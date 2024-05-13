Prospektusok az ausztriai üdüléshez
Introduction
Az ausztriai nyaraláshoz ingyenes prospektusokat is rendelhettek az adott tartományi turisztikai hivataloknál, a tartományi fővárosoktól, de akár le is tölthetitek azokat PDF formátumban.
Tartományi idegenforgalmi hivatalok
Tartományi fővárosok
Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy prospektusokat csak közvetlenül a regionális idegenforgalmi irodáktól kaphattok.
Kalandra fel!
Utazási tippjeink festői tájakra és hangulatos szállodákba kalauzolnak benneteket, lélegzetelállító természeti és kulturális gyöngyszemek közé. Merüljetek el a a táj szépségében, élvezzétek a szívélyes vendéglátást és a felejthetetlen pillanatokat. Az élményteli túráktól a kulturális kincseken át a különleges bennfentes tippekig - nyári magazinunk számos tippel és ötlettel szolgál egy örömteli nyárhoz. Ausztria arra vár, hogy felfedezzétek.