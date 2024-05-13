Utazás Ausztriába repülővel
Introduction
Építési munkálatok a bécsi S-Bahn fővonalán
2026. szeptember 7-től 2027. október végéig a bécsi S-Bahn fővonala Praterstern és a Főpályaudvar, illetve St. Marx között lezárásra kerül. A Bécsi Repülőtérre és onnan induló járatokhoz továbbra is több összeköttetés áll rendelkezésre: a távolsági vonatok a Főpályaudvaron keresztül közlekednek a Repülőtérre, a REX 7-es járatot a Főpályaudvarra terelik, az S7-es pedig St. Marxig, illetve onnan indul. Wien-Mitte és a repülőtér között a „CAT by bus”, valamint a Vienna Airport Bus járatok továbbra is közlekednek.
Introduction
Reptéri információs pultok az 1-es és 3-as terminál induló csarnokában, valamint a 3-as terminál érkezési csarnokában találhatók. Telefonos járatinformáció a nap 24 órájában kérhető az alábbi telefonszámon: +43-1-7007-0
A repülőtérről a városba
Akár vonattal, taxival vagy busszal - a bécsi repülőtérről többféleképpen is be lehet jutni a városba.
Tömegközlekedés
A bécsi repülőtér és a városközpont (Wien Mitte pályaudvar) között közlekedő City Airport Train (CAT) menetideje mindössze 16 perc.
A Wien Mitte pályaudvar City Air termináljánál meghatározott repülőtársaságok járataihoz check-in pultok is rendelkezésre állnak. Emellett automaták is találhatók itt a poggyászfeladáshoz és a kézipoggyászhoz. Az utasok legkésőbb 75 perccel a repülőgép indulása előtt vagy akár előző este is feladhatják a poggyászukat és azonnal meg is kapják a beszállókártyájukat.
A Vienna Airport Lines buszai a Bécs-Schwechat repülőtér és a város legfontosabb közlekedési csomópontjai között közlekednek.
A gyorsvasút egy kedvező árú megoldás a bécsi repülőtér és a város közötti közlekedésre. A menetidő a Wien Mitte megállótól kb. 25 perc, a vonatok 30 percenként indulnak.
Két óránként ICE-vonatok is indulnak a bécsi repülőtérről a bécsi főpályaudvaron és a Wien Meindling állomáson át St. Pöltenbe és Linzbe.
További információk a bécsi repülőtérre való utazással kapcsolatban
Taxi és autóbérlés
A reptéri taxik kizárólag a repülőtérre, illetve a repülőtérről a városba közlekednek. Ezeket a taxikat előre meg kell rendelni, a szolgáltatás fix áron történik (a csomagszállítással együtt) és az üresjáratért felár nem kerül felszámításra.
A Bécsből a repülőtérre történő utazáskor (már a megrendeléskor reptéri taxit kell kérni), a taxi visszaútjáért további díjat számítanak fel az üresjáratért.
További információk:
További repülőterek Ausztriában
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Parkolás a bécsi repülőtéren
A és C parkolók, 3-as és 4-es parkolóházak, rövidtávú parkolóhelyek.
Az indulási terminál megközelítése autóval
A bécsi repülőtéren rövid időre meg lehet állni közvetlenül a terminál előtt, hogy az utasok be- vagy kiszállhassanak.
2,90 euró / 15 perc (10 perc ingyenes)
Parkolók a bécsi repülőtér környékén
Parkolás a repülőtéren ...
Fontos információk a légi utasok számára egy helyen
Kézipoggyász-előírások
Az uniós repülőterekről, valamint Izlandról, Norvégiából és Svájcból induló és továbbrepülő járatokra a kézipoggyászokra vonatkozó uniós biztonsági előírások érvényesek.
Az utasok személyazonosságának ellenőrzése a beszálláskor
Egy uniós rendelet értelmében az utasoknak a magas fokú biztonság érdekében az indulási kapunál fel kell mutatni a beszállókártyát és egy fényképes úti okmányt. Az ellenőrzés biztosítja, hogy a beszállókártyát valóban az a személy használja, aki a jegyet a check-in pultnál bemutatta. Ezenkívül azt is ellenőrzik, hogy a bemutatott úti okmányok megfelelnek-e az adott célállomás beutazási szabályainak, így elkerülve a célállomáson az esetlegesen felmerülő kellemetlenségeket.
Kézipoggyász-előírások
Az uniós repülőterekről, valamint Izlandról, Norvégiából és Svájcból induló és továbbrepülő járatokra a kézipoggyászokra vonatkozó uniós biztonsági előírások érvényesek.
Az utasok személyazonosságának ellenőrzése a beszálláskor
Egy uniós rendelet értelmében az utasoknak a magas fokú biztonság érdekében az indulási kapunál fel kell mutatni a beszállókártyát és egy fényképes úti okmányt. Az ellenőrzés biztosítja, hogy a beszállókártyát valóban az a személy használja, aki a jegyet a check-in pultnál bemutatta. Ezenkívül azt is ellenőrzik, hogy a bemutatott úti okmányok megfelelnek-e az adott célállomás beutazási szabályainak, így elkerülve a célállomáson az esetlegesen felmerülő kellemetlenségeket.
A személyazonosság igazolása
A (nemzetközi, schengeni és nem schengeni térségbe tartozó) járatokon az utasoknak érvényes úti okmányt (útlevelet vagy személyi igazolványt) kell maguknál tartaniuk. A vezetői engedély nem minősül úti okmánynak.
Útlevél gyermekeknek
Minden gyermeknek saját útlevélre van szüksége. A szülők útlevelében szereplő bejegyzés már nem érvényes.
Tipp: utazás gyermekekkel
Austrian Airlines szolgáltatások
Digitális szolgáltatások
Az online check-innel és az úti okmányok Austrian App alkalmazásba történő feltöltésével időt takaríthattok meg és hasznos információkat is kaphattok az utazás során.
A legfontosabb kérdések és válaszok
A legfontosabb segélyhívó számok
Európai segélyhívószám: 112
Segélyhívószámok Ausztriában:
Tűzoltóság: 122
Rendőrség: 133
Mentőszolgálat: 144
Műszaki segélyszolgálatok Ausztriában:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Hegyimentők: 140