Akár egy felvonó kabinjában a magasban, akár a hegytetőn, a tóparton, a városban vagy szőlőhegyek ölelésében – az ízek élvezete mindig különleges környezettel párosul!

Ausztriában nemcsak kiváló ételek és borok várnak, hanem olyan helyszínek is, amelyek ünneppé emelik az étkezést. A hegycsúcson lévő étteremben, ahonnan lélegzetelállító a kilátás, egy jégbárban, a bécsi óriáskerék egyik kabinjában, egy fából készült csónakban a mélyzöld tó közepén, egy borozónál a lankás dűlők ölelésében, vagy piknikhez készülve egy barokk kastély kertjében – mindegyik helyszín sajátos hangulatot áraszt. Az étkezés itt valódi élménnyé válik: megérinti az összes érzéket, és maradandó emlékként él tovább.