájerországi vízeséshez

4-hegyes síterep: síelés 123 km sípályán

Ramsau am Dachstein: sífutás és túrázás a fennsíkon

Sölktäler természetpark: pihenés és mozgás a természetben

Szabadidős tevékenységek Schladming-Dachstein régióban

Jégvilágok és magasságok között

Dachstein gleccservilág

A panorámagondolával könnyedén suhantok fel a Dachstein-gleccserre, ahol jég, ég és csend találkozik. Fent egy világ nyílik meg, amely egyszerre adrenalin és ámulat: a Himmelsleiter, a függőhíd, a Semmibe vezető lépcső és a Skywalk mind olyan helyek, ahol a völgy mélyen alattatok húzódik, az ég pedig karnyújtásnyira közel kerül. A hegy gyomrában az Eispalast vezet végig csillogó járatokon, több ezer éves jégrétegek között – egy csendes, szinte varázslatos utazás a gleccser szívébe.

És mindezek között ott vannak a könnyű, derűs pillanatok: egy napfelkeltés reggeli a csúcsokra nyíló kilátással, vagy egy naplementés vacsora a gleccserétteremben. A Dachstein olyan hely, ahol természet, bátorság és jelenlét egyetlen élménnyé olvad.

Dachstein gleccservilág

különleges események

Top-Gastronomie

Alpesi kulináris élvezetek és csúcsminőségű éttermek

Legyen nyár vagy tél, Schladming-Dachstein alpesi kunyhóiban olyan fogások születnek, amelyek mélyen gyökereznek a hagyományban, mégis friss, játékos ízekkel lepnek meg. Ennek egyik jelképe az Ennstaler Steirerkas, amelyet itt újragondolva, kreatív formában kóstolhattok meg. A folyamat élén a többdíjas Richard Rauch áll, aki a helyi séfekkel együtt mutatja meg, milyen is a mai, modern alpesi konyha: földközeli, bátor és karakteres.

És nemcsak az alpesi menedékekben tárul fel a régió gasztronómiája. Éttermek, fogadók és vendégházak sora hív, hogy belemerüljetek a változatos ízvilágba – a házias klasszikusoktól egészen a kifinomult, csúcsgasztronómiai fogásokig. Így ízlik ez a vidék: hitelesen, meglepően és a hegyi szabadság könnyedségével.

Alpesi gasztronómia Richard Rauch-tólLegjobb éttermek

Különleges szálláshelyek

Natur- és wellnesshotel Höflehner: 4 csillag superior

Aktiv- és wellnesshotel Falkensteiner: 4 csillag superior

Hotel Schwaigerhof: 4 csillag superior, ski-in/ski-out

Wellnesshotel Rösslhof: 4 csillag, Ramsau am Dachsteinben

Hotel és étterem Planaihof: 4 csillag, közvetlenül a pályán

Hotel Annelies és Chalet: 4 csillag, Ramsau am Dachsteinben

Stegerhof gyermekszálloda: 4 csillag, Donnersbachtalban

Wellnesshotel Schütterhof: 4 csillag, Rohrmoosban

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: 5 csillag, Aigenben

Akadálymentes ajánlatok

Üdölés különleges igényekkel

Nyaralás, csúcsmászás, természetközeli élmények – Schladming-Dachsteinben mindez bárki számára elérhető. A nap aranyra festi a hegyeket, a hétköznapok valahol a völgy és a csúcs között oldódnak fel. Egy nagy levegő és az élet könnyűnek tűnik. Jöhet a kaland?

Lehet ez egy nap monosín vagy bi-skin, tapasztalt vezetőkkel. Vagy egy akadálymentes evezés az Enns folyón? Talán egy kis szabadságérzés mászás közben vagy a Flying Foxon? Schladming-Dachsteinben az inkluzivitás nem ígéret, hanem természetes valóság. A Freizeit PSO szervezettel közösen olyan élmények születnek, amelyek eltüntetik a határokat. Mindazoknak, akik érezni szeretnék az életet – kompromisszumok nélkül.

Akadálymentes nyaralásFreizeit-PSO szervezet

FAQs

A régió Stájerországban található, a Dachstein déli lejtői, a Schladminger Tauern és a Grimming-hegység között.

A Dachstein-gleccser környékén az alpesi régió aktív oldalát mutatja meg – túrázás, téli sportok vagy családi nyaralás formájában, élvezetekkel és természeti szépségekkel teli. Íme néhány tippünk:

A régió ideális választás családoknak, sportkedvelőknek, természetrajongóknak és azoknak is, akik egyszerűen csak élvezni szeretnék a hegyek világát. A kínálat – részben akadálymentesen is – a családi túráktól az adrenalinos sportokon át egészen a természetközeli élményekig és a gasztronómiáig terjed.

A Sommercard ingyenes vagy kedvezményes belépést biztosít számos látnivalóhoz, szabadidős programhoz, gyerekeknek és családoknak szóló élményhez, valamint különböző sportlehetőségekhez, beleértve a hegyi felvonókat és a tömegközlekedést is.

Nyáron az alpesi vidék változatos túrákat kínál hegyi tavakhoz, vízesésekhez és szurdokokhoz, emellett remek mászó- és bringalehetőségekkel vár. Télen Ramsau am Dachstein a sífutók paradicsoma, de az egész régióban kiváló sípályák és téli túraútvonalak találhatók. Külön élmény a Hochwurzenen a night-rodling, a hangulatos esti szánkózás.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

