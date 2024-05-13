Valuta és pénzváltás
Introduction
Az Európai Közösség tagjaként és a Gazdasági és Monetáris Unió részeként Ausztriában az eurót használják közös valutaként. Ez nagyban megkönnyíti az utazást, mivel (gyakran) nem kell pénzt váltani, és így teljes mértékben a nyaralás élményeire koncentrálhatunk. Mivel az euró stabil valuta, a vásárlások és a fizetések mindenhol gond nélkül lehetségesek. Fedezzétek fel a gazdag kultúrát, kóstoljátok meg a kulináris különlegességeket és élvezzétek az osztrák vendégszeretet.
Valuta
Ausztria az euróövezet tagja, amely összesen 20 tagállamból áll. Az egységes valuta bevezetésével 2002. január 1-jétől a schillinget az euró váltotta fel.
Az euróövezetből érkező vendégek tehát Ausztriában a megszokott pénznemükben fizethetnek, míg az idegen pénznemű országokból érkező vendégeknek az aktuális árfolyamra kell figyelniük.
Azok a turisták, akiknek a lakóhelye az Európai Unión kívül van, bizonyos feltételek mellett visszatéríttethetik az osztrák áfát.
Készpénz
A következő eurobankjegyek és -érmék vannak forgalomban:
5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 eurós bankjegyek.
1 és 2 eurós érmék, valamint 1, 2, 5, 10, 20 és 50 centes érmék.
Belföldi és külföldi fizetőeszközök korlátlan mennyiségben hozhatók be és vihetők ki. A 10 000 euróval vagy annál nagyobb összegű készpénzzel utazóknak azonban regisztrációra van szükségük.
Célszerű csak kisebb összegeket vinni magunkkal lopás esetére. Ahhoz, hogy kisebb vásárlásokat ki tudjunk fizetni, célszerű mindig némi készpénzt tartani magunknál Ausztriában. A kiadásokat is célszerű nagyjából előre megtervezni, mivel a túl sok készpénz átváltása drága lehet, és nem is mindig lehetséges (érmék).
Pénzváltók és ATM-ek
Devizát számos bankban, pénzváltó irodában és postahivatalban lehet váltani. A pénzváltás során érdemes összehasonlítani a pénzváltó irodákat, hogy elkerüljük a rossz árfolyamot és a magas díjakat.
Ausztriában a bankok általában hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 és 15 óra között, csütörtökön pedig 8 és 12.30, illetve 13.30 és 17.30 között tartanak nyitva.
Az ATM-ekből éjjel-nappal lehet készpénzt felvenni. A belföldi és külföldi Maestro, MasterCard, American Express, Visa és Diners kártyákat elfogadják. A készpénzfelvételekért azonban díjakat számíthatnak fel.
Kártyás fizetés
Ausztriában a kártyás fizetés sok helyen lehetséges, de nem minden üzletben, benzinkúton, szállodában és étteremben van erre lehetőség. Azt, hogy elfogadják-e és mely kártyákat, általában a bejáratnál (gyakran a bejárati ajtón) található logó alapján lehet megtudni. Az euróövezetből érkező vendégek számára általában nem számítanak fel díjat.
Hasznos tippek
Tippek a gondtalan üdüléshez
Érdemes figyelembe venni a hitelkártya beállított limitjét. Bérelt autó átvételekor például gyakran kauciót kérnek, és a kártya limitje ilyenkor gyorsan elérheti a limitet.
Lopás elleni védekezés céljából a különböző fizetőeszközöket érdemes különböző helyen tartani, és elvesztés vagy ellopás esetén a lehető leggyorsabban letiltatni a kártyákat.
Érdemes figyelembe venni a hitelkártya beállított limitjét. Bérelt autó átvételekor például gyakran kauciót kérnek, és a kártya limitje ilyenkor gyorsan elérheti a limitet.
Lopás elleni védekezés céljából a különböző fizetőeszközöket érdemes különböző helyen tartani, és elvesztés vagy ellopás esetén a lehető leggyorsabban letiltatni a kártyákat.