Winding Großglockner High Alpine Road with serpentine curves, mountain hut and snow-capped peaks in the background.
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Beutazási feltételek és vámszabályok Ausztriában
Minden információ útlevélről, személyazonosításról, ETIAS‑ról, vámelőírásokról és a háziállatokkal való utazásról

Akár autóval, vonattal vagy repülővel utaztok, megmutatjuk, mely dokumentumok fontosak, mit vihettek magatokkal, és hogyan léphetnek be a háziállatok gond nélkül.
Útlevélellenőrzés

A schengeni államokkal közös belső országhatárokon általában már nem végeznek ellenőrzést. Annak érdekében azonban, hogy a szúrópróbaszerű ellenőrzések esetén igazolni tudják a személyazonosságukat, az utazóknak a schengeni térségben is maguknál kell tartaniuk az úti okmányukat.

Minden gyermeknek saját személyazonosító okmányra (személyi igazolvány vagy útlevél) van szüksége – a szülő útlevelébe történő bejegyzés nem elégséges.

További információk az Ausztriába történő beutazáshoz elfogadott úti okmányokról.

Vízum

Az EU-tagállamok, az EGT-államok, Svájc és számos más ország (pl. Ausztrália, Izrael, Japán, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Államok stb.) állampolgárainak nincs szükségük vízumra az Ausztriába történő beutazáshoz. Minden más ország állampolgárának schengeni vízumra van szüksége a legfeljebb 90 napos Ausztriában való tartózkodáshoz.

A Schengeni Egyezmény hatálybalépésével a vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok is beléphetnek Ausztriába schengeni vízummal, anélkül, hogy további osztrák vízumra lenne szükségük.

Azok az állampolgárok, akik valamely schengeni államban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, jogosultak bármely más schengeni államba utazni és ott legfeljebb 90 napig tartózkodni.

Vízummal kapcsolatos információk

Automata információs szolgálat a 0900-575 022-es telefonszámon.

Honlap

Vámszabályok

Alapvetően már nem végeznek vámellenőrzést, de szúrópróbaszerű ellenőrzésre bármikor sor kerülhet.

Az egyik EU-országból egy másik EU-országba irányuló közvetlen (harmadik országbeli leszállás nélküli) repülőjárat esetén az uniós utasok számára biztosított kijárat használható.

Megjegyzés: ha az utazás egy EU-n kívüli országból indult és az Ausztriába való belépés előtt csak egy átszállás/átutazás történt egy másik EU-tagállamban, akkor a harmadik országból érkező utasokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

További információk az áruk EU-n belüli szabad mozgásáról.

Belépés az EU országaiból

Dohány vagy alkoholos termékekre vonatkozó ref. mennyiség

A dohánytermékek vagy alkoholtartalmú italok csak személyes használatra vámmentesek. Az alábbi referenciamennyiségek túllépése esetén bizonyítani kell, hogy az árukat személyes használatra szánják:

Dohánytermékek:

Cigaretta: 800 darab

Szivarka (egyenként max. 3 g súlyú szivarka): 400 darab

Szivarok: 200 darab

Fogyasztási dohány: 1 kg

Alkoholos italok:

Szeszes italok: 10 liter

Más alkoholos italok, a sör, pezsgő vagy bor kivételével (22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú italok): 20 liter

Bor (ebből legfeljebb 60 liter habzóbor): 90 liter

Sör: 110 liter

Itt részletes információkat találtok az EU-tagállamokból való beutazáskor érvényes vámmentes mennyiségekről.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Kanári-szigetekre (Spanyolország), az Egyesült Királyságra, a Brit Csatorna-szigetekre (Guernsey, Jersey, Alderney stb.) és a Man-szigetre. Ezen országokból történő beutazás esetén ugyanazok a behozatali mennyiségek engedélyezettek, mint a nem uniós országokból történő beutazás esetén.

Közvetlenül az EU-n belüli utazás esetén már nem lehetséges vámmentes vásárlás.

A vámon való áthaladáskor a következő árukat kell bevallani, azaz vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani a következőkre vonatkozóan:

Nem személyes használatra szánt áruk.

Az EU-n kívül vásárolt olyan áruk, amelyek meghaladják a dohánytermékekre, alkoholtartalmú italokra, habzóborokra, sörre és gyógyszerekre vonatkozó határértékeket, valamint az egyéb árukra vonatkozó mentességi határértéket.

Behozatali tilalom vagy behozatali korlátozás alá tartozó áruk.

Beutazás nem uniós országokból

Harmadik országok esetén érvényes vámmentes mennyiségek

A harmadik országokból Ausztriába – személyes használatra vagy ajándékként, légi és tengeri szállítás esetén – vámmentesen behozható maximális mennyiségek

Dohánytermékek (17 éves és idősebb személyenként):

cigaretta: 200 darab vagy

szivarka (egyenként max. 3 g súlyú szivarka): 100 darab vagy

szivar: 50 darab vagy

fogyasztási dohány: 250 gramm vagy

ezen áruk arányos kombinációja.

Itt részletes információkat találtok a nem uniós országból való beutazáskor érvényes vámmentes mennyiségekről.

Alkoholos italok (17 éves vagy idősebb személyenként):

  • Alkohol és alkoholtartalmú italok, amelyek alkoholtartalma meghaladja a 22 térfogatszázalékot, vagy legalább 80 térfogatszázalékos nem denaturált etil-alkohol: 1 liter vagy

  • alkohol és alkoholtartalmú italok 22 térfogatszázalékos vagy annál kisebb alkoholtartalommal: 2 liter vagy

  • ezen áruk arányos kombinációja, és ezen felül

  • bor (nem habzóbor): 4 liter és

  • sör: 16 liter

Egyéb áruk 300 euró összértékig (szárazföldi beutazás esetén); légi utasok esetében 430 euró összértékig.

A 15 év alatti utazók esetében ez a két mentességi határ általában 150 euróra csökken (függetlenül az igénybe vett közlekedési eszköztől). Több utazó nem adhatja össze utazási mentességeit.

A tartózkodás során személyes használatra szánt utazási felszerelések vámmentesen behozhatók Ausztriába, feltéve, hogy nem állnak behozatali tilalom alatt.

Beutazás nem uniós országokból

Központi Váminformációs Központ

A Központi Váminformációs Központ általános vámügyekben nyújt tájékoztatást és válaszol a vámtarifákkal kapcsolatos konkrét kérdésekre, valamint a tilalmakkal és korlátozásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Vámhivatal Klagenfurt Villach:
Ackerweg 19.
9500 Villach
Telefon +43 (0) 50 233 740
E-mail zollinfo@bmf.gv.at- (mailto:zollinfo@bmf.gv.at)

Váminformációk
Amit figyelembe kell vennie

Utazás kutyákkal, macskákkal és más háziállatokkal

Személyenként legfeljebb öt háziállat bevitele engedélyezett.

  • Minden állatnak mikrochippel kell rendelkeznie. A 2011. július 3. előtt végzett tetoválás továbbra is érvényes, amennyiben az jól olvasható.

  • Uniós állampolgárok: Minden állatnak kisállatútlevéllel kell rendelkeznie, mely igazolja az érvényes veszettség elleni védőoltást és érvényes emlékeztető oltásokat. Előbbi az alapimmunizálást követő 21. naptól érvényes, ezután igazolni kell a rendszeres ismétlést.

  • Harmadik országbeli állampolgárok: Minden állat számára szükséges hivatalos, állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány, mely az Unióba való belépéskor nem lehet 10 napnál régebbi, és a továbbutazáshoz max. 4 hónapig használható.

További információk a Szociális, Egészségügyi, Ellátási és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium honlapján találhatók.

Póráz és szájkosár

A póráz- illetve szájkosárviselési kötelezettséget Ausztriában az egyes önkormányzatok határozzák meg, de tartományi törvény is előírhat ilyen szabályokat. A jogi helyzet így helyenként eltérhet.

Általános szabályok:

  • Póráz/szájkosár kötelező lakott területen, zárt/bekerített magánterületen kívül, zöldterületeken, tömegközlekedési eszközökön

  • Kutyák bevitelének tilalma játszóterekre

  • Ürülék eltávolításának kötelezettsége minden közterületen

A fenti szabályok alól kivétel: segítő kutyák, szolgálati kutyák bevetés közben és kijelölt kutyafuttatókban tartózkodó kutyák.

A különböző előírások miatt javasolt helyben érdeklődni a pontos szabályokról.

European Travel Information and Authorisation System - ETIAS

Mi az az ETIAS?

Az ETIAS utazási engedély olyan belépési feltétel, amelyet a vízumkötelezettség alól mentesített állampolgároknak kell teljesíteniük, ha a következő 30 európai országba utaznak:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc.

Kinek kell ETIAS-t igényelnie?

Az alábbi, vízumkötelezettség alól mentes országok állampolgárainak ETIAS‑engedélyt kell igényelniük:

Albánia, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztrália, Bahama-szigetek, Barbados, Bosznia‑Hercegovina, Brazília, Brunei, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominika, Salvador, Grúzia, Grenada, Guatemala, Honduras, Hongkong, Izrael, Japán, Kiribati, Koszovó, Makaó, Malajzia, Marshall‑szigetek, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Montenegró, Új‑Zéland, Nicaragua, Észak‑Macedónia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine‑szigetek, Szamoa, Szerbia, Seychelle‑szigetek, Szingapúr, Salamon‑szigetek, Dél‑Korea, Tajvan, Kelet‑Timor, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Ukrajna, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Uruguay, Venezuela.

További információk a feltételekről, az igénylés menetéről, a költségekről és az érvényességi időről.

FAQ a háziállatokkal való ausztriai utazással kapcsolatban

  • Személyenként legfeljebb öt állat bevitele engedélyezett. Minden állatnak az azonosítására alkalmas mikrochippel kell rendelkezni. A 2011. július 3. előtt elvégzett tetoválás azonban továbbra is érvényes, amennyiben az jól olvasható. Minden állatnak az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos által kiállított kisállatútlevéllel kell rendelkeznie. Az útlevélnek igazolnia kell azt is, hogy az adott állat rendelkezik érvényes veszettség elleni védőoltással és szükség esetén érvényes emlékeztető oltással.

Igen, a gyermekeknek saját útlevélre van szükségük – a szülők útlevelében történő bejegyzés nem érvényes.

Itt találtok részletes információkat az EU-s országokból és a nem EU-s országokból történő beutazáskor vámmentesen bevihető áruk referenciamennyisségéről.

Az EU-tagállamok, az EGT-államok, Svájc és számos más ország (pl. Ausztrália, Izrael, Japán, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Államok stb.) állampolgárainak nincs szükségük vízumra az Ausztriába történő beutazáshoz. Minden más ország állampolgárának schengeni vízumra van szüksége a legfeljebb 90 napos Ausztriában való tartózkodáshoz.

A Schengeni Egyezmény hatálybalépésével a vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok is beléphetnek Ausztriába schengeni vízummal, anélkül, hogy további osztrák vízumra lenne szükségük.

Azok az állampolgárok, akik valamely schengeni államban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, jogosultak bármely más schengeni államba utazni és ott legfeljebb 90 napig tartózkodni.

Német állampolgárok legfeljebb egy éve lejárt személyi igazolvánnyal is beutazhatnak, a svájci állampolgárok pedig akár öt éve lejárt útlevéllel is beléphetnek.

Ennek ellenére minden esetben javasoljuk az érvényes úti okmány használatát, mert a gyakorlatban gyakran szükség lehet rá.

Az EU-, az EGT‑országok és Svájc állampolgárai korlátozás nélkül beléphetnek Ausztriába, a számos vízummentes országból érkezők legfeljebb pedig 90 napig tartózkodhatnak az országban. Hosszabb tartózkodáshoz azonban vízumra vagy tartózkodási engedélyre van szükség.

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