Útdíj, matrica és GO-Box
Introduction
Öntapadós autópálya matricák
Az öntapadós autópálya matricáknak 3 típusa van: éves, 2 hónapos és 10 napos matrica.
A személygépkocsiknál a matricát a szélvédő belső oldalára, a bal felső szélére vagy a visszapillantó tükör mögé kell ragasztani. A matricát nem takarhatja semmilyen színezőcsík.
Motorkerékpárok esetében a jelzést egy nehezen eltávolítható alkatrészre (villaláb vagy tank) kell felerősíteni, és jól láthatóan kell elhelyezni.
Az ellenőrzéseket a rendőrség, a vámőrök és a szolgálati és ellenőrzési szolgálat alkalmazottai végzik, valamint automatikusan, kamerák segítségével történik.
Egyébként: a mozgáskorlátozott osztrák állampolgárok ingyenes éves matricát igényelhetnek a Szociális Minisztériumtól.
A digitális autópálya matrica
Ha a matricát kényelmesen, otthonról szeretnénk megvásárolni az indulás előtt, a digitális matricát az ASFINAG webshopban vagy az ingyenes ASFINAG „Unterwegs” alkalmazáson keresztül vásárolhatjuk meg.
A digitális matrica 4 típusa létezik: éves, 2 hónapos, 10 napos vagy 1 napos matrica.
De kérjük, vedd figyelembe: a 2 hónapos és éves matrica csak a vásárlás napját követő 18. naptól érvényes, ha online vásárolod meg (a digitális matrica online vásárlása után a vásárlóknak 14 napjuk van a vásárlás lemondására). A digitális matrica azonnal érvényes, ha értékesítési pontokon és automatákból vásárolod meg.
Az 1 napos vagy 10 napos matrica megvásárlása esetén ez a határidő szintén eltörlésre kerül és a matrica azonnal érvényes.
Kivételek a matricakötelezettség alól
az A 1 Westautobahn autópálya walserbergi államhatár és a salzburgi Nord csomópont közötti szakasza
az A 12 Inntal autópálya kufsteini államhatár és Kufstein-Süd csomópont közötti szakasza
az A 14 Rheintal/Walgau autópálya Hörbranz-i államhatár és a hohenemsi csomópont szakasza
az A 26 Linz autópálya díjköteles szakasza (jelenleg még építés alatt)
Ezeken a szakaszokon a matricakötelezettség mentességétől függetlenül úthasználati díjat (útdíjat) szednek.
Az ideiglenes mentességekről további információk az illetékes hatóság, az ASFINAG honlapján találhatók.
Útdíjas/útdíjköteles utak
A matricától függetlenül úthasználati díjat (útdíjat) szednek az építési és üzemeltetési szempontból költséges alpesi hágókért. Ezeken az útdíjas szakaszokon, mint például az Arlberg vagy a Karawanken-alagút, az útdíjat közvetlenül az adott fizetőállomáson vagy online előre lehet megfizetni.
A GO-Box - teherautók, buszok és nehéz lakóautók számára
Minden olyan járművet, amelynek műszakilag megengedett legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, fel kell szerelni egy fedélzeti egységgel, az úgynevezett GO-Box-szal. A GO-Box mikrohullámú jelet használ, hogy minden egyes áthaladást regisztráljon az útdíjfizető kapuk alatt. Az EURO kibocsátási osztály vagy a CO₂-kibocsátási osztályok, a megtett kilométerek száma és a jármű tengelyeinek száma befolyásolja az útdíj mértékét, amelyet csak a GO-Box segítségével lehet megfizetni. Ez számos értékesítési ponton kapható. Az útdíjat előre vagy utólag is meg lehet fizetni és a költségek közvetlenül az ASFINAG-nál is kiegyenlíthetők a GO Direkt-en keresztül.
Tipp: kötelező környezetvédelmi matrica
Ausztriában a környezetvédelmi matricakötelezettség csak az N1, N2 és N3 kategóriájú tehergépjárművekre vonatkozik, ha azok a jelenleg hatályos 6 környezetvédelmi zóna egyikébe kívánnak behajtani, valamint azokra a személygépkocsikra, amelyeket adóügyi szempontból N1 kategóriájú tehergépjárműként regisztráltak.
A legfontosabb segélyhívó számok áttekintése
Európai segélyhívó telefonszám: 112
Segélyhívó számok Ausztriában:
Tűzoltóság: 122
Rendőrség: 133
Mentők: 144
Üzemzavar-elhárítási segélyhívó szolgáltatások Ausztriában:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Hegyimentők: 140