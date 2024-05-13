Passenger ship 'Schmittenhöhe' on Zeller See at sunset, Alps in background.
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Tartományi és városi üdülőkártyák Ausztriában
Kedvezmények egész sora a városnéző kártyáknak köszönhetően

A szövetségi tartományok, régiók és városok üdülőkártyáival ingyenesen vagy kedvezményes áron látogathatjuk a látnivalókat és rendezvényeket, valamint tömegközlekedhetünk

Akár tartományi, akár városkártyáról van szó, Ausztria különféle kedvezménykártyái élményeket gyűjtenek össze egy csomagban, és érezhetően egyszerűbbé teszik az utazást. Sok városnéző kártya már a résztvevő szálláshelyek foglalásakor automatikusan jár. A vendégek a helyszínen vagy a turisztikai irodában kapják meg, így különösebb nehézségek és kerülők nélkül kezdhetik meg a nyaralást. Egyes kártyák fizetősek, azonban cserébe további szolgáltatásokat és rugalmas felhasználási lehetőségeket kínálnak.

A kínálat a látnivalókhoz és múzeumokhoz biztosított ingyenes belépéstől a kedvezményes szabadidős és természetközeli élményeken át egészen a tömegközlekedés és a hegyi felvonók használatának díjmentességéig terjed. Így olyan napi programok születhetnek, amelyek könnyedén egyensúlyoznak kultúra, aktív kikapcsolódás és gasztronómiai élvezetek között.

Különösen a családok számára jelent ez könnyed, stresszmentes hozzáférést sokféle programhoz, és mindezt bonyolult tervezés nélkül, hiszen a kártyák iránymutatást adnak, így megkönnyítve a döntéshozatalt a rengeteg lehetőség közül.

A nyitvatartásokra és az egyedi feltételekre vonatkozó aktuális információk közvetlenül az egyes szolgáltatók weboldalain találhatóak.

A Burgenland-kártya áttekintése

Burgenland-kártya

A Fertő‑tótól a pannon táj végtelen horizontjáig minden kirándulás élménnyé válik: a Burgenland Card számos természeti és kulturális programhoz biztosít hozzáférést – egészen az első éjszakától kezdve.

Röviden:

  • Ingyenes

  • Tömegközlekedést tartalmazza

  • Ingyenes utazás Bécsből vagy Bécsbe

  • Főbb látnivalók: Fertő‑Hanság Nemzeti Park (Neusiedler See – Seewinkel), Carnuntum római város, Fraknó vára (Burg Forchtenstein)

Burgenland-kártya
A Kärnten Card röviden bemutatva

Kedvezménykártyák - Karintia

Legyen szó nyárról vagy télről a Kärnten Carddal több mint 100 kirándulóhely fedezhető fel tetszőleges alkalommal. Rövidebb tartózkodásokhoz továbbá rugalmas heti kártyák is rendelkezésre állnak.

Röviden:

  • Fizetős

  • A nyári szezonkártya érvényessége: 2026. április 4. – november 1.

  • Heti kártyák: 3 nap (advent idején), valamint 7 vagy 14 nap

  • Kiemelt látnivalók: Obir‑cseppkőbarlangok, Pyramidenkogel kilátótorony, hegyi felvonók

Kärnten Card nyárKärnten Card tél
Ezt tudja a Niederösterreich Card

Kedvezménykártya Alsó-Ausztria

A Niederösterreich Card több mint 365 kirándulóhelyhez biztosít hozzáférést – a kulturális csúcspontoktól a természeti élményekig, Alsó‑Ausztria teljes területén és azon túl is.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényesség: minden évben április 1‑től a következő év március 31‑ig

  • Kiemelt látnivalók: Römertherme Baden, Melki Apátság, DDSG Blue Danube hajózás

  • Hegyi felvonók használata

Niederösterreich Card
Háromféle kártya Felső‑Ausztriában

Felső‑Ausztria kedvezménykártyák

Három régió, három különböző rendszer: Felső‑Ausztriában az üdülőkártyák hegyi felvonókhoz, természeti élményekhez és kirándulóhelyekhez biztosítanak hozzáférést – régiótól függően ingyenes szolgáltatásokkal vagy vonzó kedvezményekkel.

Röviden:

  • Ingyenes vagy fizetős – kártyától és régiótól függően

  • Részben már az első ott‑töltött éjszakától elérhető

  • Kiemelt látnivalók: Dachstein óriás jégbarlang, Kalkalpen Nemzeti Park ranger‑túrák, Gmundeni kerámiamanufaktúra

  • Hegyi felvonók használata is benne foglalt

Oberösterreich Card(s)
A SalzburgerLand Card előnyei

SalzburgerLand kedvezménykártya

A SalzburgerLand Card opcionálisan hat vagy tizenkét napon át mintegy 180 attrakcióhoz biztosít ingyenes belépést Salzburg tartomány teljes területén és Salzburg városában. Számos szolgáltatás – például a termálfürdők és a hegyi felvonók – egyszer vehetőek igénybe, míg más ajánlatok pedig akár többször is használhatóak.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 2026. május 1. – 2026. november 1.

  • Kiemelt látnivalók: Salzwelten Salzburg sóbányák, Felsentherme Bad Gastein, Großglockner magasalpesi út

  • Hegyi felvonók használata is benne foglalt

SalzburgerLand Card
A Steiermark Card áttekintése

Stájerország kedvezménykártya

Stájerországban a természet, a kultúra és a gasztronómia szinte karnyújtásnyira találkozik egymással. A Steiermark Card segítségével mintegy 180 kirándulóhely fedezhető fel ingyenesen vagy kedvezménnyel a tartomány egész területén.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 2026. április 1. – 2026. október 31.

  • További regionális kedvezménykártyák is elérhetők

  • Kiemelt látnivalók: Piberi lipicai ménes, Admonti bencés apátság, Fraknó vára

  • Hegyi felvonók használata is benne foglalt

Steiermark Card
ErlebnisCard és Snow Card

Tirol kedvezménykártyák

Tirolban a több régióra kiterjedő élménykártyák egészítik ki a helyi vendégkártyák széles kínálatát. Az ErlebnisCard Tirol és a Snow Card Tirol két meghatározó modell – előbbi a nyári élményekhez, utóbbi az intenzív síelős napokhoz.

Az ErlebnisCard Tirol 1+1 modellt kínál több mint 200 kirándulóhelyen, míg a Snow Card Tirol a tartomány számos síterepére biztosít hozzáférést.

Röviden:

  • Fizetős

  • ErlebnisCard: 1+1 több mint 200 kirándulóhelyen

  • Snow Card: több mint 90 síterepen érvényes

  • Kiegészítésként: számos regionális vendégkártya további szolgáltatásokkal

  • Kiemelt látnivalók: Aqua Dome Längenfeld, Area 47 Ötztal, Bergisel Innsbruck

  • Hegyi felvonók használata is benne foglalt

Erlebnis Card TirolSnow Card Tirol
A V-Card felfedezése

Vorarlberg kedvezménykártyák

A V‑Card mintegy 90 kirándulóhelyet foglal magában egész Vorarlberg területén – a hegyi felvonóktól a múzeumokon át a szabadtéri fürdőkig, amelyek egyszer ingyenesen látogathatók.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: május 1. és október 31. között

  • További kedvezménykártyák: völgyekre és a Boden‑tó térségére érvényes regionális kártyák, valamint speciális szabadidőkártyák extra szolgáltatásokkal

  • Kiemelt látnivalók: Pfänderbahn, Rolls‑Royce Múzeum, hajózás a Boden‑tavon

V-Card
Városkártyák: sightseeing pass a városnéző kiruccanáshoz
Minden a Graz Cardról

Graz városkártya

A Graz Card a kultúrát és a kényelmes közlekedést kapcsolja össze Stájerország fővárosában. Számos múzeum, látnivaló és attrakció fedezhető fel vele egyszerűen – mindezt a tömegközlekedés díjmentes használata egészíti ki.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át

  • Graz Card: tartalmazza a tömegközlekedést

  • Graz Card Light: kedvezőbb árú változat tömegközlekedés nélkül

  • Kiemelt látnivalók: Schlossbergbahn sikló, Schlossberglift panorámalift, Kunsthaus Graz

Graz Card
Az Innsbruck Card előnyei

Innsbruck városkártya

Innsbruckban a városi élmények és az alpesi világ szinte egymásba olvadnak. Az Innsbruck Card múzeumokat, látnivalókat és hegyi panorámákat kapcsol össze egy kompakt, könnyen használható városnéző élménnyé.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át

  • Tömegközlekedés benne foglalt

  • Belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, valamint kiválasztott hegyi felvonókhoz

  • Opcionálisan: hop‑on hop‑off busz

  • Kiemelt látnivalók: Swarovski Kristályvilág, Innsbrucki Hofburg, Innsbruck–Tirol Alpin Állatkert

Innsbruck Card
A Linz‑Card áttekintése

Linz városkártya

Linz városélményét a művészet, a technológia és a Duna-part különleges hangulata határozza meg. A Linz‑Card egyszerű hozzáférést biztosít a múzeumokhoz, látnivalókhoz és válogatott programokhoz – mindezt a tömegközlekedés előnyeivel kiegészítve.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át

  • Tömegközlekedés benne foglalt

  • Kiegészítő szolgáltatások a választott időtartamtól függően

  • Kiemelt látnivalók: Ars Electronica Center, Pöstlingbergbahn, Lentos Művészeti Múzeum

Linz-Card
A Salzburg Card előnyei

Salzburg városkártya

Ingyenes belépés a legfontosabb látnivalókhoz, rövid távolságok a város ikonikus helyszínei között és gondtalan közlekedés külön jegyek nélkül: a Salzburg Card különösen hatékonyan szervezi a városban töltött időt.

Röviden:

  • Fizetős

  • Érvényes: 24, 48 vagy 72 órán át

  • Tömegközlekedés benne foglalt (S‑Bahn nélkül)

  • Részben gyorsított belépés sorban állás nélkül

  • Kiemelt látnivalók: Mozarts szülőháza, Hohensalzburg vára, Sound of Music túra

Salzburg Card
Minden a Vienna City Cardról

Bécs városkártya

A Vienna City Card a városi közlekedést kulturális élményekkel kapcsolja össze. Több mint 200 partner biztosít kedvezményeket múzeumokban, látnivalóknál és különféle városi programoknál.

Röviden:

  • Fizetős

  • Tömegközlekedés benne foglalt

  • Érvényes: 24, 48, 72 óra vagy 7 nap

  • Opcionálisan: reptéri transzfer és hop‑on hop‑off busz

  • Kiemelt látnivalók: Spanyol Lovasiskola, Schönbrunni Állatkert, Bécsi Szépművészeti Múzeum

További kártyák Bécsben:

  • Vienna Pass: Ingyenes belépés akár 90 látnivalóhoz, 1, 2, 3 vagy 6 napos érvényességgel. Tartalmazza a hop‑on hop‑off buszt és gyorsított belépést bizonyos attrakcióknál.

  • Vienna Flexi Pass: Rugalmas megoldás a bécsi látogatáshoz: szabadon választható attrakciók és teljes mobilitás a városban.

  • Vienna E‑Pass : Digitális városkártya, amely ingyenes belépést biztosít Bécs top látnivalóihoz. Minden egyetlen digitális kártyában.

  • Vienna Welcome Card: Kedvezmények és ingyenes utazás a tömegközlekedéssel, valamint a Big Bus városnéző buszokkal.

Vienna City Card

FAQs

A kártyától függően a vendégek ingyenes belépéseket, kedvezményeket látnivalóknál, a tömegközlekedés díjmentes használatát, illetve további szabadidős szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A kártyák régiótól függően online, helyben a turisztikai irodákban, illetve partnerhelyszíneken érhetők el.

Ausztriában többek között Bécs, Salzburg, Innsbruck, Graz és Linz kínál városkártyákat, amelyek kifejezetten a városnézéshez kínálnak különféle kedvezményeket.

Nem, nincs egyetlen, országosan érvényes kedvezménykártya sem. A tartományi kártyák – például a SalzburgerLand Card vagy a Niederösterreich Card – azonban nagyon széles kínálatot biztosítanak, és egyes esetekben régiókon átívelően is használhatók.

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