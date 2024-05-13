Beutazási feltételek és vámszabályok Ausztriában

Vízum

Az EU-tagállamok, az EGT-államok, Svájc és számos más ország (pl. Ausztrália, Izrael, Japán, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Államok stb.) állampolgárainak nincs szükségük vízumra az Ausztriába történő beutazáshoz. Minden más ország állampolgárának schengeni vízumra van szüksége a legfeljebb 90 napos Ausztriában való tartózkodáshoz.

A Schengeni Egyezmény hatálybalépésével a vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok is beléphetnek Ausztriába schengeni vízummal, anélkül, hogy további osztrák vízumra lenne szükségük.

Azok az állampolgárok, akik valamely schengeni államban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, jogosultak bármely más schengeni államba utazni és ott legfeljebb 90 napig tartózkodni.

Vízummal kapcsolatos információk

Automata információs szolgálat a 0900-575 022-es telefonszámon.

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