Tartományi és városi üdülőkártyák Ausztriában
Kedvezmények egész sora a városnéző kártyáknak köszönhetően
Introduction
Akár tartományi, akár városkártyáról van szó, Ausztria különféle kedvezménykártyái élményeket gyűjtenek össze egy csomagban, és érezhetően egyszerűbbé teszik az utazást. Sok városnéző kártya már a résztvevő szálláshelyek foglalásakor automatikusan jár. A vendégek a helyszínen vagy a turisztikai irodában kapják meg, így különösebb nehézségek és kerülők nélkül kezdhetik meg a nyaralást. Egyes kártyák fizetősek, azonban cserébe további szolgáltatásokat és rugalmas felhasználási lehetőségeket kínálnak.
A kínálat a látnivalókhoz és múzeumokhoz biztosított ingyenes belépéstől a kedvezményes szabadidős és természetközeli élményeken át egészen a tömegközlekedés és a hegyi felvonók használatának díjmentességéig terjed. Így olyan napi programok születhetnek, amelyek könnyedén egyensúlyoznak kultúra, aktív kikapcsolódás és gasztronómiai élvezetek között.
Különösen a családok számára jelent ez könnyed, stresszmentes hozzáférést sokféle programhoz, és mindezt bonyolult tervezés nélkül, hiszen a kártyák iránymutatást adnak, így megkönnyítve a döntéshozatalt a rengeteg lehetőség közül.
A nyitvatartásokra és az egyedi feltételekre vonatkozó aktuális információk közvetlenül az egyes szolgáltatók weboldalain találhatóak.
Burgenland-kártya
A Fertő‑tótól a pannon táj végtelen horizontjáig minden kirándulás élménnyé válik: a Burgenland Card számos természeti és kulturális programhoz biztosít hozzáférést – egészen az első éjszakától kezdve.
Röviden:
Ingyenes
Tömegközlekedést tartalmazza
Ingyenes utazás Bécsből vagy Bécsbe
Főbb látnivalók: Fertő‑Hanság Nemzeti Park (Neusiedler See – Seewinkel), Carnuntum római város, Fraknó vára (Burg Forchtenstein)
Kedvezménykártyák - Karintia
Legyen szó nyárról vagy télről a Kärnten Carddal több mint 100 kirándulóhely fedezhető fel tetszőleges alkalommal. Rövidebb tartózkodásokhoz továbbá rugalmas heti kártyák is rendelkezésre állnak.
Röviden:
Fizetős
A nyári szezonkártya érvényessége: 2026. április 4. – november 1.
Heti kártyák: 3 nap (advent idején), valamint 7 vagy 14 nap
Kiemelt látnivalók: Obir‑cseppkőbarlangok, Pyramidenkogel kilátótorony, hegyi felvonók
Kedvezménykártya Alsó-Ausztria
A Niederösterreich Card több mint 365 kirándulóhelyhez biztosít hozzáférést – a kulturális csúcspontoktól a természeti élményekig, Alsó‑Ausztria teljes területén és azon túl is.
Röviden:
Fizetős
Érvényesség: minden évben április 1‑től a következő év március 31‑ig
Kiemelt látnivalók: Römertherme Baden, Melki Apátság, DDSG Blue Danube hajózás
Hegyi felvonók használata
Felső‑Ausztria kedvezménykártyák
Három régió, három különböző rendszer: Felső‑Ausztriában az üdülőkártyák hegyi felvonókhoz, természeti élményekhez és kirándulóhelyekhez biztosítanak hozzáférést – régiótól függően ingyenes szolgáltatásokkal vagy vonzó kedvezményekkel.
Röviden:
Ingyenes vagy fizetős – kártyától és régiótól függően
Részben már az első ott‑töltött éjszakától elérhető
Kiemelt látnivalók: Dachstein óriás jégbarlang, Kalkalpen Nemzeti Park ranger‑túrák, Gmundeni kerámiamanufaktúra
Hegyi felvonók használata is benne foglalt
SalzburgerLand kedvezménykártya
A SalzburgerLand Card opcionálisan hat vagy tizenkét napon át mintegy 180 attrakcióhoz biztosít ingyenes belépést Salzburg tartomány teljes területén és Salzburg városában. Számos szolgáltatás – például a termálfürdők és a hegyi felvonók – egyszer vehetőek igénybe, míg más ajánlatok pedig akár többször is használhatóak.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 2026. május 1. – 2026. november 1.
Kiemelt látnivalók: Salzwelten Salzburg sóbányák, Felsentherme Bad Gastein, Großglockner magasalpesi út
Hegyi felvonók használata is benne foglalt
Stájerország kedvezménykártya
Stájerországban a természet, a kultúra és a gasztronómia szinte karnyújtásnyira találkozik egymással. A Steiermark Card segítségével mintegy 180 kirándulóhely fedezhető fel ingyenesen vagy kedvezménnyel a tartomány egész területén.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 2026. április 1. – 2026. október 31.
További regionális kedvezménykártyák is elérhetők
Kiemelt látnivalók: Piberi lipicai ménes, Admonti bencés apátság, Fraknó vára
Hegyi felvonók használata is benne foglalt
Tirol kedvezménykártyák
Tirolban a több régióra kiterjedő élménykártyák egészítik ki a helyi vendégkártyák széles kínálatát. Az ErlebnisCard Tirol és a Snow Card Tirol két meghatározó modell – előbbi a nyári élményekhez, utóbbi az intenzív síelős napokhoz.
Az ErlebnisCard Tirol 1+1 modellt kínál több mint 200 kirándulóhelyen, míg a Snow Card Tirol a tartomány számos síterepére biztosít hozzáférést.
Röviden:
Fizetős
ErlebnisCard: 1+1 több mint 200 kirándulóhelyen
Snow Card: több mint 90 síterepen érvényes
Kiegészítésként: számos regionális vendégkártya további szolgáltatásokkal
Kiemelt látnivalók: Aqua Dome Längenfeld, Area 47 Ötztal, Bergisel Innsbruck
Hegyi felvonók használata is benne foglalt
Vorarlberg kedvezménykártyák
A V‑Card mintegy 90 kirándulóhelyet foglal magában egész Vorarlberg területén – a hegyi felvonóktól a múzeumokon át a szabadtéri fürdőkig, amelyek egyszer ingyenesen látogathatók.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: május 1. és október 31. között
További kedvezménykártyák: völgyekre és a Boden‑tó térségére érvényes regionális kártyák, valamint speciális szabadidőkártyák extra szolgáltatásokkal
Kiemelt látnivalók: Pfänderbahn, Rolls‑Royce Múzeum, hajózás a Boden‑tavon
Graz városkártya
A Graz Card a kultúrát és a kényelmes közlekedést kapcsolja össze Stájerország fővárosában. Számos múzeum, látnivaló és attrakció fedezhető fel vele egyszerűen – mindezt a tömegközlekedés díjmentes használata egészíti ki.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át
Graz Card: tartalmazza a tömegközlekedést
Graz Card Light: kedvezőbb árú változat tömegközlekedés nélkül
Kiemelt látnivalók: Schlossbergbahn sikló, Schlossberglift panorámalift, Kunsthaus Graz
Innsbruck városkártya
Innsbruckban a városi élmények és az alpesi világ szinte egymásba olvadnak. Az Innsbruck Card múzeumokat, látnivalókat és hegyi panorámákat kapcsol össze egy kompakt, könnyen használható városnéző élménnyé.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át
Tömegközlekedés benne foglalt
Belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, valamint kiválasztott hegyi felvonókhoz
Opcionálisan: hop‑on hop‑off busz
Kiemelt látnivalók: Swarovski Kristályvilág, Innsbrucki Hofburg, Innsbruck–Tirol Alpin Állatkert
Linz városkártya
Linz városélményét a művészet, a technológia és a Duna-part különleges hangulata határozza meg. A Linz‑Card egyszerű hozzáférést biztosít a múzeumokhoz, látnivalókhoz és válogatott programokhoz – mindezt a tömegközlekedés előnyeivel kiegészítve.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át
Tömegközlekedés benne foglalt
Kiegészítő szolgáltatások a választott időtartamtól függően
Kiemelt látnivalók: Ars Electronica Center, Pöstlingbergbahn, Lentos Művészeti Múzeum
Salzburg városkártya
Ingyenes belépés a legfontosabb látnivalókhoz, rövid távolságok a város ikonikus helyszínei között és gondtalan közlekedés külön jegyek nélkül: a Salzburg Card különösen hatékonyan szervezi a városban töltött időt.
Röviden:
Fizetős
Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át
Tömegközlekedés benne foglalt (S‑Bahn nélkül)
Részben gyorsított belépés sorban állás nélkül
Kiemelt látnivalók: Mozarts szülőháza, Hohensalzburg vára, Sound of Music túra
Bécs városkártya
A Vienna City Card a városi közlekedést kulturális élményekkel kapcsolja össze. Több mint 200 partner biztosít kedvezményeket múzeumokban, látnivalóknál és különféle városi programoknál.
Röviden:
Fizetős
Tömegközlekedés benne foglalt
Érvényes: 24, 48, 72 óra vagy 7 nap
Opcionálisan: reptéri transzfer és hop‑on hop‑off busz
Kiemelt látnivalók: Spanyol Lovasiskola, Schönbrunni Állatkert, Bécsi Szépművészeti Múzeum
További kártyák Bécsben:
Vienna Pass: Ingyenes belépés akár 90 látnivalóhoz, 1, 2, 3 vagy 6 napos érvényességgel. Tartalmazza a hop‑on hop‑off buszt és gyorsított belépést bizonyos attrakcióknál.
Vienna Flexi Pass: Rugalmas megoldás a bécsi látogatáshoz: szabadon választható attrakciók és teljes mobilitás a városban.
Vienna E‑Pass : Digitális városkártya, amely ingyenes belépést biztosít Bécs top látnivalóihoz. Minden egyetlen digitális kártyában.
Vienna Welcome Card: Kedvezmények és ingyenes utazás a tömegközlekedéssel, valamint a Big Bus városnéző buszokkal.