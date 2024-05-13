Utazás Ausztriába repülővel

Utazás a bécsi repülőtérre / a bécsi repülőtérről

Reptéri információs pultok az 1-es és 3-as terminál induló csarnokában, valamint a 3-as terminál érkezési csarnokában találhatók. Telefonos járatinformáció a nap 24 órájában kérhető az alábbi telefonszámon: +43-1-7007-0

A repülőtérről a városba

Akár vonattal, taxival vagy busszal - a bécsi repülőtérről többféleképpen is be lehet jutni a városba.

Tömegközlekedés

A bécsi repülőtér és a városközpont (Wien Mitte pályaudvar) között közlekedő City Airport Train (CAT) menetideje mindössze 16 perc.

A Wien Mitte pályaudvar City Air termináljánál meghatározott repülőtársaságok járataihoz check-in pultok is rendelkezésre állnak. Emellett automaták is találhatók itt a poggyászfeladáshoz és a kézipoggyászhoz. Az utasok legkésőbb 75 perccel a repülőgép indulása előtt vagy akár előző este is feladhatják a poggyászukat és azonnal meg is kapják a beszállókártyájukat.

A Vienna Airport Lines buszai a Bécs-Schwechat repülőtér és a város legfontosabb közlekedési csomópontjai között közlekednek.

A gyorsvasút egy kedvező árú megoldás a bécsi repülőtér és a város közötti közlekedésre. A menetidő a Wien Mitte megállótól kb. 25 perc, a vonatok 30 percenként indulnak.

Két óránként ICE-vonatok is indulnak a bécsi repülőtérről a bécsi főpályaudvaron és a Wien Meindling állomáson át St. Pöltenbe és Linzbe.

További információk a bécsi repülőtérre való utazással kapcsolatban

Taxi és autóbérlés

A reptéri taxik kizárólag a repülőtérre, illetve a repülőtérről a városba közlekednek. Ezeket a taxikat előre meg kell rendelni, a szolgáltatás fix áron történik (a csomagszállítással együtt) és az üresjáratért felár nem kerül felszámításra.

A Bécsből a repülőtérre történő utazáskor (már a megrendeléskor reptéri taxit kell kérni), a taxi visszaútjáért további díjat számítanak fel az üresjáratért.

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