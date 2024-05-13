Különleges helyszíneken enni és inni
Introduction
Ausztriában nemcsak kiváló ételek és borok várnak, hanem olyan helyszínek is, amelyek ünneppé emelik az étkezést. A hegycsúcson lévő étteremben, ahonnan lélegzetelállító a kilátás, egy jégbárban, a bécsi óriáskerék egyik kabinjában, egy fából készült csónakban a mélyzöld tó közepén, egy borozónál a lankás dűlők ölelésében, vagy piknikhez készülve egy barokk kastély kertjében – mindegyik helyszín sajátos hangulatot áraszt. Az étkezés itt valódi élménnyé válik: megérinti az összes érzéket, és maradandó emlékként él tovább.
Felvonóban felszolgált élmény
Ausztria egyes sí- és túraterepein a felvonózás igazi gasztronómiai különlegességgé válik. Privát kabinban tálalják a napfelkeltés reggelit, a többfogásos ebédet vagy az esti pezsgőt – miközben az ablakon túl hófödte hegycsúcsok vagy nyári alpesi tájak tárulnak elénk. Egy-egy ilyen út nemcsak a magasba repít, hanem az élmények új szintjére is.
A hegyen
Akár egy hosszú túra után, akár a felvonós kirándulás jutalmaként a hegytetőkön panorámás kilátással vagy egy iglubárban pihenhetünk meg. A vendéglők, hegyi hütték és bárok helyi specialitásokkal várják a látogatókat. A napsütötte teraszon felszolgált klasszikus falusi hidegtáltól a többfogásos gourmet vacsoráig, amely mellé völgyre és hegyekre nyíló kilátás társul – itt a szabadság ízét is megkóstolhatjátok.
A városban
Legyen szó egy eldugott tetőteraszon elköltött vacsoráról, egy múzeumi étkezésről, a pálmaház meghitt hangulatáról vagy kávéról egy ikonikus műemlék közepén – Ausztria városaiban az étkezés bármely napszakban élménnyé válhat. Vacsora a bécsi óriáskerék kabinjában, ünneplés Salzburgban, a Mönchsberg tetején, étkezés a grazi óvárosra nyíló kilátással vagy 360 fokos panoráma Innsbruck hegyeire – itt az ízeket pazar látvány teszi teljessé.
A tónál
Legyen az egy vízparti asztal vagy egy fahajó a tó közepén – a hullámok lágy morajlása, koktél a kézben, a tányéron pedig frissen fogott hal: Ausztria tavai mellett valóban különleges élmények várnak. A romantikus stégtől a Fertő-tónál, a Wörthersee partján át egészen a Bodensee-ig – itt a kiváló konyha és a természet szépsége találkozik.
A szőlőben
A bor és a gasztronómia kéz a kézben jár – különösen akkor, ha a vendégség egy borozóban, egy hangulatos borpatikában, vagy akár a szőlőtőkék között elhelyezett hosszú asztalnál zajlik. Dél-Stájerország lankáin, Burgenlandban, Bécs környékén vagy Wachau vidékein a borászok terített asztallal várják a vendégeket. Mellé pedig a régió boraival és lélegzetelállító kilátással kedveskednek a dombokra, szőlősorokra, végtelen nyugalomra.
A kastélykertben
A pompás kastélykertek különleges hátteret nyújtanak egy nyugodt piknikhez. Legyen szó barokk parkokról, évszázados gesztenyefák árnyékáról, szőlősorok közötti zugokról vagy egy kastélytó partjáról – itt az ízeket a történelem elegáns hangulata kíséri.