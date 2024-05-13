Schladming-Dachstein régió Stájerországban
Nyaralás az Alpokban: túrázás, téli sportok és a szabadság érzése
Dachstein meredek déli falai, a Schladminger-Tauern vad hegyei és a fenséges Grimming tömbje között bontakozik ki a Schladming-Dachstein régió teljes alpesi sokszínűsége. Itt több mint 300 hegyi tó csillog, ezer forrás zúg, és tíz vízesés zuhan alá a völgyekbe – egy táj, amely valóban megmozgat.
Akár a ramsaui túraösvényeket járjátok, akár a Dachstein-gleccsert fedezitek fel, vagy a síterepek legendás pályáin sportoltok, a vakáció a szabadság, a természet és a jóleső élmények egyedi elegyévé válik. A családok könnyed útvonalakat és kristálytiszta hegyi levegőben átélhető kalandokat találnak, az aktívabbak pedig a sziklafalak és a firnes csúcsok között lelnek kihívásra. Nyáron a hegyi tavak és az alpesi ösvények csalogatják a mountain bike-osokat, télen a síelés, a sífutás és a téli túrázás kerül előtérbe. Schladming-Dachstein olyan hely, ahol Ausztria természete igazán nagyívűen tárul fel – és ahol ti magatok is részesei lesztek annak, amikor a mozgás, az alpesi gasztronómia és a hegyi életöröm egybefonódik.
A Sommer-és Herbstcard kártyákat már egyetlen ott töltött éjszakától, az érkezés napján megkapjátok a megjelölt szállásadó partnereknél.
Schladming-Dachstein teljes pompájában.
Top különlegességek
Szabadidős tevékenységek Schladming-Dachstein régióban
Dachstein gleccservilág
A panorámagondolával könnyedén suhantok fel a Dachstein-gleccserre, ahol jég, ég és csend találkozik. Fent egy világ nyílik meg, amely egyszerre adrenalin és ámulat: a Himmelsleiter, a függőhíd, a Semmibe vezető lépcső és a Skywalk mind olyan helyek, ahol a völgy mélyen alattatok húzódik, az ég pedig karnyújtásnyira közel kerül. A hegy gyomrában az Eispalast vezet végig csillogó járatokon, több ezer éves jégrétegek között – egy csendes, szinte varázslatos utazás a gleccser szívébe.
És mindezek között ott vannak a könnyű, derűs pillanatok: egy napfelkeltés reggeli a csúcsokra nyíló kilátással, vagy egy naplementés vacsora a gleccserétteremben. A Dachstein olyan hely, ahol természet, bátorság és jelenlét egyetlen élménnyé olvad.
különleges események
Alpesi kulináris élvezetek és csúcsminőségű éttermek
Legyen nyár vagy tél, Schladming-Dachstein alpesi kunyhóiban olyan fogások születnek, amelyek mélyen gyökereznek a hagyományban, mégis friss, játékos ízekkel lepnek meg. Ennek egyik jelképe az Ennstaler Steirerkas, amelyet itt újragondolva, kreatív formában kóstolhattok meg. A folyamat élén a többdíjas Richard Rauch áll, aki a helyi séfekkel együtt mutatja meg, milyen is a mai, modern alpesi konyha: földközeli, bátor és karakteres.
És nemcsak az alpesi menedékekben tárul fel a régió gasztronómiája. Éttermek, fogadók és vendégházak sora hív, hogy belemerüljetek a változatos ízvilágba – a házias klasszikusoktól egészen a kifinomult, csúcsgasztronómiai fogásokig. Így ízlik ez a vidék: hitelesen, meglepően és a hegyi szabadság könnyedségével.
Különleges szálláshelyek
Üdölés különleges igényekkel
Nyaralás, csúcsmászás, természetközeli élmények – Schladming-Dachsteinben mindez bárki számára elérhető. A nap aranyra festi a hegyeket, a hétköznapok valahol a völgy és a csúcs között oldódnak fel. Egy nagy levegő és az élet könnyűnek tűnik. Jöhet a kaland?
Lehet ez egy nap monosín vagy bi-skin, tapasztalt vezetőkkel. Vagy egy akadálymentes evezés az Enns folyón? Talán egy kis szabadságérzés mászás közben vagy a Flying Foxon? Schladming-Dachsteinben az inkluzivitás nem ígéret, hanem természetes valóság. A Freizeit PSO szervezettel közösen olyan élmények születnek, amelyek eltüntetik a határokat. Mindazoknak, akik érezni szeretnék az életet – kompromisszumok nélkül.