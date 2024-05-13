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Utazás Ausztriába repülővel

Ausztria optimálisan megközelíthető repülővel. Bécs mellett más repülőterek is rendelkeznek nemzetközi összeköttetésekkel.

Építési munkálatok a bécsi S-Bahn fővonalán
2026. szeptember 7-től 2027. október végéig a bécsi S-Bahn fővonala Praterstern és a Főpályaudvar, illetve St. Marx között lezárásra kerül. A Bécsi Repülőtérre és onnan induló járatokhoz továbbra is több összeköttetés áll rendelkezésre: a távolsági vonatok a Főpályaudvaron keresztül közlekednek a Repülőtérre, a REX 7-es járatot a Főpályaudvarra terelik, az S7-es pedig St. Marxig, illetve onnan indul. Wien-Mitte és a repülőtér között a „CAT by bus”, valamint a Vienna Airport Bus járatok továbbra is közlekednek.

Utazás a bécsi repülőtérre / a bécsi repülőtérről

Reptéri információs pultok az 1-es és 3-as terminál induló csarnokában, valamint a 3-as terminál érkezési csarnokában találhatók. Telefonos járatinformáció a nap 24 órájában kérhető az alábbi telefonszámon: +43-1-7007-0

A repülőtérről a városba

Akár vonattal, taxival vagy busszal - a bécsi repülőtérről többféleképpen is be lehet jutni a városba.

Tömegközlekedés

  • A bécsi repülőtér és a városközpont (Wien Mitte pályaudvar) között közlekedő City Airport Train (CAT) menetideje mindössze 16 perc.

  • A Wien Mitte pályaudvar City Air termináljánál meghatározott repülőtársaságok járataihoz check-in pultok is rendelkezésre állnak. Emellett automaták is találhatók itt a poggyászfeladáshoz és a kézipoggyászhoz. Az utasok legkésőbb 75 perccel a repülőgép indulása előtt vagy akár előző este is feladhatják a poggyászukat és azonnal meg is kapják a beszállókártyájukat.

  • A Vienna Airport Lines buszai a Bécs-Schwechat repülőtér és a város legfontosabb közlekedési csomópontjai között közlekednek.

  • A gyorsvasút egy kedvező árú megoldás a bécsi repülőtér és a város közötti közlekedésre. A menetidő a Wien Mitte megállótól kb. 25 perc, a vonatok 30 percenként indulnak.

  • Két óránként ICE-vonatok is indulnak a bécsi repülőtérről a bécsi főpályaudvaron és a Wien Meindling állomáson át St. Pöltenbe és Linzbe.

További információk a bécsi repülőtérre való utazással kapcsolatban

Taxi és autóbérlés

A reptéri taxik kizárólag a repülőtérre, illetve a repülőtérről a városba közlekednek. Ezeket a taxikat előre meg kell rendelni, a szolgáltatás fix áron történik (a csomagszállítással együtt) és az üresjáratért felár nem kerül felszámításra.

A Bécsből a repülőtérre történő utazáskor (már a megrendeléskor reptéri taxit kell kérni), a taxi visszaútjáért további díjat számítanak fel az üresjáratért.

További információk:

További repülőterek Ausztriában

Utazás a repülőtérre ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Parkolás a bécsi repülőtéren

Parkolás a bécsi repülőtéren

A és C parkolók, 3-as és 4-es parkolóházak, rövidtávú parkolóhelyek.

Az indulási terminál megközelítése autóval

A bécsi repülőtéren rövid időre meg lehet állni közvetlenül a terminál előtt, hogy az utasok be- vagy kiszállhassanak.

2,90 euró / 15 perc (10 perc ingyenes)

Parkolók a bécsi repülőtér környékén

Parkolás a repülőtéren ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Fontos információk a légi utasok számára egy helyen

Kézipoggyász-előírások

Az uniós repülőterekről, valamint Izlandról, Norvégiából és Svájcból induló és továbbrepülő járatokra a kézipoggyászokra vonatkozó uniós biztonsági előírások érvényesek.

Az utasok személyazonosságának ellenőrzése a beszálláskor

Egy uniós rendelet értelmében az utasoknak a magas fokú biztonság érdekében az indulási kapunál fel kell mutatni a beszállókártyát és egy fényképes úti okmányt. Az ellenőrzés biztosítja, hogy a beszállókártyát valóban az a személy használja, aki a jegyet a check-in pultnál bemutatta. Ezenkívül azt is ellenőrzik, hogy a bemutatott úti okmányok megfelelnek-e az adott célállomás beutazási szabályainak, így elkerülve a célállomáson az esetlegesen felmerülő kellemetlenségeket.

A személyazonosság igazolása

A (nemzetközi, schengeni és nem schengeni térségbe tartozó) járatokon az utasoknak érvényes úti okmányt (útlevelet vagy személyi igazolványt) kell maguknál tartaniuk. A vezetői engedély nem minősül úti okmánynak.

Útlevél gyermekeknek

Minden gyermeknek saját útlevélre van szüksége. A szülők útlevelében szereplő bejegyzés már nem érvényes.

Tipp: utazás gyermekekkel

Austrian Airlines szolgáltatások

Digitális szolgáltatások

Az online check-innel és az úti okmányok Austrian App alkalmazásba történő feltöltésével időt takaríthattok meg és hasznos információkat is kaphattok az utazás során.

Digitális Austrian szolgáltatások

Biztonságos utazás

A biztonságos és gondtalan repüléshez készített részletes útmutatónak köszönhetően jól felkészülhettek a következő utazásra vagy az utazás megtervezésére.

Útikalauz

A legfontosabb kérdések és válaszok

Különböző lehetőségek állnak rendelkezésre: a leggyorsabb lehetőség a City Airport Train (CAT), amely megállás nélkül közlekedik a repülőtér és a városközpont között. A legolcsóbb lehetőséget az S-Bahn vonatok jelentik, amelyek félóránként közlekednek és több helyen is megállnak. Az ICE-vonatok is rendszeresen megállnak a bécsi főpályaudvaron. Ezen kívül a Vienna Airport Lines buszjáratai is különböző fontos közlekedési csomópontokhoz közlekednek.

Igen, a gyerekeknek is szükségük van saját útlevélre vagy személyi igazolványra az Ausztriába való beutazáshoz.

A menetrendekről és a viteldíjakról az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasutak) honlapján tájékozódhattok.

A legfontosabb segélyhívó számok

Európai segélyhívószám: 112

Segélyhívószámok Ausztriában:

Tűzoltóság: 122

Rendőrség: 133

Mentőszolgálat: 144

Műszaki segélyszolgálatok Ausztriában:

ÖAMTC: 120

ARBÖ: 123

Hegyimentők: 140

Egyéb segélyhívószámok

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