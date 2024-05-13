Posta és távközlés Ausztriában

Posta

Ausztria postahálózata az Österreichische Post AG mintegy 400 postahivatalából és csaknem 1300 postai partnerből áll. A fiókkereső segítségével megtudhatjátok, hogy hol található a legközelebbi utcai postaláda vagy postahivatal, és milyen nyitvatartási idővel rendelkezik.

Nyitvatartási időn kívül az ügyfelek a 24 órás postai szolgáltatást az önkiszolgáló zónában vehetik igénybe a levelek küldésére és fogadására. A díjak a formátumtól és a súlytól függően változnak.