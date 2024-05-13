Yellow mailbox on house facade, sign reading "Gasthof zur Post", cobblestone street, Vienna.
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Posta és távközlés Ausztriában

Tudnivalók a postahivatalokról, nyitvatartási időkről, tarifákról és mindenről, ami a telefonálással kapcsolatos!

Posta

Ausztria postahálózata az Österreichische Post AG mintegy 400 postahivatalából és csaknem 1300 postai partnerből áll. A fiókkereső segítségével megtudhatjátok, hogy hol található a legközelebbi utcai postaláda vagy postahivatal, és milyen nyitvatartási idővel rendelkezik.

Nyitvatartási időn kívül az ügyfelek a 24 órás postai szolgáltatást az önkiszolgáló zónában vehetik igénybe a levelek küldésére és fogadására. A díjak a formátumtól és a súlytól függően változnak.

Österreichische Post AGSzövetségi minisztérium

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Post KartenStudio alkalmazás

Minden az üdülés alatti telefonálásról

Az uniós roamingrendeletnek köszönhetően Ausztriában a megszokott módon, további díjak megfizetése nélkül használhatjátok az adatforgalmatokat, szöveges üzeneteiteket és beszédperceiteket. Ha nem rendelkeztek külön mobiltarifával, ugyanolyan díjat fizettek, mint otthon.

Kivételes esetekben a mobiltelefon-szolgáltatók további díjakat számíthatnak fel; erről a szerződésnek tájékoztatást kell adnia.

Ausztriában számos helyen ingyenes WIFI hotspotok is rendelkezésre állnak.

Ha bármilyen kérdésetek van a vezetékes hálózattal, a telefonkábellel stb. kapcsolatban, kérjük, forduljatok a Telekom Austria-hoz.

A1WIFI hotspotok Bécsben

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