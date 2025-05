Tavak, hegyek és város – Villach környékén a természet örömei és a városi életmód kéz a kézben járnak. Egy régió, amely nem harsány, ám mégis emlékezetes.

Legyen szó akár forró nyári napokról a türkizkék Faaker See partján, akár téli sportokról a Gerlitzi Alpok panorámás hegyoldalán: a Villach - Faaker See - Ossiacher See régió természeti sokszínűségével és délvidéki könnyedségével kalandra csábít. Kristálytiszta tavak, jól kiépített kerékpár- és túraútvonalak, hangulatos falvak és a természethez való gondtalan viszonyulás jellemzi az itteni életérzést. Télen a termálfürdők, a téli túraútvonalak és a családbarát síterepek egyszerre biztosítják a testmozgást és a kikapcsolódást – és mindezt kivételesen enyhe, napos éghajlaton.