Posta és távközlés Ausztriában
Introduction
Posta
Ausztria postahálózata az Österreichische Post AG mintegy 400 postahivatalából és csaknem 1300 postai partnerből áll. A fiókkereső segítségével megtudhatjátok, hogy hol található a legközelebbi utcai postaláda vagy postahivatal, és milyen nyitvatartási idővel rendelkezik.
Nyitvatartási időn kívül az ügyfelek a 24 órás postai szolgáltatást az önkiszolgáló zónában vehetik igénybe a levelek küldésére és fogadására. A díjak a formátumtól és a súlytól függően változnak.
Tervezzetek és küldjetek személyes üdvözlőlapokat a képeslap alkalmazás és egy fotó segítségével
Minden az üdülés alatti telefonálásról
Az uniós roamingrendeletnek köszönhetően Ausztriában a megszokott módon, további díjak megfizetése nélkül használhatjátok az adatforgalmatokat, szöveges üzeneteiteket és beszédperceiteket. Ha nem rendelkeztek külön mobiltarifával, ugyanolyan díjat fizettek, mint otthon.
Kivételes esetekben a mobiltelefon-szolgáltatók további díjakat számíthatnak fel; erről a szerződésnek tájékoztatást kell adnia.
Ausztriában számos helyen ingyenes WIFI hotspotok is rendelkezésre állnak.
Ha bármilyen kérdésetek van a vezetékes hálózattal, a telefonkábellel stb. kapcsolatban, kérjük, forduljatok a Telekom Austria-hoz.