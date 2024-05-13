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Különleges helyszíneken enni és inni

Akár egy felvonó kabinjában a magasban, akár a hegytetőn, a tóparton, a városban vagy szőlőhegyek ölelésében – az ízek élvezete mindig különleges környezettel párosul!

Ausztriában nemcsak kiváló ételek és borok várnak, hanem olyan helyszínek is, amelyek ünneppé emelik az étkezést. A hegycsúcson lévő étteremben, ahonnan lélegzetelállító a kilátás, egy jégbárban, a bécsi óriáskerék egyik kabinjában, egy fából készült csónakban a mélyzöld tó közepén, egy borozónál a lankás dűlők ölelésében, vagy piknikhez készülve egy barokk kastély kertjében – mindegyik helyszín sajátos hangulatot áraszt. Az étkezés itt valódi élménnyé válik: megérinti az összes érzéket, és maradandó emlékként él tovább.

Gondtalan lebegés

Felvonóban felszolgált élmény

Ausztria egyes sí- és túraterepein a felvonózás igazi gasztronómiai különlegességgé válik. Privát kabinban tálalják a napfelkeltés reggelit, a többfogásos ebédet vagy az esti pezsgőt – miközben az ablakon túl hófödte hegycsúcsok vagy nyári alpesi tájak tárulnak elénk. Egy-egy ilyen út nemcsak a magasba repít, hanem az élmények új szintjére is.

PezsgőGondola Söllben: egy este a Hexenwasser felvonón

Finom falatok Fissben: a Schönjochbahn felvonón

Felvonó ínyenceknek Alpbachban: a Wiedersbergerhornbahn

A Hochkönig-i felvonó vacsora: Gondola.Alm.Genuss

Gasztronómia kilátással

A hegyen

Akár egy hosszú túra után, akár a felvonós kirándulás jutalmaként a hegytetőkön panorámás kilátással vagy egy iglubárban pihenhetünk meg. A vendéglők, hegyi hütték és bárok helyi specialitásokkal várják a látogatókat. A napsütötte teraszon felszolgált klasszikus falusi hidegtáltól a többfogásos gourmet vacsoráig, amely mellé völgyre és hegyekre nyíló kilátás társul – itt a szabadság ízét is megkóstolhatjátok.

Café 3440: a Pitztaler gleccseren

Iglu étterem és jégbár: Innsbruck Kühtai

ice Q Söldenben: Gaislachkoglbahn felvonó felső állomása

Gipfel étterem: magasan a Kitzsteinhornon

Food Hall Lumberjack: Kleinarlban, a Shuttlebergnél

Teliholdas vacsora: Sportgasteinben

Magdalensberg hegyi menedékház: Klagenfurt am Wörthersee

Siriuskogl Bad Ischlben: kirándulóhely a Salzkammergutban

Fritsch am Berg: Lochau-ban, kilátással a Bodenseere

Városi hangulat, kulináris élményekkel

A városban

Legyen szó egy eldugott tetőteraszon elköltött vacsoráról, egy múzeumi étkezésről, a pálmaház meghitt hangulatáról vagy kávéról egy ikonikus műemlék közepén – Ausztria városaiban az étkezés bármely napszakban élménnyé válhat. Vacsora a bécsi óriáskerék kabinjában, ünneplés Salzburgban, a Mönchsberg tetején, étkezés a grazi óvárosra nyíló kilátással vagy 360 fokos panoráma Innsbruck hegyeire – itt az ízeket pazar látvány teszi teljessé.

Gourmet-kabinok: a bécsi óriáskeréken

Magas színvonalú étkezés: a bécsi Duna-toronyban

Reggeli vagy vacsora: a Művészettörténeti Múzeumban

A Burggarten paradicsoma: a pálmaház

A Leopold Múzeum tetején: MQ Libelle

A Mönchsberg modern múzeumában: M32 étterem

A síugrósánc ugrótornyában: Bergisel SKY

Innsbruck szívében: 360°-os kilátás

Graz háztetői felett: Café Freiblick

A grazi Schlossberg hegyen: a Starcke-ház

Ízek a vízparton

A tónál

Legyen az egy vízparti asztal vagy egy fahajó a tó közepén – a hullámok lágy morajlása, koktél a kézben, a tányéron pedig frissen fogott hal: Ausztria tavai mellett valóban különleges élmények várnak. A romantikus stégtől a Fertő-tónál, a Wörthersee partján át egészen a Bodensee-ig – itt a kiváló konyha és a természet szépsége találkozik.

Traunsee: egyél a tóparti „Ort” kastélyban, Gmundenben

A Grundlsee közepén: reggeli egy fa csónakon

A Wörthersee partján: Werzers csónakház Pörtschachban

A Bodensee partján: Die Bar a bregenzi halászkikötőben

A Fertő tó partján: Das Fritz Weiden am See-ben

A Fertő tó partján: Seerestaurant Katamaran Rustban

Ízek a szőlőtőkék között

A szőlőben

A bor és a gasztronómia kéz a kézben jár – különösen akkor, ha a vendégség egy borozóban, egy hangulatos borpatikában, vagy akár a szőlőtőkék között elhelyezett hosszú asztalnál zajlik. Dél-Stájerország lankáin, Burgenlandban, Bécs környékén vagy Wachau vidékein a borászok terített asztallal várják a vendégeket. Mellé pedig a régió boraival és lélegzetelállító kilátással kedveskednek a dombokra, szőlősorokra, végtelen nyugalomra.

Lakoma a Weinviertel régióban

Wieninger borozó Nussbergnél

Liszt-borozó Leithaprodersdorfban

Kögl borozó Dél-Stájerországban

Ízek történelmi díszletek között

A kastélykertben

A pompás kastélykertek különleges hátteret nyújtanak egy nyugodt piknikhez. Legyen szó barokk parkokról, évszázados gesztenyefák árnyékáról, szőlősorok közötti zugokról vagy egy kastélytó partjáról – itt az ízeket a történelem elegáns hangulata kíséri.

Piknik a grafeneggi kastélyparkban

Piknik az Eggenberg kastély parkjában

Piknik a Lackenbach kastélyban

Piknik a Kapfenstein kastélyban

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