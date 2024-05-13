Valuta

Ausztria az euróövezet tagja, amely összesen 20 tagállamból áll. Az egységes valuta bevezetésével 2002. január 1-jétől a schillinget az euró váltotta fel.

Az euróövezetből érkező vendégek tehát Ausztriában a megszokott pénznemükben fizethetnek, míg az idegen pénznemű országokból érkező vendégeknek az aktuális árfolyamra kell figyelniük.

Azok a turisták, akiknek a lakóhelye az Európai Unión kívül van, bizonyos feltételek mellett visszatéríttethetik az osztrák áfát.