Öntapadós autópálya matricák

Az öntapadós autópálya matricáknak 3 típusa van: éves, 2 hónapos és 10 napos matrica.

A személygépkocsiknál a matricát a szélvédő belső oldalára, a bal felső szélére vagy a visszapillantó tükör mögé kell ragasztani. A matricát nem takarhatja semmilyen színezőcsík.

Motorkerékpárok esetében a jelzést egy nehezen eltávolítható alkatrészre (villaláb vagy tank) kell felerősíteni, és jól láthatóan kell elhelyezni.

Az ellenőrzéseket a rendőrség, a vámőrök és a szolgálati és ellenőrzési szolgálat alkalmazottai végzik, valamint automatikusan, kamerák segítségével történik.

Egyébként: a mozgáskorlátozott osztrák állampolgárok ingyenes éves matricát igényelhetnek a Szociális Minisztériumtól.