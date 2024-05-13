Autópálya Ausztriában
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Útdíj, matrica és GO-Box

Az autópályák Ausztriában díjkötelesek. Itt találtok információkat a díjköteles utakról, az autópálya-matrica vagy a GO-Box megvásárlásáról és használatáról.

Öntapadós autópálya matricák

Az öntapadós autópálya matricáknak 3 típusa van: éves, 2 hónapos és 10 napos matrica.

A személygépkocsiknál a matricát a szélvédő belső oldalára, a bal felső szélére vagy a visszapillantó tükör mögé kell ragasztani. A matricát nem takarhatja semmilyen színezőcsík.

Motorkerékpárok esetében a jelzést egy nehezen eltávolítható alkatrészre (villaláb vagy tank) kell felerősíteni, és jól láthatóan kell elhelyezni.

Az ellenőrzéseket a rendőrség, a vámőrök és a szolgálati és ellenőrzési szolgálat alkalmazottai végzik, valamint automatikusan, kamerák segítségével történik.

Egyébként: a mozgáskorlátozott osztrák állampolgárok ingyenes éves matricát igényelhetnek a Szociális Minisztériumtól.

A digitális autópálya matrica

Ha a matricát kényelmesen, otthonról szeretnénk megvásárolni az indulás előtt, a digitális matricát az ASFINAG webshopban vagy az ingyenes ASFINAG „Unterwegs” alkalmazáson keresztül vásárolhatjuk meg.

A digitális matrica 4 típusa létezik: éves, 2 hónapos, 10 napos vagy 1 napos matrica.

De kérjük, vedd figyelembe: a 2 hónapos és éves matrica csak a vásárlás napját követő 18. naptól érvényes, ha online vásárolod meg (a digitális matrica online vásárlása után a vásárlóknak 14 napjuk van a vásárlás lemondására). A digitális matrica azonnal érvényes, ha értékesítési pontokon és automatákból vásárolod meg.

Az 1 napos vagy 10 napos matrica megvásárlása esetén ez a határidő szintén eltörlésre kerül és a matrica azonnal érvényes.

ASFINAG- Matricatájékoztató
Nem matricaköteles szakaszok

Kivételek a matricakötelezettség alól

  • az A 1 Westautobahn autópálya walserbergi államhatár és a salzburgi Nord csomópont közötti szakasza

  • az A 12 Inntal autópálya kufsteini államhatár és Kufstein-Süd csomópont közötti szakasza

  • az A 14 Rheintal/Walgau autópálya Hörbranz-i államhatár és a hohenemsi csomópont szakasza

  • az A 26 Linz autópálya díjköteles szakasza (jelenleg még építés alatt)

Ezeken a szakaszokon a matricakötelezettség mentességétől függetlenül úthasználati díjat (útdíjat) szednek.

Az ideiglenes mentességekről további információk az illetékes hatóság, az ASFINAG honlapján találhatók.

Útdíjas/útdíjköteles utak

A matricától függetlenül úthasználati díjat (útdíjat) szednek az építési és üzemeltetési szempontból költséges alpesi hágókért. Ezeken az útdíjas szakaszokon, mint például az Arlberg vagy a Karawanken-alagút, az útdíjat közvetlenül az adott fizetőállomáson vagy online előre lehet megfizetni.

A GO-Box - teherautók, buszok és nehéz lakóautók számára

Minden olyan járművet, amelynek műszakilag megengedett legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, fel kell szerelni egy fedélzeti egységgel, az úgynevezett GO-Box-szal. A GO-Box mikrohullámú jelet használ, hogy minden egyes áthaladást regisztráljon az útdíjfizető kapuk alatt. Az EURO kibocsátási osztály vagy a CO₂-kibocsátási osztályok, a megtett kilométerek száma és a jármű tengelyeinek száma befolyásolja az útdíj mértékét, amelyet csak a GO-Box segítségével lehet megfizetni. Ez számos értékesítési ponton kapható. Az útdíjat előre vagy utólag is meg lehet fizetni és a költségek közvetlenül az ASFINAG-nál is kiegyenlíthetők a GO Direkt-en keresztül.

Tipp: kötelező környezetvédelmi matrica

Ausztriában a környezetvédelmi matricakötelezettség csak az N1, N2 és N3 kategóriájú tehergépjárművekre vonatkozik, ha azok a jelenleg hatályos 6 környezetvédelmi zóna egyikébe kívánnak behajtani, valamint azokra a személygépkocsikra, amelyeket adóügyi szempontból N1 kategóriájú tehergépjárműként regisztráltak.

Környezetvédelmi matrica

A legfontosabb segélyhívó számok áttekintése

Európai segélyhívó telefonszám: 112

Segélyhívó számok Ausztriában:

  • Tűzoltóság: 122

  • Rendőrség: 133

  • Mentők: 144

Üzemzavar-elhárítási segélyhívó szolgáltatások Ausztriában:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Hegyimentők: 140

További segélyhívó számok

A legfontosabb kérdések és válaszok a témában

A matrica számos értékesítési ponton kapható, például az ÖAMTC és az ARBÖ autóklubokban, valamint benzinkutakon és trafikokban, külföldön pedig az érintett autóklubokban és határ menti benzinkutakon. A digitális matrica az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc bármely pontjáról online is megvásárolható az ASFINAG útdíjszedő online áruházában , illetve az ASFINAG útdíjfizető állomásain hitel- vagy bankkártyával.

Ausztriában minden autópályán és autóúton kell autópálya matrica, de az országutakon és a szövetségi utakon nem.

4 különböző típusú matrica létezik, különböző érvényességi idővel: 1 nap, 10 nap, 2 hónap vagy 1 év - a matrica típusától függően öntapadós matrica ,vagy digitális matrica.

A következő autópálya-szakaszokon (a matricától függetlenül) külön útdíjat kell fizetni: a 9 Pyhrn autópálya, a 10 Tauern autópálya, a 11 Karawanken autópálya, a 13 Brenner autópálya és S 16 Arlberg autópálya.

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