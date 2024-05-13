Beutazási feltételek és vámszabályok Ausztriában
Minden információ útlevélről, személyazonosításról, ETIAS‑ról, vámelőírásokról és a háziállatokkal való utazásról
Introduction
Introduction
A schengeni államokkal közös belső országhatárokon általában már nem végeznek ellenőrzést. Annak érdekében azonban, hogy a szúrópróbaszerű ellenőrzések esetén igazolni tudják a személyazonosságukat, az utazóknak a schengeni térségben is maguknál kell tartaniuk az úti okmányukat.
Minden gyermeknek saját személyazonosító okmányra (személyi igazolvány vagy útlevél) van szüksége – a szülő útlevelébe történő bejegyzés nem elégséges.
További információk az Ausztriába történő beutazáshoz elfogadott úti okmányokról.
Vízum
Az EU-tagállamok, az EGT-államok, Svájc és számos más ország (pl. Ausztrália, Izrael, Japán, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Államok stb.) állampolgárainak nincs szükségük vízumra az Ausztriába történő beutazáshoz. Minden más ország állampolgárának schengeni vízumra van szüksége a legfeljebb 90 napos Ausztriában való tartózkodáshoz.
A Schengeni Egyezmény hatálybalépésével a vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok is beléphetnek Ausztriába schengeni vízummal, anélkül, hogy további osztrák vízumra lenne szükségük.
Azok az állampolgárok, akik valamely schengeni államban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, jogosultak bármely más schengeni államba utazni és ott legfeljebb 90 napig tartózkodni.
Vízummal kapcsolatos információk
Automata információs szolgálat a 0900-575 022-es telefonszámon.
Introduction
Alapvetően már nem végeznek vámellenőrzést, de szúrópróbaszerű ellenőrzésre bármikor sor kerülhet.
Az egyik EU-országból egy másik EU-országba irányuló közvetlen (harmadik országbeli leszállás nélküli) repülőjárat esetén az uniós utasok számára biztosított kijárat használható.
Megjegyzés: ha az utazás egy EU-n kívüli országból indult és az Ausztriába való belépés előtt csak egy átszállás/átutazás történt egy másik EU-tagállamban, akkor a harmadik országból érkező utasokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
További információk az áruk EU-n belüli szabad mozgásáról.
Dohány vagy alkoholos termékekre vonatkozó ref. mennyiség
A dohánytermékek vagy alkoholtartalmú italok csak személyes használatra vámmentesek. Az alábbi referenciamennyiségek túllépése esetén bizonyítani kell, hogy az árukat személyes használatra szánják:
Dohánytermékek:
Cigaretta: 800 darab
Szivarka (egyenként max. 3 g súlyú szivarka): 400 darab
Szivarok: 200 darab
Fogyasztási dohány: 1 kg
Alkoholos italok:
Szeszes italok: 10 liter
Más alkoholos italok, a sör, pezsgő vagy bor kivételével (22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú italok): 20 liter
Bor (ebből legfeljebb 60 liter habzóbor): 90 liter
Sör: 110 liter
Itt részletes információkat találtok az EU-tagállamokból való beutazáskor érvényes vámmentes mennyiségekről.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Kanári-szigetekre (Spanyolország), az Egyesült Királyságra, a Brit Csatorna-szigetekre (Guernsey, Jersey, Alderney stb.) és a Man-szigetre. Ezen országokból történő beutazás esetén ugyanazok a behozatali mennyiségek engedélyezettek, mint a nem uniós országokból történő beutazás esetén.
Közvetlenül az EU-n belüli utazás esetén már nem lehetséges vámmentes vásárlás.
A vámon való áthaladáskor a következő árukat kell bevallani, azaz vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani a következőkre vonatkozóan:
Nem személyes használatra szánt áruk.
Az EU-n kívül vásárolt olyan áruk, amelyek meghaladják a dohánytermékekre, alkoholtartalmú italokra, habzóborokra, sörre és gyógyszerekre vonatkozó határértékeket, valamint az egyéb árukra vonatkozó mentességi határértéket.
Behozatali tilalom vagy behozatali korlátozás alá tartozó áruk.
Harmadik országok esetén érvényes vámmentes mennyiségek
A harmadik országokból Ausztriába – személyes használatra vagy ajándékként, légi és tengeri szállítás esetén – vámmentesen behozható maximális mennyiségek
Dohánytermékek (17 éves és idősebb személyenként):
cigaretta: 200 darab vagy
szivarka (egyenként max. 3 g súlyú szivarka): 100 darab vagy
szivar: 50 darab vagy
fogyasztási dohány: 250 gramm vagy
ezen áruk arányos kombinációja.
Itt részletes információkat találtok a nem uniós országból való beutazáskor érvényes vámmentes mennyiségekről.
Alkoholos italok (17 éves vagy idősebb személyenként):
Alkohol és alkoholtartalmú italok, amelyek alkoholtartalma meghaladja a 22 térfogatszázalékot, vagy legalább 80 térfogatszázalékos nem denaturált etil-alkohol: 1 liter vagy
alkohol és alkoholtartalmú italok 22 térfogatszázalékos vagy annál kisebb alkoholtartalommal: 2 liter vagy
ezen áruk arányos kombinációja, és ezen felül
bor (nem habzóbor): 4 liter és
sör: 16 liter
Introduction
Egyéb áruk 300 euró összértékig (szárazföldi beutazás esetén); légi utasok esetében 430 euró összértékig.
A 15 év alatti utazók esetében ez a két mentességi határ általában 150 euróra csökken (függetlenül az igénybe vett közlekedési eszköztől). Több utazó nem adhatja össze utazási mentességeit.
A tartózkodás során személyes használatra szánt utazási felszerelések vámmentesen behozhatók Ausztriába, feltéve, hogy nem állnak behozatali tilalom alatt.
Központi Váminformációs KözpontA Központi Váminformációs Központ általános vámügyekben nyújt tájékoztatást és válaszol a vámtarifákkal kapcsolatos konkrét kérdésekre, valamint a tilalmakkal és korlátozásokkal kapcsolatos kérdésekre.
Vámhivatal Klagenfurt Villach:
Ackerweg 19.
9500 Villach
Telefon +43 (0) 50 233 740
E-mail zollinfo@bmf.gv.at- (mailto:zollinfo@bmf.gv.at)
Utazás kutyákkal, macskákkal és más háziállatokkal
Személyenként legfeljebb öt háziállat bevitele engedélyezett.
Minden állatnak mikrochippel kell rendelkeznie. A 2011. július 3. előtt végzett tetoválás továbbra is érvényes, amennyiben az jól olvasható.
Uniós állampolgárok: Minden állatnak kisállatútlevéllel kell rendelkeznie, mely igazolja az érvényes veszettség elleni védőoltást és érvényes emlékeztető oltásokat. Előbbi az alapimmunizálást követő 21. naptól érvényes, ezután igazolni kell a rendszeres ismétlést.
Harmadik országbeli állampolgárok: Minden állat számára szükséges hivatalos, állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány, mely az Unióba való belépéskor nem lehet 10 napnál régebbi, és a továbbutazáshoz max. 4 hónapig használható.
További információk a Szociális, Egészségügyi, Ellátási és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium honlapján találhatók.
Póráz és szájkosár
A póráz- illetve szájkosárviselési kötelezettséget Ausztriában az egyes önkormányzatok határozzák meg, de tartományi törvény is előírhat ilyen szabályokat. A jogi helyzet így helyenként eltérhet.
Általános szabályok:
Póráz/szájkosár kötelező lakott területen, zárt/bekerített magánterületen kívül, zöldterületeken, tömegközlekedési eszközökön
Kutyák bevitelének tilalma játszóterekre
Ürülék eltávolításának kötelezettsége minden közterületen
A fenti szabályok alól kivétel: segítő kutyák, szolgálati kutyák bevetés közben és kijelölt kutyafuttatókban tartózkodó kutyák.
A különböző előírások miatt javasolt helyben érdeklődni a pontos szabályokról.
Introduction
Mi az az ETIAS?
Az ETIAS utazási engedély olyan belépési feltétel, amelyet a vízumkötelezettség alól mentesített állampolgároknak kell teljesíteniük, ha a következő 30 európai országba utaznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc.
Kinek kell ETIAS-t igényelnie?
Az alábbi, vízumkötelezettség alól mentes országok állampolgárainak ETIAS‑engedélyt kell igényelniük:
Albánia, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztrália, Bahama-szigetek, Barbados, Bosznia‑Hercegovina, Brazília, Brunei, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominika, Salvador, Grúzia, Grenada, Guatemala, Honduras, Hongkong, Izrael, Japán, Kiribati, Koszovó, Makaó, Malajzia, Marshall‑szigetek, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Montenegró, Új‑Zéland, Nicaragua, Észak‑Macedónia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine‑szigetek, Szamoa, Szerbia, Seychelle‑szigetek, Szingapúr, Salamon‑szigetek, Dél‑Korea, Tajvan, Kelet‑Timor, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Ukrajna, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Uruguay, Venezuela.
További információk a feltételekről, az igénylés menetéről, a költségekről és az érvényességi időről.